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В России предложили чаще нанимать на работу осужденных

Бизнес-омбудсмен Титов предлагает нанимать осужденных на стройки и заводы
28 сентября 2023, 15:00
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что осужденных на исправительные работы следует чаще привлекать к труду на предприятиях сельского хозяйства, машиностроительного комплекса и строительства. Об этом сообщает NEWS.ru.
Титов подчеркнул, что на сегодняшний день в этом заинтересованы многие сферы из-за нехватки рабочей силы.

«Сегодня не хватает работников в самых простых, самых неприхотливых — в смысле не требующих высшего образования — сферах производства. Это могут быть сельхозпредприятия, те же виноградники. Это может быть не только сбор урожая, но и в целом обработка посадок и другие виды работ. Это предприятия машиностроительного комплекса. Это касается, конечно, и строительной сферы», — приводит слова Титова NEWS.ru.


Бизнес-омбудсмен пояснил, что такая необходимость также обусловлена оттоком мигрантов из РФ.

Напомним, ранее Титов предложил президенту России Владимиру Путину отменить экзамен на знание русского языка для мигрантов. С таким предложением Титов выступил по причине того, что стране не хватает рабочих рук.

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#рф
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Глава НТС Баженов: Россия не была готова к экспорту топлива на восток
Глава НТС Баженов заявил, что дефицит топлива в России связан с экспортом
28 сентября 2023, 14:53

Фото: IStock/kckate16

Дефицит топлива в России возник из-за смены направлений по экспорту. Об этом «Радио 1» заявил президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов.
По словам эксперта, проблем с производством бензина в стране нет. Нехватка топлива возникла из-за того, что железнодорожной инфраструктуре пришлось подстраиваться под новые реалии.
«Наша железнодорожная инфраструктура была не готова к тому, что потоки перераспределятся. Если раньше основные потоки шли в европейском направлении, то сейчас это южное и восточное направление. Так, если раньше топливо, купленное на бирже, шло в течение двух недель или месяца, то теперь это на это уходит два месяца», — сказал Баженов.
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#топливо
#цены
#бензин
#дефицит
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Эксперт: Цены на бензин не снизились из-за временного лага
«Независимый топливный союз» оценил эффект от ограничений на экспорт бензина
28 сентября 2023, 13:58

Фото: IStock/bizoo_n

Неделю назад 21 сентября, в России ограничили экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Это привело к резкому росту цен в Евросоюзе. В России удалось сбить стоимость топлива, но ненадолго: сегодня на бирже снова наблюдается рост, отметил президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов.
В беседе с «Радио 1» эксперт рассказал, что в основном ограничение выполнило свою роль, а сегодняшний рост можно объяснить тем участники рынка закупают топливо впрок по низкой цене, ожидая новых решений по вопросу и нового скачка цен. При этом, в регионах и на заправках цена осталась такой же. По словам Баженова, для выравнивания стоимости нужно время.
«Биржевая цена сегодня – это цена на нефтебазах в регионах через месяц. То есть происходит временной лаг: сегодня снижаются биржевые индикаторы, и только через какое-то время эти цены уже будут в регионах. Сейчас регионы торгуют тем топливом, которое было закуплено по высокой цене. При этом, запрет на экспорт не был призван снизить розничные цены, потому что розничная цена у нас и так сильно не росла, за исключением независимых сетей, которые были вынуждены ставить цены выше, чем у нефтяных компаний на три-пять рублей. Это происходило в силу того, что нет возможности перераспределять центры прибыли и работать в убыток в розничном сегменте и получать доход в оптовом», — сказал Баженов.
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#экспорт
#цена
#запрет
#регионы
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Серебряные Пруды вошли в тройку лидеров по сбору зерновых культур
28 сентября 2023, 13:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Городской округ Серебряные Пруды стал одним из лидеров по сбору зернового урожая. Более 27 тысяч гектаров площади зерновых и зернобобовых культур собрали в этом году. Об этом сообщила администрация городского округа Серебряные Пруды.
Средняя урожайность составила 39,8 центнера на гектар, а валовый сбор – более 120 тонн. В прошлом году показатель составлял 29 центнеров с гектара и 680 тысяч тонн зерновых и зернобобовых.

Кроме этого, в 2022 году в Подмосковье рекорд по сбору урожая превысил показатели за весь период СССР. В СССР по Московской области максимальные показатели сбора за год зерна и зернобобовых составляли 567 тысяч тонн за год.

Стоит отметить, в этом году сбор урожай на 6% больше показателей прошлого года и составит 720 тысяч тонн. Второй год подряд Московская область бьёт рекорды по сбору зерновых культур.

