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В России прогнозируют падение продаж новых автомобилей на 5-10%

В России прогнозируют падение продаж новых автомобилей на 5-10% до конца года
09 октября 2023, 05:47
Фото: iStock/Fahroni

Фото: iStock/Fahroni

Дилеры прогнозируют падение продаж новых автомобилей в России в четвертом квартале текущего года на 5-10% по сравнению с третьим кварталом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профильную ассоциацию РОАД.
По данным «Автостата» в третьем квартале 2023 года в России было продано 315,7 тысячи легковых автомобилей. Так, российский рынок легковых машин в последнем квартале может составить до 300 легковушек.

В ассоциации пояснили, что такие прогнозы связаны с повышениями утилизационного сбора и ставки Центробанка, на фоне которых дорожают кредиты и лизинговые программы, а также с ослаблением рубля.


«Оптимистичный прогноз — авторынок останется на уровне третьего квартала, а реалистичный - падение примерно на 5-6%, может быть, даже на 10%», — заявили в РОАД.

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#цены
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Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию, отправив рекордное количество сырья
Россия спустя два года возобновила поставки сырой нефти в Бразилию
08 октября 2023, 10:02

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Россия спустя два года возобновила экспорт сырой нефти в Бразилию. Об этом сообщает РИА Новости.
Поставки возобновились в сентябре. За месяц Россия отправила максимальные за последние 13 лет объёмы нефти. Они составили 84,4 тысячи тонн. Бразилия выплатила России 48 млн долларов.

Первая поставка в сентябре этого года возобновила экспорт, который был приостановлен в августе 2021 года. Тогда было отправлено 42,1 тысячи тонн за 16,6 млн долларов. 

Также уточняется, что объём поставленной в сентябре нефти был самым высоким с июня 2010 года, когда Россия продала Бразилии 117,8 тысяч тонн сырья.

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#нефть
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#россия
#бразилия
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Стоимость гособлигаций США упала до 16-летнего минимума
08 октября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/photovs

В попытках остановить инфляцию и снизить цены на топливо американская Федеральная резервная система подняла ставки до самого высокого уровня с 2007 года. Рынок государственных облигаций США не выдержал и обвалился.
Кроме этого, государственный долг страны в очередной раз обновил свой исторический максимум, передает РИА Новости. Инвесторы предупреждают об опасности складывающейся ситуации: предложение ценных бумаг уже превышает спрос, от них начинают активно избавляться. Высокие процентные ставки и огромная задолженность могут подтолкнуть экономику страны к рецессии еще до конца нынешнего года.

Спрос на американские государственные ценные бумаги пошатнули многие факторы. Кроме высоких ставок, на это оказали влияние, в частности, растущий дефицит бюджета и просто неподъемный государственный долг. Только за первый день нового финансового года госдолг США увеличился на 275 миллиардов долларов. Это больше, чем все суверенные обязательства России.

По словам члена комитета «Деловой России» по торговле Олега Воробьева, на этом фоне обвал был неизбежен. Такие события, конечно, подрывают спрос и доверие к американским государственным облигациям.

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#инвесторы
#страны
#дефицит
#спрос
#долги
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Эксперт Капитонов: Строить газовую инфраструктуру в Турции пока преждевременно
08 октября 2023, 09:08

Фото: istockphoto/SimoneN

Газовый хаб в Турции можно реализовать в качестве виртуальной площадки — точки ценообразования на границе с Болгарией. Строить там полноценную газовую инфраструктуру пока преждевременно.
Такое мнение высказал аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. В разговоре с РИА Новости эксперт отметил, что считает целесообразным создать в Турции некую виртуальную площадку по примеру голландского хаба TTF в Европе. Турция могла бы направлять туда некоторые объемы спотового газа, который поставляется туда вне рамок долгосрочных контрактов.

В настоящее время российский газопровод в Турцию работает не с полной нагрузкой, указал специалист. Используя существующую инфраструктуру, Россия могла бы поставлять больше газа, считает Капитонов. Например, можно поставлять газ через Азербайджан в Иран — там есть газопровод. Строительство же новой инфраструктуры сейчас не выглядит целесообразным, заключил эксперт.

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#мнение
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#азербайджан
#иран
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Минэнерго рассказало о тенденции к снижению розничных цен на топливо
Шульгинов: в РФ наметилась тенденция по снижению розничных цен на топливо
06 октября 2023, 21:31

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Минэнерго России фиксирует тенденцию по снижению розничных цен на топливо в стране. Об этом Шульгинов сообщил журналистам.
По его словам, затоваривания на топливном рынке не зафиксировано. Министр энергетики добавил, что на данный момент уже происходит снижение розничных цен.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило вспомогательные меры по стабилизации рынка топлива. В списке оказалась корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизельного топлива на 2% и 3% соответственно. Также 1 октября планируется восстановление топливного демпфера. 

