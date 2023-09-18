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В России продолжают дорожать автомобили

18 сентября 2023, 08:39
Фото: istockphoto/mesteban75

Фото: istockphoto/mesteban75

Рост цен на автомобили, начавшийся в августе на фоне ослабления рубля и увеличения утилизационного сбора, продолжился и в сентябре. По оценкам дилеров, увеличение цены в среднем составило от 4%, в случаях с отдельными моделями доходя до 20%.

Как сообщает «Коммерсант», рекомендованные розничные цены выросли у 127 различных комплектаций. Для сравнения — в июле таких было всего 52. Причем участники рынка говорят, что компании еще не переложили все новые расходы в цены и пока еще могут их сдерживать. Также действуют и прежние скидочные программы. Это говорит о том, что цены на автомобили неизбежно будут расти.

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в июле заявлял, что у правительства есть четкие договоренности с представителями автомобилестроения о недопустимости необоснованного завышения цен. Но на фоне волатильности рубля и увеличения утилизационного сбора цены будут продолжать расти, считают дилеры. Особенно это коснется машин, ввозимых по параллельному импорту, так как китайские бренды, наладившие официальные дилерские сети, проводят более сдержанную ценовую политику.

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#автомобили
#денис мантуров
#цены
#расходы
#компании
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«Известия»: Продажу нелегального табака обнаружили в 17 регионах России
18 сентября 2023, 07:54

Фото: iStock/FabrikaCr

Организация «Общественная потребительская инициатива» попросила Минпромторг, МВД и Генпрокуратуру России роверить бизнес по продаже табачных изделий сразу в 17 регионах России, где было выявлено 16,5 тысяч случаев нелегального оборота сигарет. Об этом в понедельник, 18 сентября, пишет газета «Известия».
По информации издания, речь идёт о таких субъектах Федерации, как Москва, Московская, Нижегородская, Орловская, Новосибирская, Омская и другие области.

Согласно данным «Общественной потребительской инициативы», полученным в ходе исследования по маркировке таьачной продукции, самая большая часть нелегальной продукции поступает в Россию из Белоруссии — около 50%. Около 20% от общего объёма контрафакта составляют подделки под российских производителей, а остальное (30%) — это контрабанда из других стран.

Напомним, что в июне президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным. Меры такого регулирования будут направлены на то, чтобы сократить объем незаконного выпуска такой продукции и сырья для ее изготовления.

Теперь производство, хранение и поставка табачных изделий должны осуществляться только после получения лицензий. Наличие разрешений станет обязательным с 1 марта 2024 года. Будет также установлен и порог цены, ниже которого реализация продукции будет не допустима.

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#торговля
#контрафакт
#сигареты
#россия
#контрабанда
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Аналитик Пейн: У Байдена в 2024 будут большие проблемы из-за нефти
18 сентября 2023, 07:32

Фото: istock / Jevtic

Аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн заявил, что Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден столкнется с проблемами из-за роста цент на бензин. Об этом он сообщил в интервью изданию Fox Business.
По словам эксперта, к подорожанию приведет решение ОПЕК  сократить добычу нефти. Это станет «огромной головной болью» для главы Америки в следующем, 2024 году.  

«Это провальная [энергетическая. – прим.ред.] политика Байдена, и это ее последствия. Мы знаем, что сделала ОПЕК, сделала Россия. Но президент Байден позволил им легко воспользоваться ситуацией», — заключил аналитик.
Несмотря на увеличение запасов бензина в Штатах, в стране практически отсутствует сырая нефть. Невзирая на это, страны ОПЕК  готовы в любое время уменьшить объемы добычи и увеличить цену. В таком случае стоимость топлива в США побьет все рекорды. 

