В России появятся новые купюры в 1000 и 5000 рублей

Фото: iStock/Elena Chelysheva
В октябре Гознак представит новые версии банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей, внедряя мировые тренды в их дизайн.
Новые купюры будут обладать дополнительными защитными элементами, так как с увеличением номинала растет сложность системы защиты. В дополнение, планируется проведение совместной пресс-конференции с Гознаком, после чего банкноты будут переданы в банки.
Читайте также:
Фальшивые купюры помогли задержать в Электроуглях пособницу мошенников
Россиянин пытался сбыть поддельные купюры на 25 миллионов рублей
Российские банки перестанут принимать доллары и евро через банкоматы
Артем Кузьмин