В России пока не будут вводить госрегулирование маркетплейсов

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Замминистра Евтухов: Пока вводить регулирование маркетплейсов преждевременно
Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что в России в настоящее время нет необходимости в том, чтобы вводить регулирование деятельности маркетплейсов, пишет издание «Известия».
По его словам, в случае необходимости, государство будет использовать свои регуляторы, однако, в настоящее время такая необходимость отсутствует. Евтухов отметил, что такое регулирование со стороны государства будет иметь место тогда, когда баланс между продавцами и поставщиками продукции найден не будет.
Замглавы ведомства также выразил уверенность в том, что по всем спорным ситуациям будут найдены компромиссы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минпромторг и Минцифры обсуждают запрет параллельного импорта Samsung и LG.
По его словам, в случае необходимости, государство будет использовать свои регуляторы, однако, в настоящее время такая необходимость отсутствует. Евтухов отметил, что такое регулирование со стороны государства будет иметь место тогда, когда баланс между продавцами и поставщиками продукции найден не будет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минпромторг и Минцифры обсуждают запрет параллельного импорта Samsung и LG.
Анастасия Крестьянова