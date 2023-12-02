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В России собираются повысить первоначальный взнос по ипотеке

Вице-премьер Хуснуллин: правительство повысит первоначальный взнос по ипотеке
02 декабря 2023, 12:03
Фото: iStock/Evkaz

Фото: iStock/Evkaz

Правительство РФ собирается повысить первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Политик отметил, что такая мера связана с планами по дальнейшему развитию ипотечного кредитования.

По словам Хуснуллина, до 1 июня 2024 года действует семейная и льготная ипотеки, а в настоящее время принимаются решения о повышении первоначального взноса.


При этом не уточняется, насколько повысится первоначальный взнос.

Ранее сообщалось, что правительство собирается увеличить лимиты по выдаче льготной ипотеки. Такая мера связана с возросшим показателем ключевой ставки и высоким спросом на государственные программы.

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Россия вновь вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз
Евростат: РФ вновь вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
02 декабря 2023, 10:37

Фото: iStock/Scharfsinn86

Россия спустя полтора года снова вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз, следует из данных Евростата.
В сентябре Евросоюз резко нарастил импорт зерна из России. Рост оценивается в 22% за месяц и в десять раз за год, достигнув 180 тысяч тонн. Такие показатели являются рекордными с марта прошлого года. Такое достижение позволило России занять четвёртое место среди крупнейших поставщиков зерна в ЕС. 

Отмечается, что главным направлением импорта для стран Евросоюза стала Украина, поставки которой за месяц возросли на 1%. Однако за год они сократились на четверть – до 1,2 миллиона тонн. 

На втором месте разместилась Бразилия, объём экспорта которой составил до 1,1 миллиона тонн в сентябре. 

Завершает тройку лидеров Турция с отправленными 204 тысячами тонн зерна. 

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#россия
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#экспорт
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Путин разрешил «Лукойлу» купить акции «ЭЛ5-энерго» у Uroc Ltd
02 декабря 2023, 00:09

Фото: Фотобанк Московской области

Президент РФ Владимир Путин разрешил «Лукойлу» приобрести у кипрской Uroc Ltd акции генерирующей компании «ЭЛ5-энерго». Соответствующее распоряжение опубликовано на российском правовом портале.
В документе говорится о 2,618 миллиарда акций компании «ЭЛ5-энерго». Уточняется, что для осуществления сделки необходимо получить разрешения, предусмотренные законодательством России.

«Лукойл» в мае 2023 года завершил сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода Isab S.r.l, расположенного на острове Сицилия в Италии.

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#бизнес
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#владимир путин
#нефть
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Швейцария заморозила российские активы на сумму $8,8 млрд
01 декабря 2023, 23:02

Фото: iStock/Michael Derrer Fuchs

Власти Швейцарии заморозили активы Российской Федерации на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд). Об этом пишет Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны (SECO).
В публикации говорится, что озвученные цифры являются предварительными, однако по сравнению с 2022 годом они выросли.

В конце прошлого года Швейцария сообщила о заморозке российских активов на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд).

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Подмосковная компания поставила в Объединённые Арабские Эмираты 2,5 тонны продукции
#швейцария
#россия
#санкции
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Подмосковная компания поставила в Объединённые Арабские Эмираты 2,5 тонны продукции
01 декабря 2023, 22:46

Фото: Мининвест МО

Подмосковный производитель продовольствия впервые представил продукцию на полках супермаркета Neighbours market в Дубае. Всего резидент индустриального парка «Лыткарино», компания ООО «Европродукт», отгрузил 2,5 тонны продукции, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Потребители из ОАЭ активно знакомятся с продукцией компании, выпускаемой под брендом Tamaki. На полках супермаркета можно найти заправку для салата, майонез «Японский», а также пять видов соуса: «Луковый», «Сладкий чили для курицы», «Халапеньо», «Чёрный перец» и «Чёрный чеснок». 
«Компания стала одним из пяти подмосковных производств, успешно зашедших в эмиратские торговые сети при поддержке властей Подмосковья. Сборный контейнер с грузом региональных производителей продуктов отправился в Дубай. Этому предшествовало достижение договорённостей с арабскими сетевыми ритейлерами о размещении на их полках продукции наших компаний», – рассказали в министерстве. 
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запущен новый экспортный онлайн-сервис, который поможет решить логистические задачи компаниям-экспортёрам. Теперь они могут оставить заявку на Инвестпортале Подмосковья на включение своей продукции в состав единого контейнера.

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#мининвест мо
#экономика
#экспорт
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#производство
#подмосковье
#московская область
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Фабрика пуантов из Балашихи вошла в десятку лучших в мире
01 декабря 2023, 20:42

Фото: Мининвест МО

Балашихинская компания «Р-КЛАСС» по изготовлению балетной обуви вручную входит в топ-10 лучших мировых производителей пуантов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания была создана в 1991 году как небольшое ателье высокого класса для пошива профессиональной обуви солистам главных театров России. Сегодня ателье выросло в фабрику, выпускающую высококачественную балетную обувь и конкурирующую на мировой арене с ведущими мировыми производителями», – говорится в сообщении.
На фабрике заняты сотрудники с опытом работы в художественно-производственных мастерских Большого театра. 
 
