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В России предсказали взлёт биткоина в 2024 году

Интернет-омбудсмен Мариничев: Курс биткоина вырастет в три раза в 2024 году
24 ноября 2023, 10:49
Фото: IStock/Nastco

Фото: IStock/Nastco

Курс биткоина в 2024 году может вырасти в три раза. Об этом в эфире программы «Он такой один ан Радио 1 с Дмитрием Потапенко» рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
По словам эксперта, рост курса цифровой валюты ожидается ближе к лету. Это связано с тем, что сеть начнёт выплачивать майнерам за работу в два раза меньше биткоинов.
«В апреле у него случится халвинг – это технологическое уполовинивание вознаграждения для майнеров, то есть сама сеть начнёт выплачивать примерно в два раза меньше за работу майнеров. Соответственно, возникнет дефицит биткоинов, который приведёт к повышению курса в горизонте полугода, и вполне вероятно, что мы увидим серьёзный всплеск курса к лету или к августу. Он может увеличиться в два или три раза», — сказал Мариничев.

При этом специалист призвал не скупать майнинговое оборудование, чтобы приумножить свои доходы. Он отметил, что спрос на технику вырастет.
«Если вы покупаете майнинговое оборудование, то его покупают и другие люди, которые хотят также наравне с вами разбогатеть на майнинге. Конкуренция увеличится и получать биткоинов вы сможете меньше», — отметил он.
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Доллар по 120 и высокая инфляция: Экономист Зубец объяснил, что не так с бюджетом России
#спрос
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Доллар по 120 и высокая инфляция: Экономист Зубец объяснил, что не так с бюджетом России
Экономист Зубец раскритиковал одобренный Совфедом бюджет России
24 ноября 2023, 10:38

Фото: IStock/Max Zolotukhin

Совет федерации (СФ) в среду рассмотрел закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, расходы — 36,66 трлн, с дефицитом в 0,9% ВВП. В 2025 и 2026 годах этот показатель запланирован на уровне 0,4 и 0,8% соответственно.
Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец назвал бюджет страны очень оптимистичным. В эфире «Радио 1» он оценил документ на «четвёрку с плюсом», отметив, что многих показателей достичь будет крайне сложно.
«Я не верю, что к 2026 году удастся удерживать курс рубля по отношению к доллару на уровне 92,6, как указано в документе. При том, что у нас уже сейчас фундаментальный курс порядка 100-105, и он удерживается относительно низким за счёт обязательной продажи валютной выручки, которую весной собираются отменять», — сказал экономист.
По прогнозам специалиста, к 2026 году в курсе доллара отразится накопившаяся инфляция, дешёвая российская нефть и риски рецессии в США и Европе.
«Я думаю, что с курсом 92 рубля за доллар мы попрощаемся в этом году, а в следующем году нормой у нас будет около 100-105. Там прибавится ещё порядка 20 процентов накопленной инфляции и через три года мы получим курс примерно 120 рублей за доллар», — отметил Зубец.
Согласно бюджету на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, в России через два года ожидается инфляция на уровне 4%. Однако экономист назвал эту цифру невозможной.
«Этого не будет, к гадалке не ходи. Не надо быть глубоким экономистом, чтобы понять, что когда страна находится в состоянии спецоперации и 30 процентов бюджета идёт на оборону и на социальные расходы, связанные с обороной, не может быть инфляция 4 процента», — добавил он.
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#доллар
#бюджет
#курс
#инфляция
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Посол КНР в РФ Ханьхуэй предложил России помогать продажам китайского автопрома
24 ноября 2023, 09:57

Фото: istockphoto/Fahroni

Китай готов разрабатывать автомобили, отвечающие потребностям российского рынка. В КНР также надеются, что российская сторона окажет поддержку китайскому автопрому и упростит компаниям продажи и работу в России.
Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая на II Российско-китайском автопромышленном форуме. Дипломат заверил, что компании-производители из Китая готовы разрабатывать и совершенствовать модели, отвечающие потребностям российского авторынка, обеспечивать надлежащее качество машин и способствовать бесперебойной работе цепочек производства и поставок в автомобильной сфере, передает информационное агентство Xinhua.

