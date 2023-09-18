В России продолжают дорожать автомобили

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Рост цен на автомобили, начавшийся в августе на фоне ослабления рубля и увеличения утилизационного сбора, продолжился и в сентябре. По оценкам дилеров, увеличение цены в среднем составило от 4%, в случаях с отдельными моделями доходя до 20%.
Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в июле заявлял, что у правительства есть четкие договоренности с представителями автомобилестроения о недопустимости необоснованного завышения цен. Но на фоне волатильности рубля и увеличения утилизационного сбора цены будут продолжать расти, считают дилеры. Особенно это коснется машин, ввозимых по параллельному импорту, так как китайские бренды, наладившие официальные дилерские сети, проводят более сдержанную ценовую политику.
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