По данным министерства, «Р-КЛАСС» работает с ведущими театрами России и мира. На пуантах компании выступали прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва и солистка Большого театра Светлана Захарова.
 
При производстве пуантов на фабрике используют современные методы обработки материалов и традиционные секреты работы балетных мастеров. В производстве используют только натуральные материалы и сырьё.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье построят производство кормовых добавок за 650 млн рублей
01 декабря 2023, 19:54

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье построят новое производство протеиновых концентратов, комбикормов и кормовых добавок. Инвестором стала компания «Мустанг Ступино», выпускающая корма для сельскохозяйственных животных, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Это второй проект компании на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Первый завод был запущен в 2020 году. Тогда объём инвестиций превысил 1,7 млрд рублей. Теперь компания решила построить второй комплекс. В этот проект вложат более 650 млн рублей. Завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию планируется в I квартале 2025 года.
 
На действующем производстве выпускают 4 тыс тонн продукции в месяц. После ввода в эксплуатацию нового комплекса объём производства удвоится. 
 
После введения западных санкций компания оперативно нашла новых поставщиков сырья и материалов, заключила долгосрочные контракты со стратегическими российскими поставщиками.
 
Свою продукцию – комбикорма, концентраты и премиксы – «Мустанг Ступино» поставляет не только по всей России, но и в Казахстан, Армению и Узбекистан. В этом году компания начала работать с Азербайджаном, а сейчас прорабатывает возможность поставок продукции в Грузию, Киргизию и Китай.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
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США расширили антироссийские санкции на три компании и три танкера
Минфин США расширил антироссийские санкции на три компании и три танкера
01 декабря 2023, 18:39

Фото: iStock/syahrir maulana

США распространили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера. Об этом сообщили в минфине США.
Сообщается, что под санкционный список попали HS Atlantica Limited и Streymoy Shipping Limited из Либерии, а также Sterling Shipping Incorporated из ОАЭ, а также нефтяные танкеры HS Atlantica, NS Champion и «Виктор Бакаев».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения. Также представитель Кремля упомянул, что антироссийские экономические санкции, вводимые странами Запада, безусловно, создают трудности, но Россия научилась их преодолевать. В целом можно отметить, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению. 

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#сша
#россия
#экономика
#санкции
#дмитрий песков
#отношения
#рф
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Подмосковье стало лидером среди регионов по числу промышленных роботов на предприятиях
01 декабря 2023, 18:15

Фото: Мининвест МО

Московская область возглавила рейтинг регионов России по интеграции промышленных роботов за 2022 год. В регионе – 79 компаний-интеграторов роботизированных технологий, сообщила на заседании Координационного совета по промышленности в Калининграде зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она сослалась на данные Национальной Ассоциации участников рынка робототехники.
 «Для крупных предприятий роботизация бизнес-процессов – важная часть стратегии роста производительности. Часть подмосковных промышленных компаний уже активно применяет современные технологии, что помогает им налаживать серийное производство унифицированной продукции. Наиболее активно роботов внедряют в сферах пищевого производства и металлургии», – сказала зампред.
Она отметила, что государство реализует различные программы по стимулирование роботизации. Так, в рамках займа «Проекты развития» Фонда развития промышленности предпринимателям доступно льготное заёмное финансирование проекта под 3% и 5% годовых на сумму от 100 млн до 1 млрд рублей сроком до 5 лет.  

Среди интересных кейсов роботизации в Подмосковье – машиностроительный завод «Тонар» из Орехово-Зуевского городского округа. Компания производит прицепы и полуприцепы. Она модернизировала производство посредством внедрения роботизированных комплексов. Инновации увеличили пропускную способность производственных цехов и эффективность всего производства.

В Кашире расположен один из крупнейших роботизированных заводов по производству мясных продуктов АО «Черкизово». Благодаря роботизации, завод работает с минимальным участием сотрудников.  

Производитель пластиковых изделий «Бытпласт» из Егорьевска максимально роботизировал производственные линии, чтобы выпуск продукции вёлся круглосуточно. Компания имеет современный, технологичный складской комплекс.  

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#промышленность
#производство
#роботы
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Аналитик Суверов спрогнозировал курс доллара на уровне 88-92 рубля в декабре
01 декабря 2023, 15:24

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

Доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов предположил, что доллар в декабре будет находится в диапазоне 88-92 рубля.
Он объяснил, что на курс валюты влияет и то, что существенная часть государственных расходов финансируется в декабре.

«Перед Новым годом растёт спрос на потребительские импортные товары и туры за рубеж. В результате курс рубля может колебаться в диапазоне 88-92 рубля за доллар», — добавил в беседе с RT Суверов.

Поддержать отечественную валюту в декабре могут обязательная продажа экспортной валютной выручки, а также возможное повышение ключевой ставки Центробанком.

Ранее курс доллара на торгах на Московской Бирже стал расти. С момента открытия он успел превысить отметку в 90 рублей впервые с 20 ноября. Соответствующие данные были предоставлены площадкой.

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