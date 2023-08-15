В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки

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Ставки по потребительским кредитам для жителей России могут вырасти до 15-35% в зависимости от условий банка, после решения Банка России повысить ключевую ставку до 12% годовых.
Такое мнение в беседе с «Российской газетой» выразил доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
По словам специалиста, резко спрос на потребкредиты не упадёт. Ипотечные ставки могут оказаться на уровне 9-17% годовых, а доходность по депозитам не превысит 14%.
Банки могут повысить ставки по вкладам до уровня ключевой ставки — 12%. Об увеличении ставок по вкладам уже сообщили ВТБ, »Почта Банк». «Альфа-банк».
Ранее в Центральном банке России объяснили, что решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых направлено на достижение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, необходимых для возвращения инфляции к 4% в следующем году и её стабилизации в этих пределах в будущем.
21 июля Центральный банк России в первый раз с сентября прошлого года повышал ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых. 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов.
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По словам специалиста, резко спрос на потребкредиты не упадёт. Ипотечные ставки могут оказаться на уровне 9-17% годовых, а доходность по депозитам не превысит 14%.
Ранее в Центральном банке России объяснили, что решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых направлено на достижение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, необходимых для возвращения инфляции к 4% в следующем году и её стабилизации в этих пределах в будущем.
21 июля Центральный банк России в первый раз с сентября прошлого года повышал ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых. 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов.
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Мария Фирсова