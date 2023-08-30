В России поддержали инициативу о самозапрете граждан на выдачу им кредитов

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности (КЗД) поддержала инициативу, которая даст россиянам возможность запрещать себе выдачу кредитов.
Газета «Ведомости» пишет, что законопроект был внесён на обсуждение группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам и банкам Анатолием Аксаковым в апреле нынешнего года.
Согласно документу, гражданин может установить себе запрет на оформление займов в банках, в микрофинансовых организациях. Снять запрет будет возможно по прошествии определенного времени. Установление запрета на выдачу кредитов позволит сократить число мошеннических преступлений. В 2022 году со счетов россиян украли 15 млрд рублей, часть этих денег была оформлена в кредит.
Новый заградительный рычаг способен серьёзно усложнить распространение мошеннических схем.
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Согласно документу, гражданин может установить себе запрет на оформление займов в банках, в микрофинансовых организациях. Снять запрет будет возможно по прошествии определенного времени. Установление запрета на выдачу кредитов позволит сократить число мошеннических преступлений. В 2022 году со счетов россиян украли 15 млрд рублей, часть этих денег была оформлена в кредит.
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Мария Фирсова