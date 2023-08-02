В России стремительно упали продажи дорожно-строительной техники

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В первом полугодии 2023 года в стране продажи дорожно-строительной и специализированной техники снизились на 34,6%, до 4714 штук.
Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В январе-марте снижение данного показателя составляло 39,3% (2558 штук). Во втором квартале нынешнего года отгрузили 2143 штуки с меньшим снижением в 30%.
Произошло падение реализации многих видов спецтехники. Экскаваторов-погрузчиков продали на 51% меньше (214 штук), гусеничных тракторов — на 58,9% (154 штуки), а продажи самоходных грейдеров упали на 47,4%(113 штук).
Прибавку в апреле-июне демонстрировали продажи в сегментах колесных экскаваторов и трубоукладчиков.
Ассоциация производителей техники «Росспецмаш» сообщает, что за первое полугодие 2023 года поставки зарубежной спецтехники в страну выросли на 76%, а выпуск отечественных машин того же сегмента увеличился на 31%, до 44 млрд рублей.
Читайте также:
Автоэксперт Кадаков: Купить авто по июльским ценам сегодня вряд ли возможно
АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом комплектующих для автомобилей Lada
Россияне начали скупать тёплые полы
Произошло падение реализации многих видов спецтехники. Экскаваторов-погрузчиков продали на 51% меньше (214 штук), гусеничных тракторов — на 58,9% (154 штуки), а продажи самоходных грейдеров упали на 47,4%(113 штук).
Ассоциация производителей техники «Росспецмаш» сообщает, что за первое полугодие 2023 года поставки зарубежной спецтехники в страну выросли на 76%, а выпуск отечественных машин того же сегмента увеличился на 31%, до 44 млрд рублей.
Читайте также:
Автоэксперт Кадаков: Купить авто по июльским ценам сегодня вряд ли возможно
АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом комплектующих для автомобилей Lada
Россияне начали скупать тёплые полы
Мария Фирсова