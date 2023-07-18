В России начали разрабатывать систему против легализации незаконных доходов

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Разработка международной системы обмена информации для борьбы с легализацией незаконных доходов началась в России. Об этом сообщили в телеграм-канале кабмина.
Сообщается, что создание прототипа СОИ должно состояться до конца 2023 года. Саму систему планируется создать в 2023–2026 годах на базе российских технологий. В систему будут входить закрытые каналы коммуникации с дружественными странами. Росфинмониторинг станет регулятором проекта по созданию СОИ.
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