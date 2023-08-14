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В России стало больше людей с номинальным доходом выше 100 тысяч рублей в месяц

14 августа 2023, 08:42

Фото: istockphoto/undefined undefined

В России стабильно растёт доля граждан, которые имеют номинальные доходы свыше 100 тысяч рублей в месяц.
«Известия», со ссылкой на данные FinExpertiza, пишут, что в 2021 году россиян, которые обладают зарплатами, соцвыплатами, дивидендами, полученными процентами по депозитам в сумме более 100 тысяч рублей в месяц, около 8,4 млн.

В 2022 году таких граждан уже было 10,9 млн. За данный период их количество выросло на 30,6%.


Каждый тринадцатый россиянин имел в 2022 году ежемесячный доход, который превышал 100 тысяч рублей.

Эксперты говорят, что нельзя при подсчетах забывать об инфляции. Учитывая рост потребительских цен, доля населения, чьи доходы по покупательной способности соответствуют 100 тысячам рублям и более в ценах прошлого года, в последние годы почти не изменилась.

К примеру, в 2014 году доля россиян с заработком, который превышал нынешние 100 тысяч рублей (в то время сумма была эквивалентна примерно 60 тысячам), равнялась 8% населения. Она была выше сегодняшних 7,4%.

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#зарплата
#деньги
#люди
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«Известия»: Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения
14 августа 2023, 05:54

Фото: iStock/jax10289

Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей немецкого автомобильного концерна и пресс-службу дистрибьютора Mercedes-Benz в России — компанию «МБ рус».
Представители компании добавили, что из-за ухода Mercedes-Benz AG с рынка России «МБ РУС» больше не имеет дополнительных возможностей для проверки и проведения сервисных мероприятий.

Теперь, из-за отсутствия доступа к онлайн-системам MB возможно увеличение сроков ремонта. Но обслуживать автомобили будут с помощью «накопленного опыта и знаний».  

«Ведутся работы по устранению неполадок. Несмотря на все сложности, отечественные дилеры продолжат качественно обслуживать автомобили в России», — заверили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (цитата по «Российской газете»).

В апреле дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по покупке российских активов немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, в том числе подмосковного автозавода ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус». Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, АО «Автодом» стало владельцем 100% долей в «Мерседес-Бенц Капитал Рус».

Сделка была анонсирована в конце октября, когда Mercedes объявил об уходе из России и намерении продать активы. Дилер со своей стороны обещал оперативно подобрать партнёра для загрузки завода, не называя претендентов.

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#mercedes
#автомобили
#программа
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Эксперт правительства ФРГ Гримм призвала немцев готовиться к трудным временам
14 августа 2023, 05:26

Фото: iStock/photosvit

Член экспертного совета немецкого правительства по экономическому развитию Вероника Гримм в интервью медиагруппе Funke выразила мнение, что жителям Германии следует готовиться к трудным временам.
Она подчеркнула, что немецкая экономика сейчас находится в стадии стагнации, а в период очень низкого или вообще отрицательного экономического роста людям приходится готовиться к трудностям и «реальным потерям».

«В Европе все еще есть страны, которые закупают российский газ, и если поставки прекратятся, нам придется поспешить на помощь. То, что было свойственно для прошлой зимы, будет свойственно и для этой», — добавила Гримм, комментируя ситуацию с возможной нехваткой газа в ФРГ.

Ранее лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон заявил, что страна должна возобновить импорт газа из России, несмотря на ситуацию на Украине и антироссийские санкции. Он считает, что российский газ был «благословением» для экономики и процветания Германии.

Напомним, что в прошлом году из-за антироссийских санкций Европа столкнулась с серьёзными проблемами, в частности, с энергетическим кризисом. Владимир Путин комментировал эту ситуацию словами о том, что такой выбор западных стран – это долгосрочная перспектива, которая обернулась против них, нанеся серьёзный удар по мировой экономике.

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#германия
#газ
#россия
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Асселино: Потолок цен от G7 не помешал России выиграть нефтяной джекпот
13 августа 2023, 09:40

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Нефть марки Urals в прошлом месяце продавалась по цене, превышающей потолок цен, установленный странами G7. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) написал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
Политик отметил, что по данным Международного энергетического агентства, в июле нефть продавалась на бирже по средней цене 64,41 доллара за баррель, что заметно превышает потолок цен, установленный G7. Таким образом Россия сорвала своеобразный нефтяной джекпот, заключил эксперт.

Если руководствоваться отчетом министерства финансов РФ, средняя цена нефти марки Urals в июле была несколько ниже — 64,37 доллара за баррель. Однако показатель предыдущего месяца был превышен на 16,4%. Тогда цена нефти составляла 55,28 доллара за баррель.

В заключение Асселино указал, что в июле доходы России от продажи нефти стали рекордными за последние восемь месяцев. Эксперт связал это со снижением добычи черного золота Саудовской Аравией.

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#россия
#эксперт
#марки
#цена
#нефть
#доходы
#рф
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Финансист Бабин назвал альтернативу доллару и евро
13 августа 2023, 02:23

Фото: iStock/Svetlanais

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что альтернативой доллару США и евро для вложений россиян может стать гонконгский доллар.
«Курс гонконгского доллара к американскому поддерживается Центробанком Гонконга в узком коридоре уже более 40 лет. Это является одной из основ его монетарной политики», — подчеркнул финансист БКС «Мир инвестиций».

На сегодняшний день курс гонконгского доллара составляет примерно 12,5 рублей. За последний месяц он вырос примерно на рубль.

