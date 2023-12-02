В России собираются повысить первоначальный взнос по ипотеке

Московская область возглавила рейтинг регионов России по интеграции промышленных роботов за 2022 год. В регионе – 79 компаний-интеграторов роботизированных технологий, сообщила на заседании Координационного совета по промышленности в Калининграде зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она сослалась на данные Национальной Ассоциации участников рынка робототехники.