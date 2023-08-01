В России могут закрыться сэконд-хэнды с одеждой из европейских стран

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Вице-премьер России поручила Минприроды, Минэкономразвитя и Минпродторг до сентября разработать меры по ограничению ввоза в страну вторсырья. Такие ограничения негативно повлияют на работу магазинов сэконд-хэнд, торгующих исключительно товарами из-за рубежа.
Кроме того, Дарья Алексеева опасается, что вводимые ограничения ввоза ударят по развивающейся отрасли текстильной переработки и по предприятиям, которые являются основными потребителями продукции — малому и среднему бизнесу, транспортным компаниям. В Минприроды сообщили, что были запрошены предложения у соисполнителей, на основании которых будут выработаны конкретные предложения. Так как в настоящее время решения еще не сформированы, говорить о возможных рисках преждевременно.
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