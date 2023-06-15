В России стали меньше проверять бизнес

istockphoto/g-stockstudio
Число проверок бизнеса в России в прошлом году сократилось до исторического минимума: 340 тысяч, а это в 2,6 раза меньше, чем в 2021 году.
По словам Херсонцева, число проверок субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось в 2,8 раза.
«Мы видим, что бизнес практически не беспокоят. И торговля, которая всегда в фокусе внимания контролирующих органов, это чуть больше 6%»,- отметил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев.
Ранее бизнес-омбудсмен Титов рассказал, сколько российских бизнесменов находятся в СИЗО. «Московский Комсомолец» сообщает, что в данный момент под стражей в рамках уголовного производства находятся 933 бизнесмена. Об этом рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Более чем в 80% случаев бизнесменов обвиняют в мошенничестве.