В России опровергли сообщения о возможной ликвидации всех ИП

В 2029 году в России может быть ликвидирована такая форма ведения бизнеса как ИП. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, тогда завершится эксперимент по введению налога для самозанятых, и владельцы микробизнесов должны будут выбрать другую форму налогообложения.