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В России появится ГОСТ на детские игрушки

07 августа 2023, 11:23

Фото: iStock/Oleksandr Sytnyk

В РФ разработали ГОСТ на игрушки, дающий определение всем типам продукции. Об этом сообщили «Известия».
Отмечается, что всего в ГОСТе предусмотрено 48 типов игрушек с отдельными определениями. Согласно документу, игрушка — это изделие для детей в возрасте до 14 лет.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, ГОСТ введен для того, чтобы предприятия соблюдали все установленные правила. Она также отметила, что по введенному стандарту появится возможность исключать некачественное или опасное сырье при производстве продукции для детей.


Игрушки предлагается разделять по возрастным категориям, производимому материалу и воспитательному назначению.

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#игрушки
#курс
#гост
#правила
#предприятия
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Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей
07 августа 2023, 11:01

Фото: iStock/Lazy_Bear

По данным торгов, впервые с марта прошлого года курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей.
Напомним, ранее выяснилось, что 7 августа Минфин России планирует возобновить операции по покупке валюты на домашнем рынке в соответствии с бюджетным правилом. Такие действия будут проводиться впервые начиная с января 2022 года. 

Предполагаемый объем покупок валюты с 7 августа по 6 сентября достигнет 40,5 миллиарда рублей, что составляет примерно 1,8 миллиарда рублей ежедневно. Согласно бюджетному правилу, министерство инвестирует сверхдоходы от экспорта нефти и газа в покупку валюты и золота, с целью последующего перевода этих средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

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#цены
#покупки
#фонд
#операции
#минфин
#доллар
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Россия заняла 5 место в мире по золотым запасам, пропустив вперёд Индию
07 августа 2023, 08:28

Фото:istockphoto/yilmazsavaskandag

По данным национальных центробанков, российские золотовалютные резервы в мае сократились на 11,6 млрд долларов, достигнув отметки в 584,2 млрд долларов.
Таким образом Россия уступила Индии 4 место среди экономик с наибольшими международными активами. РФ теперь занимает 5 место.
 
Китай в свою очередь продолжает сохранять первенство по объёму международных резервов. К концу мая нынешнего года активы этой страны достигли 3,371 трлн долларов.
 
Структура международных резервов Российского ЦБ восстановилась в марте, и теперь эти данные вновь начали публиковать.

Ранее аналитик Владимир Чернов заявил, что наблюдаемая тенденция, когда всё стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России, приведёт к тому, что спрос на золото в долгосрочной перспективе заметно увеличится.

Все больше стран начали репатриировать золотые резервы после введения Западом санкций против РФ. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

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#золото
#россия
#экономика
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Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года
Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года
07 августа 2023, 00:43

Фото iStock/Oakozhan

7 августа Минфин России планирует возобновить операции по покупке валюты на домашнем рынке в соответствии с бюджетным правилом.
Такие действия будут проводиться впервые начиная с января 2022 года. Предполагаемый объем покупок валюты с 7 августа по 6 сентября достигнет 40,5 миллиарда рублей, что составляет примерно 1,8 миллиарда рублей ежедневно.

Согласно бюджетному правилу, министерство инвестирует сверхдоходы от экспорта нефти и газа в покупку валюты и золота, с целью последующего перевода этих средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

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#евро
#курс
#цены
#фонд
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Глава Минэкономразвития Решетников: ВВП России за год вырастет более чем на 2%
05 августа 2023, 09:55

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская экономика по итогам 2023 года покажет заметный рост. Об этом заявил министр экономического развития страны Олег Решетников.
Во время рабочей поездки в Алтайский край он уверенно сказал, что российский валовый внутренний продукт (ВВП) по итогам года вырастет более чем на два процента, передает RT. Впрочем, Решетников предложил подождать с определением точных цифр, так как прогноз в настоящее время находится в стадии формирования.

В конце июля об ожидаемом росте ВВП на два процента также говорил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что еще со второго квартала 2022 года экономика страны стала показывать рост примерно на 0,5-07 процента ежеквартально. По итогам первого полугодия 2023 года Минэкономразвития оценивало рост ВВП в 1,4 процента.

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#экономика
#владимир путин
#президент
#прогноз
#рост
#ввп
#рф
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РИА Новости: Минпромторг добавил в перечень параллельного импорта товары Isuzu, Canon, Calvin Klein
05 августа 2023, 01:05

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Минпромторг России дополнил список товаров для параллельного импорта различными брендами оптики, фотоаппаратуры, автозапчастей, аккумуляторов и батарей.
«Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein», — рассказали в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что изменения списка связаны как с дополнением перечня товаров теми брендами, которые прекратили поставки в Российскую Федерацию, так и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию.

Напомним, что параллельный импорт предполагает ввоз оригинальных товаров, но через иные каналы поставок.

