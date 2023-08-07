В России появится ГОСТ на детские игрушки

Задача властей Подмосковья – поддержать фермеров и дать им дополнительную возможность реализовывать свою продукцию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Так он прокомментировал открытие в Истре восьмого по счёту гастрономического фестиваль, который проходит при поддержке главы региона.