В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

Фото: istockphoto / yacobchuk
С 1 августа в стране состоится индексация пенсий для работающих пенсионеров.
Анонс повышения сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет URA.RU. По данным депутата, пенсионный коэффициент составляет 123,77 рубля. Сумма незначительная, но в текущих условиях выплаты индексируют на сумму до трех пенсионных баллов (до 371,31 рубля), отмечает депутат.
По словам Бессараб, многие работающие пенсионеры получают заработную плату, позволяющую набрать до пяти баллов.
Андрей Воробьев рассказал о дополнительных выплатах пенсионерам
Врач‑гериатр Новоселов объяснил, почему люди продолжают работать после пенсии
Россияне назвали сумму достойной пенсии
По словам Бессараб, многие работающие пенсионеры получают заработную плату, позволяющую набрать до пяти баллов.
«Мы работаем над тем, чтобы позволить работающим пенсионерам зарабатывать больше. Сегодня для России важно оставить на рынке труда грамотных, квалифицированных», —рассказала депутат Светлана Бессараб.Читайте также:
Андрей Воробьев рассказал о дополнительных выплатах пенсионерам
Врач‑гериатр Новоселов объяснил, почему люди продолжают работать после пенсии
Россияне назвали сумму достойной пенсии
Мария Фирсова