«Ъ»: В РФ подорожают соки и газировка из-за курса рубля

Фото: iStock/Stockah
Крупные производители соков и газировок хотят повысить цены на продукцию на фоне падения курса рубля.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма, которые соответствующие компании направили партнерам в июле текущего года.
Кроме того, «Сады Придонья» и «Очаково» индексируют цены на 10% из-за подорожания материалов, сырья и транспортных изжержек.
Читайте также:
Экономист Холод рассказал, к чему приведет резкое подорожание грузовых автоперевозок;
Эксперт Плугов: «Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости импортных фруктов»
Сухие строительные смеси могут подорожать на 10% к концу 2023 года
«Крупные производители напитков и соков уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа 2023 года. PepsiCo планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2—21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат», — говорится в публикации.
Читайте также:
Экономист Холод рассказал, к чему приведет резкое подорожание грузовых автоперевозок;
Эксперт Плугов: «Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости импортных фруктов»
Сухие строительные смеси могут подорожать на 10% к концу 2023 года
Диана Аванесян