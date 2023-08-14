В России стало больше людей с номинальным доходом выше 100 тысяч рублей в месяц

Фото: istockphoto/undefined undefined
В России стабильно растёт доля граждан, которые имеют номинальные доходы свыше 100 тысяч рублей в месяц.
«Известия», со ссылкой на данные FinExpertiza, пишут, что в 2021 году россиян, которые обладают зарплатами, соцвыплатами, дивидендами, полученными процентами по депозитам в сумме более 100 тысяч рублей в месяц, около 8,4 млн.
В 2022 году таких граждан уже было 10,9 млн. За данный период их количество выросло на 30,6%.
Каждый тринадцатый россиянин имел в 2022 году ежемесячный доход, который превышал 100 тысяч рублей.
Эксперты говорят, что нельзя при подсчетах забывать об инфляции. Учитывая рост потребительских цен, доля населения, чьи доходы по покупательной способности соответствуют 100 тысячам рублям и более в ценах прошлого года, в последние годы почти не изменилась.
К примеру, в 2014 году доля россиян с заработком, который превышал нынешние 100 тысяч рублей (в то время сумма была эквивалентна примерно 60 тысячам), равнялась 8% населения. Она была выше сегодняшних 7,4%.
Читайте также:
Порядок отпуска лекарств по рецепту изменится с 1 сентября
Глава Минстроя Файзуллин предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования
ФАС проверит, насколько обоснован рост цен на курицу и свинину
В 2022 году таких граждан уже было 10,9 млн. За данный период их количество выросло на 30,6%.
Эксперты говорят, что нельзя при подсчетах забывать об инфляции. Учитывая рост потребительских цен, доля населения, чьи доходы по покупательной способности соответствуют 100 тысячам рублям и более в ценах прошлого года, в последние годы почти не изменилась.
К примеру, в 2014 году доля россиян с заработком, который превышал нынешние 100 тысяч рублей (в то время сумма была эквивалентна примерно 60 тысячам), равнялась 8% населения. Она была выше сегодняшних 7,4%.
Читайте также:
Порядок отпуска лекарств по рецепту изменится с 1 сентября
Глава Минстроя Файзуллин предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования
ФАС проверит, насколько обоснован рост цен на курицу и свинину
Мария Фирсова