Ранее курс доллара на Московской бирже поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года. Эксперты поясняют, что увеличение курса спровоцировано тем, что предложение зарубежной валюты в России сильно ограничено. Однако, оптимистичные прогнозы также имеют место быть. Ожидается, что из-за повышения ключевой ставки Банка России и стабилизации ситуации на рынке энергоносителей, российская национальная валюта укрепится.

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#доллар
#курс рубля
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«Лукойл» прекращает использование нефтяного терминала в Болгарии для хранения сырья
12 августа 2023, 19:48

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Власти Болгарии объявили о расторжении договора аренды «Лукойлом» нефтяного терминала Росенец. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.
21 июля болгарский парламент принял Закон, контролирующий и ограничивающий действия России из-за ситуации на Украине. С предложением законопроекта выступили члены партии «Граждане за европейское развитие Болгарии».

При этом, действия депутатов были раскритикованы президентом республики Руменом Радевым. Он заявил, что внесённые поправки, которые привели к закрытию для России терминала Росенец, противоречат правилам конституции. Радев обратился к Конституционному суду с просьбой о проверке изменений закона.

Ранее сообщалось, что российская нефтяная компания «Лукойл» заявила, что не видит оснований для расторжения договора аренды терминала Росенец в Болгарии. В заявлении компании сказано, что на протяжении нескольких лет, начиная с момента подписания договора в 2011 году, «Лукойл» выполняет все обязательства, прописанные в документе, и не нарушает установленные терминалом Росенец правила.

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#болгария
#россия
#нефть
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Гюлер: Эрдоган убедит Путина в необходимости возобновления зерновой сделки
12 августа 2023, 17:12

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить президента РФ Путина вернуться к зерновой сделке. Об этом в интервью телеканалу Ahaber заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.
Он добавил, что последствия приостановки поставок зерна из Украины и России могут обернуться голодом для нуждающихся стран, которые получили более 33 миллионов тонн зерна во время действия сделки.

Мировые лидеры, по мнению Гюлера, считают, что именно Эрдоган способен решить эту проблему.

Зерновая сделка была завершена 18 июля, и Россия отказалась от её продления. Причиной такого шага стало то, что европейские страны забирали большую часть российского и украинского зерна себе, а не отправляли его в бедные страны, как того требовали договорённости.

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#турция
#россия
#владимир путин
#зерновая сделка
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Барон: Российский газ был «благословением» для Германии
Барон: Германия должна возобновить импорт российского газа
12 августа 2023, 10:12

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Германия должна возобновить импорт газа из России, несмотря на ситуацию на Украине и антироссийские санкции, введённые европейскими странами. Об этом заявил лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон, слова которого приводит издание Zeit.
Он считает, что российский газ был «благословением» для экономики и процветания Германии.

Также Барон заявил, что Германия окажется в зависимом положении, если перейдёт на возобновляемую энергию.

Напомним, что в прошлом году из-за антироссийских санкций Европа столкнулась с серьёзными проблемами, в частности, с энергетическим кризисом. Владимир Путин комментировал эту ситуацию словами о том, что такой выбор западных стран – это долгосрочная перспектива, которая обернулась против них, нанеся серьёзный удар по мировой экономике.

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#россия
#газ
#санкции
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Мантуров познакомился в Подмосковье с работой парашютного завода и производства пластмасс
11 августа 2023, 22:07

Фото: Мининвест МО

Зампред правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вместе с заместителем председателя правительства – министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой осмотрели два промышленных предприятия в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
На Солнечногорском механическом заводе Мантуров и Зиновьева пообщались с руководством и сотрудниками.
«Компания «СМЗ» – завод с более чем 150-летней историей, основанный в 1869 году. Это предприятие оборонно-промышленного комплекса специализируется на производстве парашютных систем. Здесь же расположены текстильная и химическая лаборатории, где проверяют парашютные ткани на огнеустойчивость, водопроницаемость и прочность. На производстве работают почти 400 человек, которые ежедневно выполняют важнейшие для страны заказы», – рассказала Зиновьева.
А Солнечногорский завод «ЕВРОПЛАСТ» одним из первых в России начал выпуск пластмассовых изделий для упаковки товаров. Сегодня это крупнейший в стране производитель ПЭТ-упаковки. За 26 лет предприятие увеличило производственную площадь до 7 тыс кв м. Каждая третья пластиковая бутылка в стране выпущена именно там. 
 
Зампред подчеркнула, что оба предприятия активно взаимодействуют с учреждениями профессионального образования Московской области по и готовит профессиональные кадры. 

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#экономика
#завод
#промышленность
#министр
#подмосковье
#московская область
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Производство компонентов для микроэлектроники запустили в ОЭЗ «Дубна»
11 августа 2023, 21:15

Фото: Мининвест МО

В особой экономической зоне «Дубна» стартовал выпуск высокотехнологичной продукции – компонентов для микроэлектроники на основе керамики. Производство открыла компания «С-Компонент», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Московской области в первом полугодии 2023-го выросло на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Очередной проект в этой сфере реализовала компания «С-Компонент». Инвестиции превышают 150 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
За счёт запуска производства компания создала 50 рабочих мест и планирует в дальнейшем увеличить штат до 80 сотрудников. Уже в следующем году она собирается выйти на оборот в 500 млн рублей.
 
«С-Компонент» производит электронные компоненты для отечественной промышленности: платы, пассивные керамические компоненты, элементы корпусов, газовые сенсоры и другую продукцию. При этом используется специальная керамика, обладающую высокой теплопроводностью, радиопрозрачностью и устойчивостью ко многим агрессивным факторам. 
 
Сегодня у компании – уже более 600 заказчиков из всех регионов России. 

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#мининвест мо
#экономика
#электроника
#оэз «дубна»
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье ищет медработников