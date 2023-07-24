В России спрогнозировали курс доллара на ближайшие месяцы

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Глава комитета Госдумы РФ по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что доллар в ближайшие месяцы будет в пределах ₽90.
Повышение ставки депутат назвал довольно приличным и отметил, что финансовый регулятор «держит руку на пульсе».
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