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#сша
#бензин
#нефть
#джо
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Эрдоган призвал Илона Маска открыть в Турции завод Tesla
18 сентября 2023, 04:40

Фото: iStock/hapabapa

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с владельцем компаний Tesla и SpaceX, одним из богатейших людей мира бизнесменом Илоном Маском в Нью-Йорке, и призвал его открыть в Турции завод по производству электромобилей Tesla. Об этом сообщило Eправление по делам общественности при президенте Турции в соцсети X, которая тоже принадлежит Маску.
Кроме того, глава Турции подчеркнул важность участия Анкары в космической программе и обсудил, в свете этого, сотрудничество со SpaceX. Эрдоган рассказал бизнесмену о программе цифровизации и развития искусственного интеллекта в Турции, пригласив Илона Маска принять участие в конце сентября 2023 года в технологической выставке, которая пройдет  в турецком Измире.

Американская компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Изначально компания специализировалась только на производстве электромобилей и технологий, связанных с ними. Позже Tesla стала по собственной технологии производить солнечные батареи и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

Сейчас Tesla имеет офисы продаж в США, Мексике, Европе, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, а также в ОАЭ, Китае, Японии, Южной Корее, на Тайване, в Японии. Заводы же компании находятся в США (Калифорнии, Неваде, Нью Йорке, Техасе), Китае и Германии.

21 мая 2021 года Маск, выступая по видеосвязи на форуме «Новое знание», сообщил, что в России может появиться завод Tesla по выпуску электромобилей. После этого российские губернаторы один за другим начали предлагать миллиардеру свои регионы для постройки на их территории завода по производству электромобилей. Но официального представительства в России у компании так и не появилось.

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#завод
#илон маск
#реджеп тайип эрдоган
#турция
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РБК: Камчатка отказалась от 15 млрд рублей, дабы сохранить статус своих вулканов
18 сентября 2023, 03:56

Фото: iStock/Mik122

Камчатский край отказался от потенциальных инвестиций в размере около 15 миллиардов рублей, для того, чтобы сохранить статус своих вулканов как объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, не находящихся под угрозой. Об этом в интервью РБК рассказал губернатор края Владимир Солодов.
По словам губернатора, данное решение касается нескольких месторождений, включая Родниковое и Мутновское месторождения золота, а также нескольких менее значительных месторождений. Точной оценки суммы потенциальных инвестиций нет, но Владимир Солодов называет примерную сумму в 10-15 млрд. рублей.

«Для меня приоритет имеет состояние природы, всемирное наследие, высокий статус. Камчатка действительно всемирное наследие», — рассказал глава региона. 

Он подчеркнул, что включить вулканы Камчатки в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения было бы несправедливым. Ведь власти края не только проводят работу по сохранению природного ландшафта, но и приняли решение создать национальный парк для охраны природы. Именно благодаря этому решению ЮНЕСКО на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде в 2023 году решила не включать вулканы Камчатки в список объектов, которые находятся под угрозой разрушения.

Вулканы Камчатки были включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира», площадь которого — почти 4 млн гектаров. В него входят Южно-Камчатский заказник,Кроноцкий заповедник,  а также природные парки «Быстринский», «Ключевской», «Налычево» и «Южно-Камчатский».

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#инвестиции
#деньги
#губернаторы
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О2: Продукты в российских магазинах, несмотря на санкции, никуда не исчезли
18 сентября 2023, 03:28

Фото: iStock/Trots1905

В российских магазинах отсутствуют проблемы с продуктами, несмотря на западные санкции, а продаются они по весьма адекватным ценам. Об этом пишет польский портал O2.pl, который ссылается на ролики в TikTok россиянки Светланы, отправившейся в один из магазинов за едой.
Из роликов Светланы в социальной сети можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что санкции западных стран всерьёз не повлияли ни на продуктовый ассортимент в российских магазинах, ни на цены на него. Товарного дефицита и скачков стоимости, как надеялись авторы санкций, так и не случилось.

«В ее материалах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких опасений. <...> наступили трудные времена, но страна справляется с препятствиями», — подытоживают польские журналисты.

Один из авторов статьи всерьёз удивляется, что в России имеется свой аналог McDonalds, в котором «русская Кола на вкус точно такая же, как и американская», а картофель фри, курица, и соусы остались такими же, какими были и до весны 2022 года.

