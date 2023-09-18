В России сократилось количество выданных автокредитов

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В России за август на 2% сократилось количество выданных автокредитов, по сравнению с показателями июля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Уточняется, что в августе этого года было выдано 86,4 тыс. кредитов как на новые автомобили, так и на авто с пробегом. При этом, в июле, который стал рекордным с начала 2022 года по выдаче автокредитов, насчитывается 88,1 тыс. единиц. То есть наблюдается падение показателей на 2%.
«Агентство городских новостей Москва» отметило, что наибольшее количество автокредитов в августе 2023 года было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков сообщил, что снижение количества выдаваемых автокредитов говорит о стабилизации ситуации на рынке, поскольку в целом за год наблюдался рост. Он связан в первую очередь с увеличением продаж автомобилей, поставляемых из дружественных стран, например, из Китая. Выросло количество и продаваемых авто с пробегом. Кроме того, в этом году была возобновлена госпрограмма льготного автокредитования.
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«Агентство городских новостей Москва» отметило, что наибольшее количество автокредитов в августе 2023 года было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.
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Анастасия Чинкова