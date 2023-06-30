В России разрешили резидентам продавать банкам валюты от нерезидентов не по курсу ЦБ

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Кабмин РФ разрешил резидентам продавать банкам валюту, вырученную от ВЭД, не по курсу Центробанка
Ранее резиденты могли продавать уполномоченным банкам иностранную валюту только по курсу ЦБ на день продажи с дальнейшим зачислением на свой счет полученной российской валюты.
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Диана Аванесян