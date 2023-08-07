В России появится ГОСТ на детские игрушки

Фото: iStock/Oleksandr Sytnyk
В РФ разработали ГОСТ на игрушки, дающий определение всем типам продукции. Об этом сообщили «Известия».
Отмечается, что всего в ГОСТе предусмотрено 48 типов игрушек с отдельными определениями. Согласно документу, игрушка — это изделие для детей в возрасте до 14 лет.
По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, ГОСТ введен для того, чтобы предприятия соблюдали все установленные правила. Она также отметила, что по введенному стандарту появится возможность исключать некачественное или опасное сырье при производстве продукции для детей.
Игрушки предлагается разделять по возрастным категориям, производимому материалу и воспитательному назначению.
Читайте также:
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей
Подмосковные врачи помогли родить пациентке с пересаженными лёгкими
В Новотроицке арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над четырьмя девочками
По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, ГОСТ введен для того, чтобы предприятия соблюдали все установленные правила. Она также отметила, что по введенному стандарту появится возможность исключать некачественное или опасное сырье при производстве продукции для детей.
Читайте также:
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей
Подмосковные врачи помогли родить пациентке с пересаженными лёгкими
В Новотроицке арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над четырьмя девочками
Екатерина Коршунова