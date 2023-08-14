В России цены на дизельное топливо установили рекорд

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9 раз за месяц топливо обновляет месячные максимумы. Цены продолжили расти и достигли 65 311 рублей.
Ранее доллар поднялся выше 101 рубля на бирже. Курс доллара на Московской бирже стал выше 100 рублей, впервые с 23 марта 2022 года. Об этом говорят данные торгов.
Нормализация курса прогнозируется в ближайшее время. Об этом в авторской колонке для ТАСС сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.
«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль» - пишет Орешкин.Читайте также:
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