По словам посла, Китай будет способствовать тому, чтобы компании-производители поддерживали сложившийся положительный имидж собственных автомобильных брендов. От России же китайская сторона ожидает поддержки продаж продукции автопрома КНР, заключил Чжан Ханьхуэй.

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#китай
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#дипломат
#рф
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Росстат: Розничная цена на бананы в октябре выросла до 143 рублей за килограмм
24 ноября 2023, 09:28

Фото: istockphoto/Katjabakurova

Нынешней осенью ослабление рубля привело к заметному подорожанию фруктов: вслед за апельсинами подорожали бананы. По данным Росстата, их стоимость выросла в рознице до 143 рублей за килограмм.
Прошли те времена, когда бананы в стране стоили дешевле картошки, а Россию в шутку называли «банановой республикой». В октябре 2023 года цена на заморский фрукт выросла на 47% относительно аналогичного периода прошлого года — в октябре 2022 года бананы продавали по цене 99,7 рубля за килограмм. После относительного укрепления рубля рост цен приостановился. Эксперты отмечают, что уже в ноябре оптовые цены начали снижаться.

В абсолютном выражении отметку в 140 рублей за килограмм бананы преодолели впервые за всё время наблюдений Росстата. В прошлый раз похожий заметный рост цен наблюдался в марте 2022 года. Тогда за месяц бананы подорожали на 31,1%. В ближайшей перспективе дальнейшего увеличения стоимости фруктов не ожидается.

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#цена
#эксперты
#рост
#фрукты
#рубль
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Каширская компания «СТ-Техникс» увеличила объёмы производства
23 ноября 2023, 22:06

Фото: Иван Дубров

Компания «СТ-Техникс» из Каширы с 2016 года производит навесное оборудование для дорожно-строительной техники.
Компания проделала путь от небольшого цеха по производству оборудования до серьёзного предприятия, которое производит до 5000 единиц продукции в год. Всего в Московской области три таких предприятия. Каширская компания составляет им серьёзную конкуренцию.

О том, как за короткий срок добились таких результатов, рассказал директор «СТ-Техникс» Алексей Карпенко.  

«Труд и только труд. Много работы с утра до вечера. Я тут и директор, и помогаю и с продажами, и с производством. Нет кучи заместителей, как на других предприятиях. Стоимость оборудования ниже, чем у конкурентов, иногда до 50%. В этом году порядка 5000 единиц оборудования купили», — рассказал Алексей Карпенко.  
Производство навесного оборудования развернулось на территории бывшего мукомольного завода в Кашире-1. Сейчас работают 30 человек, большинство из них — местные жители. Основными рабочими профессиями являются токари и сварщики. Именно они из обычного металла собирают технологичное и надежное оборудование: снегоуборочные отвалы, щетки, пескоразбрасыватели, фрезы.

На оборудование есть спрос по всей России, а заказы расписаны на несколько месяцев вперёд.

«В 2023 году стали активно производить и продавать гидромолоты. Внутренности у них китайские, а корпус и остальное собираем здесь. Мы сотрудничаем с заводами из Китая, закупаем у них комплектующие. Были приятно удивлены, насколько развитая страна и насколько качественно они всё делают. Цены тоже хорошие, за счет этого и наше оборудование имеет приемлемую цену», —подчеркивает Алексей Карпенко.  
В планах у руководства «СТ-Техникс» построить ещё один цех и расширить ассортимент навесного оборудования, благодаря тесному сотрудничеству с китайскими партнерами.

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#кашира
#производство
#новости подмосковья
#бизнес
#подмосковье
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Грантовую поддержку получат более 400 молодых и социальных предпринимателей Подмосковья
23 ноября 2023, 21:04

Фото: Мининвест МО

Гранты для молодых и социальных предпринимателей получат более 400 жителей Московской области. Об этом по итогам конкурсного отбора сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Претендовать на грантовую поддержку могут предприниматели до 25 лет, а также имеющие статус социальных. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 433 предпринимателя, в том числе 305 социальных и 128 молодых. Объём поддержки составил 211 млн рублей», – пояснила Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, узнать о поддержке предпринимателей в Подмосковье можно на инвестиционном портале региона.
 
