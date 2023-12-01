В России опровергли сообщения о возможной ликвидации всех ИП

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В 2029 году в России может быть ликвидирована такая форма ведения бизнеса как ИП. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, тогда завершится эксперимент по введению налога для самозанятых, и владельцы микробизнесов должны будут выбрать другую форму налогообложения.
Однако предприниматель, автор просветительского проекта #Мспживи Наталья Горячая заявила, что форма индивидуального предпринимательства не исчезнет, поскольку она не относится к эксперименту и закреплена в гражданском кодексе РФ. Об этом эксперт рассказала в эфире «Радио 1».
Предприниматель подчеркнула, что форму самозанятости могут ввести на постоянной основе после завершения эксперимента (форма будет действовать до 2028 года включительно). Однако Горячая подчеркнула, что система налогообложения имеет ряд недочётов.
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«ИП – это организационная форма ведения бизнеса, а самозанятость – это система налогообложения, которая позволяет без регистрации в качестве ИП заниматься небольшой предпринимательской деятельностью. Самозанятость действительно закончится в 2029 году, как эксперимент. Но ИП, как правовая структура, закреплена в Гражданском кодексе», — сказала Горячая.
«Изначально обсуждалась идея сделать самозанятость только для пассивного дохода, например, для сдачи квартиры в аренду. А в итоге сделали так. Что самозанятостью может считаться любая деятельность. Из-за этого самозанятых стало очень много. Я неоднократно получала сообщения от людей, которые, потеряв работу, приходили в службу занятости, получили предложение стать самозанятыми. Это нужно, чтобы увеличить количество самозанятых и уменьшить количество тех людей, которые остались без работы и претендуют на поддержку государства», — отметила эксперт.По данным ФНС, в июне число самозанятых в России превысило восемь миллионов — это на 60 процентов больше, чем в начале 2023 года. Сегодня, чтобы вписываться в специальный налоговый режим, самозанятые должны зарабатывать не более 2,4 миллиона рублей в год.
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Екатерина Шмакова