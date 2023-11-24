В России предсказали взлёт биткоина в 2024 году

Фото: IStock/Nastco
Курс биткоина в 2024 году может вырасти в три раза. Об этом в эфире программы «Он такой один ан Радио 1 с Дмитрием Потапенко» рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
По словам эксперта, рост курса цифровой валюты ожидается ближе к лету. Это связано с тем, что сеть начнёт выплачивать майнерам за работу в два раза меньше биткоинов.
При этом специалист призвал не скупать майнинговое оборудование, чтобы приумножить свои доходы. Он отметил, что спрос на технику вырастет.
Верховный суд России может признать отмыванием средств конвертацию криптовалюты в рубли
«В апреле у него случится халвинг – это технологическое уполовинивание вознаграждения для майнеров, то есть сама сеть начнёт выплачивать примерно в два раза меньше за работу майнеров. Соответственно, возникнет дефицит биткоинов, который приведёт к повышению курса в горизонте полугода, и вполне вероятно, что мы увидим серьёзный всплеск курса к лету или к августу. Он может увеличиться в два или три раза», — сказал Мариничев.
«Если вы покупаете майнинговое оборудование, то его покупают и другие люди, которые хотят также наравне с вами разбогатеть на майнинге. Конкуренция увеличится и получать биткоинов вы сможете меньше», — отметил он.Читайте также:
Верховный суд России может признать отмыванием средств конвертацию криптовалюты в рубли
Торговцы криптой решили, что студент украл у них деньги, пока настраивал принтер
Доллар по 120 и высокая инфляция: Экономист Зубец объяснил, что не так с бюджетом России
Екатерина Шмакова