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В России стремительно упали продажи дорожно-строительной техники

02 августа 2023, 19:01

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В первом полугодии 2023 года в стране продажи дорожно-строительной и специализированной техники снизились на 34,6%, до 4714 штук.
Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В январе-марте снижение данного показателя составляло 39,3% (2558 штук). Во втором квартале нынешнего года отгрузили 2143 штуки с меньшим снижением в 30%.

Произошло падение реализации многих видов спецтехники. Экскаваторов-погрузчиков продали на 51% меньше (214 штук), гусеничных тракторов — на 58,9% (154 штуки), а продажи самоходных грейдеров упали на 47,4%(113 штук).


Прибавку в апреле-июне демонстрировали продажи в сегментах колесных экскаваторов и трубоукладчиков.

Ассоциация производителей техники «Росспецмаш» сообщает, что за первое полугодие 2023 года поставки зарубежной спецтехники в страну выросли на 76%, а выпуск отечественных машин того же сегмента увеличился на 31%, до 44 млрд рублей.

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#строительство
#техника
#дорожные службы
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В России безработица в июне обновила исторический минимум
02 августа 2023, 19:35

Фото: iStock/pcess609

Уровень безработицы в России в июне 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,1%. Об этом сообщили в Росстате.
По данным из доклада Росстата, в июне этого года около 2 миллионов человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Отмечается, что предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в мае, когда безработица находилась на уровне 3,2%.

В мае среди безработных насчитывается 2,406 миллиона человек. В июне количество безработных составило 2,351 миллиона человек.

Напомним, ранее депутат Бессараб опровергла новость о том, что россияне стали рекордно много работать.

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#работа
#безработица
#человек
#россияне
#росстат
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Аналитик Шеин: Рост курса доллара во многом спекулятивен
02 августа 2023, 18:35

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Аналитик Максим Шеин заявил, что поднятие курса доллара в ходе торгов на Московской бирже выше 94 рублей имеет под собой больше спекулятивны оснований, нежели фундаментальных причин.
«Последние три недели довольно странная ситуация с курсом, потому что было много факторов, чтобы рубль укрепился: и рост мировых цен на нефть, и налоговые платежи, и ЦБ говорил о том, что будет продавать юани. Это движение во многом, мне кажется, скорее спекулятивно, нежели под этим есть фундаментальные основания», — прокомментировал в беседе с RT Шеин.

Он добавил, что в случае, если доллар закрепиться на нынешней отметке, то можно ожидать поднятия американской валюты даже до 100 рублей.

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#доллар
#рубль
#валюта
#экономика
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Сопровождаемые Мининвестом проекты принесут Подмосковью 3 трлн рублей и 260 тыс рабочих мест
02 августа 2023, 18:33

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Проекты, которые сопровождает подмосковный Мининвест, принесут региону около 3 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас на сопровождении министерства находится более 1150 инвестпроектов на 2,7 трлн рублей на разных стадиях реализации. Помимо значительных инвестиций в экономику Подмосковья эти проекты также принесут региону почти 260 тыс новых рабочих мест.
 
При этом число проектов, сопровождаемых специалистами Мининвеста, на 10-12% превышает аналогичный показатель досанкционного периода.
 
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#экономика
#инвестиции
#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
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Дизельное топливо достигло рекордных цен
02 августа 2023, 18:03

Фото: istockphoto/Apriori1

Цена летнего дизельного топлива на торгах в среду, 2 августа, достигла рекордных значений.
Об этом говорят данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Летний дизель по индексу европейской части России стал дороже  на 1,68%, до 58 754 рублей за тонну, таким образом обновился исторический максимум.
 
Прошлый рекорд зафиксировали 23 сентября 2022 года: цена дизеля равнялась 58 151 рубль за тонну. Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 1,84%,  достигнув 63 081 рубль за тонну, а цена бензина АИ-95 выросла на 1,4% в сравнении с ценой закрытия предыдущих торгов, до 68 112 рубля за тонну.
 
Стоимость мазута выросла до 31 479 рублей за тонну (+4,67%). А цена авиакеросина показала снижение на 0,53%, до 67 078 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 1,23% (20 085 рублей за тонну).

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#топливо
#цены
#биржа
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Доллар поднялся уже выше 94 рублей
02 августа 2023, 17:26

Фото: iStock/Lazy_Bear

2 августа доллар превысил отметку в 94 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Такая информация следует из данных Московской биржи.
Таким образом, курс доллара на 3 августа по состоянию на 17.20 по московскому времени дошел до 94.02 рублей. При этом евро составил 102.88 рубля.

Днем 2 августа курс доллара на Московской бирже впервые с 6 июля поднялся до 93 рублей. При этом курс евро на Московской бирже преодолел значение в 102 рубля в первый раз с 20 июля.

Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что в августе стоит ожидать плавающий курс рубля, который будет постепенно ослабляться. По его словам, придётся смириться с тем, что валютный курс будет плавающим. Скорее всего, рубль будет постепенно ослабляться. Об этом свидетельствует большинство фундаментальных факторов. Но это будет криволинейный процесс. Рубль будет расти и откатываться, а не только падать.

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#евро
#рубль
#курс
#курс рубля
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Подмосковье стало вторым в России по числу плательщиков налога на профессиональный доход
02 августа 2023, 16:25

Фото: Istockphoto / blinow61

Московская область стала вторым в России регионом по числу плательщиков налога на профессиональный доход. Такая статистика представлена на Платформе поставки данных Федеральной налоговой службы России.
Регионом с наибольшим количеством плательщиков НПД оказалась Москва, где их 1,42 млн. Далее идут Московская область (572,4 тыс), Санкт-Петербург (525,7 тыс), Краснодарский край (386,5 тыс) и Татарстан (272,1 тыс).
 
Общее число самозанятых в России по итогам июля достигло 8,06 млн человек, увеличившись с начала года на 23%. Выручка самозанятых в июле составила 108,7 млрд рублей. В общей сложности им было начислено 4,99 млрд рублей налога на профессиональный доход.
 
Зарегистрированные в качестве самозанятых должны платить НПД в размере 4% с доходов от физических лиц и 6% – с доходов от юридических лиц и ИП.

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#самозанятые
#налоги
#фнс
#подмосковье
#московская область
#экономика
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Курс доллара на Мосбирже достиг 93 рублей
02 августа 2023, 12:59

Фото: iStock/Pineapple Studio

Курс доллара на Московской бирже впервые с 6 июля поднялся до 93 рублей. Об этом следует из данных торгов.
При этом курс евро на Московской бирже преодолел значение в 102 рубля в первый раз с 20 июля. 

Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что в августе стоит ожидать плавающий курс рубля, который будет постепенно ослабляться. По его словам, придётся смириться с тем, что валютный курс будет плавающим. Скорее всего, рубль будет постепенно ослабляться. Об этом свидетельствует большинство фундаментальных факторов. Но это будет криволинейный процесс. Рубль будет расти и откатываться, а не только падать

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#евро
#рубль
#курс
#курс рубля
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Курс евро на Мосбирже преодолел 102 рубля
02 августа 2023, 12:41

Фото: istockphoto/SSV-Photo

Курс евро на Московской бирже преодолел значение в 102 рубля в первый раз с 20 июля.
Экономисты прогнозировали, что в августе ожидается плавающий курс рубля, который будет постепенно ослабляться.

«Придётся смириться с тем, что валютный курс будет плавающим. Скорее всего, рубль будет постепенно ослабляться. Об этом свидетельствует большинство фундаментальных факторов. Но это будет криволинейный процесс. Рубль будет расти и откатываться, а не только падать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кульбака.
Он отметил, что на курс российской валюты оказывает влияние, кроме всего прочего, и политика ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых, объяснив это тем, что нынешние темпы роста превысили целевые 4%. Также уточняется, что последнее повышение ставки совершалось в сентябре прошлого года.

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#евро
#валюта
#курс
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НПФ или ПФР: экономист Кричевский объяснил, где выгоднее держать накопительную часть пенсии
Экономист Кричевский объяснил, почему Минфин назвал результатом накопительной пенсии отказ от патернализма
02 августа 2023, 12:27

Фото: Istock/mizar_21984

Появление в 2002 году накопительных пенсий помогло изменить представление россиян о том, как обеспечить себе благополучную старость. В результате они стали возлагать меньше надежд на государство и прониклись идеей самостоятельного дохода, заявили в Минфине.
Однако доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский напомнил, что накопительная часть пенсии составляет максимум 10% от того, что россияне получают при выходе на пенсию, отметив, что Минфин выдаёт желаемое за действительное. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что в прошлом году ВЭБ начислил накопителям около 10% годовых, тогда как доходность многих негосударственных пенсионных фондов составила буквально 1%.
«Поэтому, конечно, никакой речи о том, что патернализм из нашего сознания уходит, нет и в помине. Ведь как только возникает проблема с НПФ (негосударственными пенсионными фондами) или с управляющими компаниями, люди тут же обращаются в органы государственной власти. И здесь государство взяло на себя обязанность: в случае, если НПФ обанкротится, государство будет выплачивать накопительную часть пенсии в размере взносов, но не начисленных процентов», — отметил экономист.
Эксперт подчеркнул, что в России управляющие компании берут сборы за управление пенсионными накоплениями в размере 10-15%. Для сравнения: в европейских странах плата не должна превышать 1,5%.
«Именно государство позволило многочисленным накопительным королям украсть деньги пенсионеров. И за 25 лет государство не предприняло ровным счётом ничего для того, чтобы оградить аппетиты управляющих компаний в пользу того, чтобы они в меньшей степени грабили будущих пенсионеров», — заключил Никита Кричевский.  
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#пенсии
#минфин
#государство
#экономика
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