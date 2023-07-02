В России стремительно выросло число выданных потребительских кредитов

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«Скоринг бюро» сообщает, что число потребительских кредитов в России выросло в 2,2 раза
Число выданных потребкредитов в РФ выросло в 2,2 раза, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование компании «Скоринг бюро».
«За 5 месяцев 2023 года выдано 14,7 млн потребительских кредитов (+116,5% к 5 месяцам 2022 года) на 2,83 трлн рублей (+109,2%)», —сообщается в исследовании.
Только в мае было выдано 3,4 млн кредитов на сумму 660,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатели выросли в 3 и 3,5 раза соответственно.
Средняя сумма потребительского кредита возросла на 16,7%: она составляет 192,52 тысячи рублей.
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«За 5 месяцев 2023 года выдано 14,7 млн потребительских кредитов (+116,5% к 5 месяцам 2022 года) на 2,83 трлн рублей (+109,2%)», —сообщается в исследовании.
Средняя сумма потребительского кредита возросла на 16,7%: она составляет 192,52 тысячи рублей.
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Мария Фирсова