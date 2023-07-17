В России повысят лимит переводов самому себе

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Госдума приняла решение о повышении лимита переводов между своими счетами без комиссии до тридцати млн. руб. в месяц. Об этом сообщают «Известия».
«Власти решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 млн. руб. в месяц. По новой версии документа, финорганизации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счёта на счёт в пределах этого порога», — говорится в публикации.
Новые правила не коснутся переводов, совершающихся гражданами непосредственно в отделении, и отправки денежных средств с карты на карту. ГД РФ приняла этот закон в первом чтении с порогом 1,4 млн. руб.
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