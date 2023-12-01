В России ожидают всплеск банкротства в 2024 году

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Объединенное кредитное бюро оценило количество потенциальных банкротов в России в 9,79 млн человек, их общая задолженность составляет 6,33 трлн рублей. Годом ранее таких заёмщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн рублей.
«За последнее время количество потенциальных банкротов среди физических лиц выросло, и это касается также предприятий. Такая тенденция испугала лиц, принимающих решение, потому что получить в следующем году волну банкротства – такая себе история», — отметил он.
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Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарскаятакже согласилась с тем, что число банкротов в следующем году вырастет. По её мнению, это связано с закредитованностью населения и отсутствием страха перед процедурой банкротства.
«Увеличение банкротных заёмщиков конечно будет. От части это связано с тем, что людям становится сложнее справляться со своими обязательствами. Но больше банкротов становится потому, что институт банкротства перестает пугать граждан. Люди понимают, что это инструмент, с помощью которого в аварийной ситуации можно найти выход, реабилитироваться и заново начать свою историю на финансовом рынке», — добавила собеседница.Читайте также:
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