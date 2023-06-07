В России могут снова начать внеплановые проверки пива, сидра и другой алкогольной продукции

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Соответствующие обращения общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» и депутатов Госдумы, с которыми ознакомилась газета, направлены в Генпрокуратуру РФ, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг.
«Данная ситуация создает серьезную угрозу для жизни и здоровья россиян. К сожалению, нормы действующего законодательства и нормативно-правового регулирования указанного вопроса могут создать риски рецидива подобных прецедентов в будущем», — подчеркивают общественники, призывая отменить мораторий на проверки бизнеса, который не позволяет нормально регулировать качество производимой продукции.Ранее стало известно, что от напитка «Мистер Сидр» по всей России пострадало 90 человек, 29 из которых скончались.