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Премьер Греции выступил против финансирования Украины в ущерб европейцам
Премьер Греции Мицотакис выступил против финансирования ВСУ в ущерб европейцам
06 октября 2023, 20:48

Фото: iStock/maksicfoto

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что нельзя направлять значительные дополнительные ресурсы для Украины в ущерб мерам поддержки европейских граждан, которые столкнулись со стихийными бедствиями. Об этом Мицотакис сообщил после завершения неформального заседания Европейского совета.
Премьер Греции пояснил, что страна продолжит оказывать поддержку Киеву, однако невозможно одновременно обладать значительными ресурсами и для оказания помощи Украине, и для поддержки граждан Европы, которые страдают из-за стихийных бедствий. Мицотакис добавил, что фонд солидарности уже исчерпал себя.

Он отметил, что Греция достигла максимальной гибкости в использовании имеющихся у нее средств перед стихийными бедствиями, которые особенно сильно обрушились на Фессалию, затопленную после сильнейших ливней в начале прошлого месяца. Мицотакис упомянул, что Греция поддерживает предложение Европейской комиссии о большей гибкости в корректировке бюджета.

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#греция
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#ек
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В городском округе Протвино начали строить импортозамещающее производство косметики
06 октября 2023, 18:48

Фото: Мининвест МО

Компания «Аравия» расширяет производство косметики в городском округе Протвино, где работает её действующее предприятие. Инвестор приступил к строительству и в следующем году планирует запустить работу, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В прошлом году компания получила под проект импортозамещения 2,3 га земли по программе «Земля за 1 рубль». Основной продукт «Аравии» – профессиональная косметика для депиляции, ухода за кожей тела, лица и волосами.
«Инвестпроект предусматривает строительство двух производственных зданий. Возведение первого уже запущено, второе начали проектировать. За счёт новых площадей мы расширим объемы производства, займемся выпуском консервантов для эмульсий и кремов», – рассказал директор компании «Аравия» Олег Востриков
Инвестиции в проект превысят 850 млн рублей. На предприятии создадут около 170 рабочих мест.
 
По данным подмосковного Мининвеста, сегодня в Московской области на разных стадиях реализации находится более 200 проектов импортозамещения. 

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#земля за 1 рубль
#подмосковье
#московская область
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Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном
Путин: РФ и Узбекистан прорабатывают около ста совместных экономических проектов
06 октября 2023, 18:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым была продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации. Об этом Путин сообщил по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Глава российского государства подчеркнул, что РФ и Узбекистан ежегодно последовательно наращивают взаимную торговлю. В 2022 году объем вырос более чем на четверть.

Ранее Путин заявил, что Россия видит хорошие перспективы по сотрудничеству с Узбекистаном в сфере гидроэнергетики и мирного атома. 

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.

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#россия
#президент
#узбекистан
#путин
#рф
#переговоры
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Путин заявил о перспективах сотрудничества с Узбекистаном в гидроэнергетике
06 октября 2023, 18:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия видит хорошие перспективы по сотрудничеству с Узбекистаном в сфере гидроэнергетики и мирного атома. Об этом Путин сообщил в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Ранее сообщалось, что Узбекистан и Россия примут программу культурного сотрудничества на 2024-2025 годы. В ходе переговоров лидеры двух государств дали высокую оценку многогранному культурно-гуманитарному сотрудничеству. 

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.

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Премьер-министр РФ Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым
#россия
#президент
#министр
#узбекистан
#мишустин
#путин
#рф
#переговоры
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Москва поставит Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в МИД России
МИД РФ: Москва по просьбе Еревана поставит Армении 35 тысяч тонн нефтепродуктов
06 октября 2023, 17:27

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ сообщили о том, что Россия в ответ на просьбу Армении начала поставки Еревану 35 тысяч тонн нефтепродуктов.
По данным ведомства, в состав поставок вошли 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива. В министерстве отметили, что на данный момент в Армении в этой сфере имеются определенные сложности.

Сообщается, что Ереван почти выбрал утвержденный на этот год баланс. В МИД России добавили, что Москва «пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в 2013 году межправительственного соглашения», при том, что в сентябре был введен временный запрет на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из РФ.

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