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#подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#предприниматели
#гранты
#экономика
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Городской округ Пушкинский стал лидером Подмосковья по объёму заготовки кормов
23 ноября 2023, 19:40

Фото: Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Городской округ Пушкинский попал в число лидеров Московской области по объёму заготовки кормов. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.
По словам главы ведомства, в Подмосковье вырастили и заготовили рекордный урожай кормовых культур за последние 10 лет. Всего в 2023 году заготовлено 1,8 млн тонн грубых и сочных кормов, что на 20% выше потребности крупного рогатого скота на зимний стойловый период 2023-2024 года.
«Традиционно в регионе завершился сезон заготовки кормов уборкой кукурузы на корнаж - перспективного корма для высокопродуктивного молочного животноводства. Хозяйства области активно применяют новые и высокоэнергетические корма. Среди лидеров выделяем Ступино, Серпухов, Пушкино и Зарайск, которые силами аграриев в общей сложности заготовили 34 тысячи тонн корнажа, что на 10% больше уровня прошлого года», — отметил зампред правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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#урожай
#пушкино
#пушкинский округ
#лидер
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К 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум
Котяков: к 2030 году МРОТ в 1,3 раза превысит прожиточный минимум
23 ноября 2023, 17:46

Фото: iStock/Natalya Vilman

К 2030 году Минтруд России планирует установить размера минимального размера оплаты труда в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках пленарной сессии «Инвестиция в человека - инвестиция в будущее» на выставке «Россия».
«Целевой ориентир, который мы перед собой ставим - это доведение к 2030 (году - ред.) соотношения 1,3 превышения МРОТ над прожиточным минимумом. Одним из таких шагов, начиная с 1 января 2024 года является повышение МРОТ еще на 18,5%», - заявил Котяков.

Он также добавил, что в следующем году МРОТ достигнет 19 242 руб. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году размер МРОТ будет иметь соотношение с средней заработной платой в стране не ниже 48 процентов.

Напомним, в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, увеличить МРОТ распорядился президент России Владимир Путин. Володин отметил, что Госдума приняла важное решение, которое повысит реальные доходы населения. Он также добавил, что заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек, которые в настоящее время получают минимальную зарплату.

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#деньги
#госдума
#президент
#бюджет
#плата
#мрот
#доходы
#рф
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Финансист Бабин заявил о влиянии окончания налогового периода на курс рубля
23 ноября 2023, 17:18

Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что завершение налогового периода в России окажет давление на курс отечественной валюты.
«Завершение налогового периода приводит к сокращению предложения иностранной валюты на биржевом рынке. Основная масса экспортёров уже аккумулировала объём рублей, который нужен для фискальных платежей. На следующей неделе уход этого фактора способен оказать более серьёзное давление на курс рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру эксперт.

При этом, он отметил неплохую ситуацию с курсом рубля, вызванную высокими ценами на нефть, а также жёсткой политикой ЦБ РФ.

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#цб рф
#курс
#курс рубля
#экономика
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Число подмосковных социальных предпринимателей превысило тысячу
23 ноября 2023, 17:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Количество компаний социальной сферы в Московской области превысило 1 тыс. Подмосковье удерживает лидерство по числу субъектов социального предпринимательства среди регионов России, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В этом году статус социального предприятия получила уже 1001 компания из Подмосковья. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Социальный статус нужно подтверждать ежегодно. В 2023 году это сделали 672 компании, остальные 329 получили его впервые», – пояснила зампред. 
Подать заявку на получение статуса можно в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. 
 
Социальные предприниматели могут воспользоваться сервисами центра «Мой бизнес», созданного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Среди услуг – производство видеоролика, печатной продукции, создание сайта и регистрация товарного знака.

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#екатерина зиновьева
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#мининвест мо
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