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#минпромторг
#импорт
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Московская область занимает второе место в России по числу самозанятых
04 августа 2023, 22:11

Фото: Фотобанк МО

Подмосковье занимает сейчас в России второе место по числу самозанятых. Их в регионе насчитывается более 570 тыс, сообщил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
«Московская область была одним из первых четырёх регионов, где режим самозанятости стартовал как пилотный проект. С тех пор число жителей, работающих в этом статусе, постоянно растёт», – отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Мособлдумы.  
По словам депутата, статус самозанятого пользуется популярностью у молодёжи. Подмосковье занимает в стране третье место по количеству самозанятых подростков от 14 до 18 лет. Зарегистрировано уже 7,3 тыс представителей этой категории. 

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#экономика
#бизнес
#самозанятые
#мособлдума
#тарас ефимов
#подмосковье
#московская область
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Врип главы Каширы Шувалов поздравил с юбилеем сельхозпредприятие «СеДеК»
04 августа 2023, 19:42

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов посетил ежегодное мероприятие «День поля». Вместе с депутатом Госдумы Александром Коганом он поздравил с 35-летием сельхозпредприятие «СеДеК».
Компания демонстрирует пример динамичного развития в семеноводстве, выращивании овощей, озимых и яровых культур. Сегодня она является одной из ведущих в аграрной отрасли не только муниципалитета, но и всей страны.
«Развитие сферы сельского хозяйства, укрепление продовольственной безопасности – эти цели в качестве сверхзначимых назвал губернатор Андрей Воробьёв. Масштабы компании «СеДеК» поражают. Основное направление её работы – возделывание высокорепродуктивных сортов картофеля, пшеницы, сортоиспытание семян, выращивание различных видов овощей, зелени и фруктов», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что аграрии находятся в постоянном поиске, ведя испытания и эксперименты на Каширской земле

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#кашира
#сельское хозяйство
#аграрный сектор
#семена
#овощи
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
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Воробьёв: в Подмосковье – около 800 фермеров, и с каждым стараемся быть на связи
04 августа 2023, 18:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Задача властей Подмосковья – поддержать фермеров и дать им дополнительную возможность реализовывать свою продукцию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Так он прокомментировал открытие в Истре восьмого по счёту гастрономического фестиваль, который проходит при поддержке главы региона.
«Наша главная задача – поддержать фермеров, малый бизнес, сделать так, чтобы об их качественной и вкусной продукции узнало как можно больше людей. Для этого мы когда-то и придумали этот фестиваль. Здесь каждый может найти покупателей, новых партнёров и поставщиков. Всего в Подмосковье – около 800 фермеров. Мы стараемся всегда быть с ними на связи, открыто обсуждать насущные проблемы и вопросы», – отметил губернатор.
По его словам, в Московской области стараются создавать благодатную почву для работы аграриев.
«Например, мы предоставляем им землю от 10 до 200 га. Начинали с трёх муниципалитетов, а когда увидели, что это востребовано, увеличили их число почти в девять раз. Для сельхозпроизводителей у нас доступно более 30 видов субсидий. Фермеры могут получать льготные кредиты, компенсацию затрат на технику и оборудование, капитальное строительство и модернизацию», – перечислил Андрей Воробьёв.
В этом году для сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий будет выделено более 5 млрд рублей. Господдержку в регионе ежегодно получают около 300 аграриев.
 
Среди таких мер – предоставление земли безвозмездно на срок до шести лет по программе «Подмосковные 10 гектаров», а также в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Программа действует на 26 территориях. Сельхозпроизводителям предоставляют и гранты на развитие семейной фермы.
 
В этом году на фестиваль в Истринской сыроварне приехали более 350 сельхозпроизводителей из почти 50 регионов России и из Белоруссии. Фестиваль продлится до 6 августа.

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#сырный фестиваль
#фермерские хозяйства
#истра
#андрей воробьёв
#губернатор
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
#аграрный сектор
#поддержка
#экономика
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Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с марта прошлого года
04 августа 2023, 18:33

Фото iStock/Oakozhan

Курс доллара на Московской бирже превысил 96 рублей, это произошло впервые с марта 2022 года. Информация следует из данных Московской биржи.
Таким образом, курс доллара расчетами «завтра» на 17.50 по московскому времени растет на 1,1 рубля, до 96,09 рубля. При этом курс евро поднялся выше 106 рублей.

При этом Банк России установил официальный курс доллара в размере 94,8076 рублей на 5-7 августа. Курс евро был повышен до 103,8379 рублей.Юань зафиксирован на 13,1755 рублях.

По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, ослабление рубля связано с повышенным спросом на валюту у крупных покупателей. К тому же, наблюдается активный отток валюты из России, а вот притока практически нет.

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#банк россии
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Подмосковье ищет медработников