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В России могут закрыться сэконд-хэнды с одеждой из европейских стран

01 августа 2023, 16:05

Фото: istockphoto/VictorHuang

Вице-премьер России поручила Минприроды, Минэкономразвитя и Минпродторг до сентября разработать меры по ограничению ввоза в страну вторсырья. Такие ограничения негативно повлияют на работу магазинов сэконд-хэнд, торгующих исключительно товарами из-за рубежа.

Об этом в своем письме в адрес Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии глава фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева. Она отметила, что основные покупатели в магазинах сэконд-хэнд — это люди с невысоким достатком, которые не могут себе позволить отовариваться в дорогих бутиках, передает «Российская газета». Таким образом, введение ограничений на ввоз вторичного сырья будет иметь не только экономические, но и социальные последствия.

Кроме того, Дарья Алексеева опасается, что вводимые ограничения ввоза ударят по развивающейся отрасли текстильной переработки и по предприятиям, которые являются основными потребителями продукции — малому и среднему бизнесу, транспортным компаниям. В Минприроды сообщили, что были запрошены предложения у соисполнителей, на основании которых будут выработаны конкретные предложения. Так как в настоящее время решения еще не сформированы, говорить о возможных рисках преждевременно.

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#покупатели
#ограничения
#люди
#рф
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Экономист Кульбака: «Валютный курс будет плавающим»
01 августа 2023, 16:47

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Экономист Николай Кульбака заявил, что в августе стоит ожидать плавающий курс рубля, который будет постепенно ослабляться.
«Придётся смириться с тем, что валютный курс будет плавающим. Скорее всего, рубль будет постепенно ослабляться. Об этом свидетельствует большинство фундаментальных факторов. Но это будет криволинейный процесс. Рубль будет расти и откатываться, а не только падать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кульбака.

Он отметил, что на курс российской валюты оказывает влияние, кроме всего прочего, и политика ЦБ РФ.

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#рубль
#валюта
#экономика
#курс рубля
#прогноз
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Депутат Аксаков назвал популистской идею ликвидации комиссий банкоматов за операции по пополнению карт МИР
01 августа 2023, 16:36

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что предложение об освобождении операций по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов является привлекательным, но популистским, поскольку обслуживание банкоматов должно окупаться.
«Тот же банкомат надо купить, поставить и обслуживать. И очевидно, что эти затраты надо за счёт чего-то покрывать», — сказал в беседе с RT Аксаков.

Он отметил, что денежные средства, взимаемы комиссией, идут не просто на установку и обслуживание банкоматов, но и на персонал банка.

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой убрать комиссии банкоматов за операции по снятию, а также пополнению карт МИР. Он отметил, что в условиях санкций карты МИР стали основной альтернативой для многих российских граждан.

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#банк
#карта
#карта мир
#комиссия
#экономика
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Россия отправила рекордное суточное количество газа в Китай
01 августа 2023, 15:10

Фото: iStock/MikeMareen

Россия установила новый рекорд по суточным объёмам поставок газа Китаю. Об этом сообщает ПАО «Газпром».
31 июля по газопроводу «Сила Сибири» было доставлено в Китай рекордное количество российского газа, превышающее установленную суточную норму.

В компании отметили, что исторический рекорд поставок в Китай установлен в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи природного газа между российским «Газпромом» и китайской корпорацией CNPC.

Ранее ФАС сообщала, что с 1 июля 2024 года цены на газ в России вырастут на 8%.

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#газ
#китай
#газпром
#россия
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Депутат Сухарев заявил о необходимости убрать комиссию за снятие средств с карт МИР
01 августа 2023, 14:35

Фото: istockphoto.com/Diy13

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой убрать комиссии банкоматов за операции по снятию, а также пополнению карт МИР.
Он отметил, что в условиях санкций карты МИР стали основной альтернативой для многих российских граждан.

«В условиях продолжающегося внешнего санкционного давления прошу рассмотреть вопрос о возможности введения единого правила для всех банков: операции по снятию/пополнению средств карт МИР через банкомат любой российской финансово-кредитной организации осуществлять без начисления комиссии», — приводит RT текст обращения парламентария на имя главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной.

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#банк
#банковская карта
#карта мир
#экономика
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Спрос на пиратскую версию Windows в России значительно вырос
01 августа 2023, 11:15

Фото: istockphoto/MrIncredible

Дистрибьюторы отмечают рост спроса на пиратскую версию операционной системы (ОС) Windows в России. В рознице с января по апрель 2023 года продажи ноутбуков без ОС возросли почти вдвое.
Если за первые четыре месяца прошлого года на долю таких гаджетов приходилось 9,1% продаж, то за аналогичный период 2023 года уже 20,7%, передают «Известия». Дистрибьюторы связывают это с более низкой стоимостью таких устройств. Разница в цене между ноутбуком, оснащенным операционной системой, и тем, на котором она не установлена, составляет 5-7 тысяч рублей. Покупатель берет более дешевый гаджет той же модели, а затем приобретает нелегальный «ключ», приобретенный за 500-1000 рублей.

