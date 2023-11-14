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В России появятся правила онлайн-продаж кредитов и вкладов

ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж кредитов и вкладов
14 ноября 2023, 01:55
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк (ЦБ) предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах кредитов и вкладов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что повышение доступности финансовых услуг «зачастую сопровождается появлением новых видов нарушений», поэтому необходимо ввести правила для онлайн-продаж, обязывающие финорганизации полностью раскрывать информацию о продуктах, рисках и допуслугах.

«Для того чтобы повысить качество обслуживания граждан при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций, предлагается ввести регуляторные изменения», — говорится в публикации.

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Минфин США подозревает около 100 кораблей в транспортировке нефти из РФ
14 ноября 2023, 01:57

Фото: iStock/Dikuch

Министерство финансов США запросило у судоходных компаний из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти в нарушение западных санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на незванный источник, ознакомившийся с соответствующими документами.
По его словам, хотя подобные запросы рассылаются регулярно, нынешний стал самым значительным шагом такого рода с тех пор, как страны G7 и Евросоюза ввели в конце 2022 года потолок цен на российскую нефть. Последний запрещает танкерам пользоваться страховыми и финансовыми услугами западных стран, если они приобретают ее дороже $60 за баррель.

В первое время ограничения действительно негативно влияли на Россию, но вскоре она смогла адаптироваться к ним. Теперь страна ведёт активную торговлю с рядом стран, которые не поддерживают потолок цен.

В Вашингтоне при этом заявили устами координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, что Запад не готов отказываться от потолка цен как эффективного инструмента антироссийских санкций, однако при необходимости может его пересмотреть.

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#россия
#сша
#санкции
#минфин
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В декабре в Солнечногорске запустят завод металлоконструкций
13 ноября 2023, 17:30

Фото: Мининвест МО

Компания «Аполло» в декабре запустит в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске завод металлоконструкций. Уже стартовали пусконаладочные работам, продолжается монтаж оборудования и станков, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На заводе будут производить металлоконструкции для строительства – каркасы зданий, балки, колонны и фермы. Все производственные процессы будут оцифрованы, и заказчики смогут в режиме реального времени следить за изготовлением и сборкой конструкций.
 
После запуска производства на полную мощность там создадут около 80 рабочих мест. 
 
Всего в портфеле реализованных проектов компании «Аполло» около 100 заводов, 90 логистических комплексов, более 30 торговых центров, а также административные здания, спортивные объекты, стадионы, школы и детские сады.

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#промышленность
#московская область
#подмосковье
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В Раменском будут производить импортозамещающие системы для отопления и водоснабжения
13 ноября 2023, 17:01

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье будут производить блоки из нержавеющей стали, на базе которых начнут собираться коллекторные группы для систем отопления и водоснабжения, модули учёта тепла и воды. Производство в Раменском городском округе запустит компания «МИВС», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания уже закупила оборудование. Объём инвестиций в проект составит около 60 млн рублей. На предприятии планируют создать порядка 50 рабочих мест. Запустить производственно-складской комплекс компания рассчитывает уже в I квартале будущего года. 

Продукция производственного комплекса будет применяться при строительстве многоэтажных квартирных домов с большим количеством помещений и малоэтажных домах.

На первом этапе на предприятии будут производиться около 50 тыс коллекторных групп в год. Позже планируется модернизировать технологию и увеличить производственные мощности в несколько раз. Сегодня рынок изделий наполнен продукцией из-за рубежа. Продукция подмосковной компании позволит заместить импортные аналоги. 
 
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#мининвест мо
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#экономика
#импортозамещение
#московская область
#подмосковье
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Медведев рассказал об использовании отечественных технологий в экономике
Медведев: около 170 тыс. российских технологий используют в экономике
13 ноября 2023, 15:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

В российской экономике используется порядка 170 тысяч технологий отечественной разработки. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что необходимо расширять внедрение технологий, разработанных отечественными компаниями, в производство. 

Также Медведев в ходе заседания президиума Совета по науке и образованию добавил, что вопрос заключается больше не в количестве технологий, а в том, что это за технологические решения, что они из себя представляют, и как могут использоваться в производстве. 

Зампред Совбеза сообщил, что в этом направлении уже имеется ряд результатов, однако само движение по внедрению российских технологий в производственную деятельность еще недостаточно быстрое. 

