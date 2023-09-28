В России предложили чаще нанимать на работу осужденных

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«Сегодня не хватает работников в самых простых, самых неприхотливых — в смысле не требующих высшего образования — сферах производства. Это могут быть сельхозпредприятия, те же виноградники. Это может быть не только сбор урожая, но и в целом обработка посадок и другие виды работ. Это предприятия машиностроительного комплекса. Это касается, конечно, и строительной сферы», — приводит слова Титова NEWS.ru.
Напомним, ранее Титов предложил президенту России Владимиру Путину отменить экзамен на знание русского языка для мигрантов. С таким предложением Титов выступил по причине того, что стране не хватает рабочих рук.
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