В России началась структурная перестройка экономики, заявил Путин

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В России образом началась структурная перестройка экономики, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«В России естественным образом началась структурная перестройка экономики», - прокомментировал ситуацию Путин.
В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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