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#московская область
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#урожай
#серебряные пруды
#зерно
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Омбудсмен Медведев: россияне могут выплачивать кредиты, только набрав новые
28 сентября 2023, 12:09

Фото: IStock/mactrunk

Качество выдач в ипотеке ухудшается быстрее, чем в сегменте необеспеченных кредитов. Так, во втором квартале больше 70% ипотеки было выдано заёмщикам, которые тратят на кредиты больше половины дохода. Как рассказал «Радио 1» российский политический деятель, учёный-экономист, депутат Госдумы с первого по пятый созыв, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев, это показатель того, что в России уже сформировался кредитный пузырь.
По словам эксперта, банки продолжают выдавать ипотеки, в том числе льготные, потому что для них это гарантированные деньги. Однако россияне, чтобы выплатить старые ипотеки и займы, берут новые. Если банки отказывают, то они обращаются за помощью к родственникам. 
«Очень многие платят по кредитам и ипотекам, набирая новые долги. А если кредитная история уже испорчена от того, что ни за что-то неаккуратно платили или уже большая нагрузка, то набирают кредиты через родственников и какое-то время держатся. И это тревожно», — сказал Медведев.
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#деньги
#банки
#кредиты
#долги
#россияне
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Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла максимальных 48,03 %
Доля доллара в расчетах через SWIFT в августе достигла максимальных 48,03 %
28 сентября 2023, 03:49

Фото: iStock/Dian_S_Cahya

Согласно данным SWIFT, в августе 2023 года доля доллара в международных расчетах по сравнению с июлем выросла более чем на 1,5% и составила 48,03%. Так, она достигла максимального значения за последние пять лет, пишет ТАСС.
Кроме того, в августе текущего года доля евро снизилась до 23,2%, побив рекордно низкое значение за всё время составления подобных отчётов.

Отмечается, что третье место в рейтинге наиболее используемых валют для международных расчетов занял британский фунт, однако его доля тоже уменьшилась и составила 7,14%.

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#доллар
#евро
#валюта
#рынок
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Выпуск бензина в России вырос на 3,4%
Росстат: Выпуск бензина в России за 2023 год вырос на 3,4%
28 сентября 2023, 03:05

Фото: iStock/bigtunaonline

В августе 2023 года нефтеперерабатывающая отрасль РФ нарастила производство бензина на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 3,8 млн тонн. При этом в январе-августе текущего года выпуск бензина увеличился на 3,4%, до 29,4 млн тонн, проинформировал Росстат.
«Автомобильного бензина выпущено 3,8 млн тонн, что на 1,6% больше, чем в августе 2022 года, и на 1,5% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года производство автомобильного бензина выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,4%, составив 29,4 миллиона тонн», — сообщили по итогам августа в российском ведомстве.

Отмечается, что в августе также было произведено 7,7 млн тонн дизельного топлива, что на 6,5% превышает аналогичные показатели прошлого года. За восемь месяцев 2023 года было произведено 59,6 млн тонн дизеля (на 6,8% больше, чем в 2022 году).

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#россия
#производство
#август
#цены
#бензин
#топливо
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Набиуллина: Китайская модель развития финансового рынка не подходит для России
27 сентября 2023, 14:50

Фото: istock / ipopba

Китайская модель развития внутреннего и внешнего валютного рынка не подходит для России. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс». Модель Китая подразумевает сегментацию валютных рынков.

Такая стратегия может привести к управляемому курсу и множественности процентных ставок. Кроме того, последние десятилетия Китай хотел либерализовать движение капитала и финансовые рынки. По мнению Набиуллиной, Россия уже прошла этот путь и нет нужды его повторять. 

«Зачем нам двигаться назад, я не понимаю», — заключила Набиуллина во время лекции на экономическом факультете Московского государственного университета.
Ранее Эльвира Набиуллина оценила вероятность исчезновения наличных денег в РФ. 

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#россия
#движение
#китай
#заявление
#экономика
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Две компании из Балашихи вошли в число лучших экспортёров Центральной России
27 сентября 2023, 14:49

Фото: Мининвест МО

Две компании из городского округа Балашиха вошли в число лучших экспортёров Центрального федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Победителей конкурса наградили в Смоленске.
Второе место в номинации «Экспортёр года в сфере базовой продукции АПК» среди представителей малого и среднего бизнеса заняла компания «Капитал-ПРОК». Предприятие производит товары аграрного направления и экспортирует корма для животных в семь стран.
 
Третье место в номинации «Лучшая женщина-экспортёр» в категории МСП заняла гендиректор ООО «Агроторг» Светлана Арнаутова. Компания 19 лет занимается международными перевозками. Под руководством Арнаутовой компания экспортирует зерно в шесть государств.

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#экономика
#экспорт
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#подмосковье
#балашиха
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Предпринимателей Московской области научат создавать франшизу
27 сентября 2023, 14:17

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

16 октября стартует масштабное обучение в рамках программы «Акселератор по созданию франшиз. Масштабирование бизнеса», в котором смогут принять участие подмосковные предприниматели.

В обучении смогут принять участие предприниматели зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках образовательной программы участникам расскажут, как спроектировать франшизу и управлять ей, сформировать структуру франчайзингового проекта и юридически подготовиться к продаже.

Бонусом будет то, что всем участникам программы дадут шаблоны документов франшизы, а также экспертную и менторскую поддержку от лидеров отрасли. Также, в рамках обучения будет разыгрываться бесплатная разработка договора франчайзинга от федеральных экспертов в сфере интеллектуальной собственности.

Спикерами программы выступят бизнес-консультанты, менторы, управляющие, соучредители и основатели бизнеса.

Участие в обучении можно принять как и очно, так и онлайн. Первый этап обучения начнётся 16 октября и продлится до 20 октября. Участников ждет очное обучение и защита проектов.

Участие в образовательной программе бесплатное, но так как количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по ссылке. 

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