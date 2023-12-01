В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов

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Как сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка, продажи смартфонов в России достигли абсолютного рекорда — более 27 миллионов устройств были проданы с начала текущего года.
Данные сравнения говорят о значительном росте: за 11 месяцев предыдущего года было реализовано 22 миллиона смартфонов, а в 2021 году — 26 миллионов.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предполагает, что общее число проданных смартфонов к концу года составит 33,5–34 миллиона, что превысит предыдущие показатели. Муртазин также учитывает данные о сером импорте устройств.
Согласно генеральному директору TelecomDaily Денису Кускову, в стране произошло замедление покупательской активности. Однако россияне считают, что обстановка стабилизировалась, что побуждает их тратить средства на приобретение новых телефонов. По мнению Кускова, у некоторой части населения заметно выросла заработная плата, что также стимулирует их к покупкам.
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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предполагает, что общее число проданных смартфонов к концу года составит 33,5–34 миллиона, что превысит предыдущие показатели. Муртазин также учитывает данные о сером импорте устройств.
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Артем Кузьмин