Для Москвы остается непонятной ни логика введения санкций Евросоюза, ни логика их снятия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Санкции против российских предпринимателей и предприятий, изъятие активов, принадлежащих частному бизнесу, посягательство на российскую частную собственность являются по сути своей самым настоящим нарушением международного права, сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

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#польша
#россия
#магазины
#санкции
#дефицит
#продукты
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На Украине проверят целесообразность импорта электроэнергии
Азаров: на Украине проверят необходимость импорта электроэнергии
17 сентября 2023, 18:01

Фото: iStock/peterschreiber.media

На Украине проверят, насколько целесообразно импортировать дорогостоящую электроэнергию из Румынии и Польши при имеющихся в стране мощных ТЭС и АЭС. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Расследование против компании «Укрэнерго» начала Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Она затребовала все расчёты, доказывающие необходимость покупки электроэнергии у соседних стран. 

Связано начало проверки с тем, что власти Украины решили весь предстоящий отопительный сезон использовать дорогую импортную электроэнергию, вместо того, чтобы обратить внимание на свои ТЭС и АЭС.

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#электроэнергия
#украина
#импорт
#тэц
#аэс
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Россия лидирует на мировом рынке зерна
Bloomberg: Россия сохраняет лидирующую позицию на рынке зерна
17 сентября 2023, 10:18

Фото: iStock/Andrey Iudin

Россия уже второй год подряд лидирует на мировом рынке из-за рекордного урожая пшеницы. Об этом сообщает Bloomberg.
России удаётся достигать рекордных показателей благодаря правильным действиям трейдеров, которым удаётся справляться с финансовыми и логистическими трудностями, которые возникли после начала СВО.

Кроме того, такая урожайность позволила значительно снизить цены на пшеницу. Нынешняя стоимость является одной из самых низких за последние три года.

Ранее французская газета Le Figaro писала, что в 2023 и 2024 годах Россия сможет сохранить лидирующую позицию на рынке зерна, несмотря на наличие рисков, связанных с судоходством в Чёрном море.

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#россия
#зерно
#сельское хозяйство
#торговля
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В Киеве заявили, что упорно работают над вытеснением России с рынка урана
Министр энергетики Украины: Киев пытается вытеснить Россию с рынка урана
16 сентября 2023, 16:22

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев работает над наращиванием производства урана, чтобы «сдвинуть Россию» с этого рынка. Об этом Галущенко написал на своей странице в соцсети.
«К сожалению, РФ до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана», — заявил министр энергетики Украины.

Галущенко подчеркнул, что производство урана для Киева — это составляющая нацбезопасности. 

Напомним, ранее Галущенко заявил, что Украина имеет потенциал для превращения в региональный газовый хаб Европы. Галущенко отметил, что существует возможность нарастить объемы газа в подземных хранилищах Украины с двух до пятнадцати миллиардов кубометров. 

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#производство
#украина
#компании
#министр
#киев
#рф
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Резидент ОЭЗ «Дубна» увеличит инвестиции в модернизацию и расширение производства
16 сентября 2023, 14:03

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Резидент ОЭЗ «Дубна» почти в два раза увеличит инвестиции в модернизацию и расширение производства.
Компания «Гридекс-К» специализируется на производстве армирующих сеток и продукции из композитных материалов, использующихся в сфере строительства.

Сообщается, что первоначальный объем инвестиций в проект составлял 192 миллиона рублей, из которых 120 миллионов рублей — были привлечены в рамках программы «Промышленная ипотека». После покупки объекта, площадь которого составляет 1450 квадратных метров, на территории ОЭЗ «Дубна» инвестор планирует почти в 2 раза увеличить объем инвестиций — до 365 миллионов рублей.

Отмечается, что в Дубне также планируется запуск промплощадки, площадь которой составляет более пяти тысяч квадратных метров. Осуществление проекта позволит создать дополнительно 50 новых рабочих мест. Полностью закончить строительство и модернизацию планируется к концу 2026 года.

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#оэз дубна
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