В России стремительно выросло число неплательщиков по кредитам

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В первом полугодии нынешнего года в стране резко выросло число неплательщиков по банковским кредитам.
«Известия» пишут, что по итогам января-июня количество неплательщиков выросло почти на четверть, на 3,3 млн человек — до 17,7 млн. В прошлом году таких было 14,4 млн. При этом число таких заёмщиков растет ежегодно, в первом полугодии 2020 года - 9 млн, в 2021 году — 12 млн.
ФССП планируют взыскать с таких россиян 2,5 трлн рублей. Больше всего должников живу в Республике Башкортостан, Краснодарском и Красноярском краях. В список неплательщиков попали жители Московской, Свердловской и Челябинской областей.
Сотрудники ФССП подчеркивают, что на фоне низкой платежеспособности россиян с долгами по налогам и ЖКХ, а также уровню закредитованности принудительное погашение займов банков зачастую затруднено.
Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев считает, что такие показатели говорят скорее об изменении стратегии поведения банков. В данный момент на долю судебного взыскания приходится от 50 до 80 проблемных займов.
Ранее первый зампред комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми.
По словам депутата, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками составила 30,22 трлн руб. При этом уровень закредитованности граждан по сравнению с началом года увеличился с 35% до 41%. Лантратова отметила, что из-за этого наблюдается инфляция и стагнация реальных доходов, в связи с чем финансовое положение россиян ослабляется. Семьи с детьми составляют более 80% из числа бедных в РФ, добавила зампред.
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ФССП планируют взыскать с таких россиян 2,5 трлн рублей. Больше всего должников живу в Республике Башкортостан, Краснодарском и Красноярском краях. В список неплательщиков попали жители Московской, Свердловской и Челябинской областей.
Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев считает, что такие показатели говорят скорее об изменении стратегии поведения банков. В данный момент на долю судебного взыскания приходится от 50 до 80 проблемных займов.
Ранее первый зампред комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми.
По словам депутата, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками составила 30,22 трлн руб. При этом уровень закредитованности граждан по сравнению с началом года увеличился с 35% до 41%. Лантратова отметила, что из-за этого наблюдается инфляция и стагнация реальных доходов, в связи с чем финансовое положение россиян ослабляется. Семьи с детьми составляют более 80% из числа бедных в РФ, добавила зампред.
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Мария Фирсова