Эксперты отмечают, что сейчас в России ставить нелегальную ОС Windows стало дешевле, удобнее и даже безопаснее. После ухода Microsoft из России сложилась абсурдная ситуация, когда легальная версия Windows становится недоступной, не получает поддержки, защиты и обновлений.

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#эксперты
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#цена
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Сайт economics.td.com: В Канаде быстро падает уровень жизни
01 августа 2023, 10:57

Фото: istockphoto/Gabriel Shakour

Экономисты бьют тревогу по поводу резкого падения уровня жизни в Канаде. Она оказалась одной из развитых стран мира, где уровень жизни сейчас ниже, чем был до начала пандемии коронавируса.
Эксперты признают, что экономика страны не достигает необходимого уровня производительности и эффективности, что приводит к падению реальных доходов и понижению жизненного уровня, передают «Аргументы и факты». Если в экономике Канады не произойдет положительных изменений, то уровень жизни граждан продолжит снижаться как минимум на протяжении одного поколения.

Показатель ВВП на душу населения в стране по-прежнему достаточно высок, но за последние восемь лет он вырос всего на 0,4%. В европейских странах он за тот же период вырос на 1,4%. В 1981 году по этому показателю Канада занимала 6-е место в мире, а в 2022 опустилась на 15-е. Также сообщается, что в стране значительно  возрос уровень преступности. Например, количество убийств достигло 30-летнего максимума.

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#экономика
#страны
#эксперты
#ввп
#канада
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РЖД потребовали повысить тарифы для затрат на транспортную безопасность
01 августа 2023, 10:16

Фото: iStock/Serjio74

ОАО РЖД обратилось к правительству с просьбой дать надбавку к тарифу в 1% для затрат на развитие транспортной безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Просьба организации сейчас наиболее актуальна, поскольку в быстрые сроки необходимо обеспечить безопасность на железной дороге из-за постоянной террористической угрозы.

Сообщается, что в прошлом году расходы на безопасность составили более 45 млрд рублей, что сильно превышает 1% индексацию. Однако источников для покрытия этих расходов в компании нет.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, говоря о терактах на железной дороге, сообщил, что все системы безопасности на железной дороге устанавливаются за счёт ОАО РЖД, а это довольно большая финансовая нагрузка на компанию. Индексация на 1% покрывает лишь малую часть этих затрат.

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#ржд
#безопасность
#расходы
#бастрыкин
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Импорт российских товаров в Турцию снизился до минимального «досанкционного» уровня
01 августа 2023, 08:25

Фото: istockphoto/ipopba

Импорт товаров из России в Турцию в июне 2023 года резко сократился — на 43% по отношению к июню 2022 года и на 36% — по отношению к маю. Закупки российских товаров упали до минимального месячного уровня с конца «досанкционного» 2021 года.
Аналитики связывают это с падением цен на российские ресурсы. В июне Китай обошел Россию по объему поставок в Турцию, хотя по итогам 2022 года Россия уверенно занимала первое место, передает РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TurkStat, статистическое ведомство страны).

В июне нынешнего года Турция заметно снизила импорт не только из России. По отношению к июню 2022 года совокупный импорт страны упал на 17,5%, или на 5,5 миллиарда долларов. Это снижение связано с макроэкономической ситуацией в самой Турции, изменением экономической политики после майских выборов, ослаблением турецкой лиры. На снижение импорта из России также могла повлиять политическая ситуация, так как российско-турецкие отношения разладились из-за позиции Турции по зерновой сделке.

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#россия
#китай
#данные
#страны
#турция
#снижение
#импорт
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Через год подозрительные банковские переводы начнут замораживать на срок до двух дней
01 августа 2023, 02:17

Фото: iStock/Thai Liang Lim

С 1 августа 2024 года все российские банки должны будут проверять денежные переводы физических лиц, блокировать на два дня подозрительные операции и возмещать деньги, переведенные на счета мошенников. Закон об этом 31 июля опубликован в «Российской газете», и вступит в силу спустя ровно год.
Закон направлен на совершенствование механизма борьбы с хищением средств клиентов с банковских счетов и увеличение суммы возврата банками уже похищенных денежных средств.

Теперь банки еще до списания средств со счета должны будут проверять переводы на предмет мошенничества. Для этого они смогут сверяться с базой данных ЦБ. Если есть подозрения, что речь идет о мошеннической операции, банк сможет задержать перевод на два дня. Фактически теперь, если гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, у него появятся 48 часов для того, чтобы остановить вывод денег со счета.

Как пояснял в свое время журналистам один из авторов и разработчиков этого закона, депутат Анатолий Аксаков, возглавляющий думский комитет по финансовому рынку, за один лишь только минувший год россияне потеряли более 14 млрд рублей в связи с несанкционированными переводами на счета мошенников.

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#банки
#закон
#мошенничество
#деньги
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