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#дмитрий медведев
#экономика
#производство
#технологии
#россия
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Подмосковных предпринимателей бесплатно научат работать с маркетплейсами
13 ноября 2023, 15:18

Фото: Istockphoto / Tevarak

Предпринимателей Московской области научат эффективно работать с электронными торговыми площадками. Об этом сообщили в пресс-службе Подмосковного Мининвеста. Образовательный модуль «Маркетплейсы. Как эффективно использовать канал продаж: от анализа рынка и конкурентов до ценовой сегментации и расчета юнит-экономики» стартует 21 ноября.
Модуль разделён на два этапа. Первый состоится онлайн. В рамках вебинара «Основы продаж на маркетплейсах» расскажут об основных торговых онлайн-площадках и их особенностях, инструментах управления продажами на маркетплейсах.
 
Вторым этапом станет очный тренинг «Подготовка к продажам на маркетплейсах» с элементами деловой игры. Он пройдёт 24 ноября в Московском областном филиале РАНХиГС по адресу: Красногорск, ул. Речная, д. 8, к. 1.
 
Предпринимателей научат проверять, подходит ли товар для продажи на маркетплейсах, помогут проанализировать выбранную нишу и конкурентов. Также на тренинге состоится деловая игра для отработки практических навыков.
 
Участие бесплатное. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
 
Обучение проводит центр «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#экономика
#московская область
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#вебинар
#мининвест мо
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Путин поручил передать Крыму все акции «Крымэнерго»
Путин поручил передать акции «Крымэнерго» из федеральной собственности Крыму
13 ноября 2023, 15:10

Фото: iStock/vladj55

Все 100% акций акционерного общества «Крымэнерго» должны быть переданы из федеральной собственности во владение Республики Крым. Такое поручение озвучил президент России Владимир Путин.
В соответствующем указе главы государства отмечается, что авторами инициативы выступили правительство Российской Федерации и совет министров Республики Крым. 

По поручению Путина, 100% акций будет передано в собственность Республике Крым.

В октябре этого года глава республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что бывший генеральный директор ГУП «Крымэнерго», министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь подал в отставку. 

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#энергетика
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В Подмосковье запустили импортозамещающее производство эфирных масел
13 ноября 2023, 14:36

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковная компания по производству и поставке пищевых ингредиентов ГК «СОЮЗСНАБ» начала производство эфирных масел с запахами апельсина, лимона и лайма. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Ранее эфирные масла в Россию поставляли из Бразилии, Турции, Испании и США. Теперь появилась альтернатива отечественного производства. В год компания планирует производить до 30 тонн ароматизаторов», – говорится в сообщении.
Как указали в министерстве, напитки с применением фолдовых масел, например, из свежих фруктов или ягод, обладают ярким и сочным вкусом.
 
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#московская область
#подмосковье
#импортозамещение
#экономика
#производство
#масло
#минсельхозпрод мо
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Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал самозанятым займов на 80 млн рублей
13 ноября 2023, 13:15

Фото: Мининвест МО

Работающие в Московской области самозанятые почти за три года получили 200 займов Фонда микрофинансирования для решения своих бизнес-задач. Их общая сумма превысила 80 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Фонд микрофинансирования Подмосковья был создан в 2009 году и со следующего года начал выдавать льготные займы для субъектов МСП. В 2021-м займы фонда стали доступны и для самозанятых.   Максимальная сумма займа – 5 млн рублей. Сегодня для МСП Подмосковья работают 13 кредитных программ фонда.  

Подать заявку на получение льготного займа Московского областного фонда микрофинансирования можно на портале РПГУ.  
 
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#экономика
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье привлекут 20 млрд рублей за счёт вовлечения имущества в оборот
13 ноября 2023, 13:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За счёт вовлечения имущества в оборот в Московской области в 2023 году привлекут на 3 млрд рублей больше денежных средств, чем в 2022-м. Такую статистику привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«20 млрд рублей мы привлекаем за счёт вовлечения в оборот имущества – этом году на 3 млрд больше, чем в прошлом. Это неплохие результаты. У нас есть лидеры по работе с имуществом. Это Руза, Сергиев Посад, Щёлково, Ступино, Наро-Фоминск, Шатура. Молодцы! Вместе с тем есть и территории, которые находятся в «красной зоне». Это Котельники, Бронницы, Подольск», – сказал губернатор в ходе совещания с областным правительством и главами городских округов.
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить подход, который позволял бы рачительно и эффективно использовать имущество. Это влияет на экономическое благополучие региона. 
«Где-то нужно сносить недостроенные и ветхие строения, где-то своевременно выставлять на аукцион для бизнеса и услуг ту или иную площадку в городах. Всё это влияет на наше экономическое благополучие и на порядок в нашем доме», – отметил Воробьёв
Ранее во время того же совещания он рассказал, что поручил создать робота Женю для помощи жителям Подмосковья в решении проблем ЖКХ. 
 
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