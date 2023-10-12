В России планируется создание тяжёлого авиадвигателя к 2030 году

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
Тяжёлый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн планируется разработать в России к 2030 году. Об этом в ходе российского конгресса двигателестроителей сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он отметил, что сначала будет изготовлен его прототип. Он будет готов уже к марту следующего года. Именно после изготовления демонстрационной модели станет точно известно, сколько будет весить будущий полноценный авиадвигатель.
Уточняется, что разработкой двигателей занимается «Объединённая двигателестроительная корпорация», входящая в госкорпорацию «Ростех».
Мантуров отметил, что двигатели будет устанавливаться на военно-транспортные самолёты, а также на совместную разработку России и Китая – дальнемагистральный лайнер.
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Уточняется, что разработкой двигателей занимается «Объединённая двигателестроительная корпорация», входящая в госкорпорацию «Ростех».
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Анастасия Чинкова