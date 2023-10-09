В России прогнозируют падение продаж новых автомобилей на 5-10%

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Дилеры прогнозируют падение продаж новых автомобилей в России в четвертом квартале текущего года на 5-10% по сравнению с третьим кварталом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профильную ассоциацию РОАД.
По данным «Автостата» в третьем квартале 2023 года в России было продано 315,7 тысячи легковых автомобилей. Так, российский рынок легковых машин в последнем квартале может составить до 300 легковушек.
В ассоциации пояснили, что такие прогнозы связаны с повышениями утилизационного сбора и ставки Центробанка, на фоне которых дорожают кредиты и лизинговые программы, а также с ослаблением рубля.
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В ассоциации пояснили, что такие прогнозы связаны с повышениями утилизационного сбора и ставки Центробанка, на фоне которых дорожают кредиты и лизинговые программы, а также с ослаблением рубля.
«Оптимистичный прогноз — авторынок останется на уровне третьего квартала, а реалистичный - падение примерно на 5-6%, может быть, даже на 10%», — заявили в РОАД.
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Диана Аванесян