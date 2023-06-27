В России назвали причину критического состояния экономики Запада

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Как считает директор Международного валютного фонда от России Алексей Можин, она заключается в большом уровне госдолга
Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин считает, что экономика многих западных стран находится на критическом уровне из-за большого уровня государственного долга.
По его мнению, в том, как сейчас выглядит ситуация с госдолгом и инфляцией большинства стран Запада, виновны годы безответственной бюджетной и кредитно-денежной политики.
Ранее Алексей Можин заявил, что Соединенные Штаты сами создали ситуацию, при которой мир вынужден искать валюту, альтернативную доллару. Он отметил, что многие страны, среди которых, например, Иран, Бразилия и Саудовская Аравия, все чаще стали прибегать к использованию других нацвалют — в первую очередь китайского юаня.
«Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга, причем в том числе западные страны», — отметил российский финансист.
Ранее Алексей Можин заявил, что Соединенные Штаты сами создали ситуацию, при которой мир вынужден искать валюту, альтернативную доллару. Он отметил, что многие страны, среди которых, например, Иран, Бразилия и Саудовская Аравия, все чаще стали прибегать к использованию других нацвалют — в первую очередь китайского юаня.
Артем Путинцев