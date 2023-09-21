В России резко упали цены на картофель

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В России резко снизилась цена на картофель нового урожая. По данным Картофельного союза, в конце августа цена на корнеплод составляла 19 рублей за килограмм. Это на 27% ниже цены, зафиксированной в конце июля.
В прошлом году в этот период времени крестьянские и фермерские хозяйства реализовывали этот товар по цене 36 рублей за килограмм, сообщают «Ведомости». По мнению руководителя аппарата Картофельного союза Татьяны Губиной, основная причина падения цен — высокий урожай. По данным Росстата, на 1 сентября 2023 года российские аграрии собрали 5,5 миллиона тонн картофеля, что на 4,5% больше, чем за такой же период прошлого года.
Кроме того, производители сельскохозяйственной продукции сталкиваются с нехваткой хранилищ. Картофельный союз уже предупреждал министерство сельского хозяйства о недостатке мощностей для хранения.
Представители торговых сетей отмечают, что с середины августа по конец сентября в России традиционно отмецается падение стоимости картофеля нового урожая. Это связано с сезонным снижением цен.
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Кроме того, производители сельскохозяйственной продукции сталкиваются с нехваткой хранилищ. Картофельный союз уже предупреждал министерство сельского хозяйства о недостатке мощностей для хранения.
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Александр Бойцов