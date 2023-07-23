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МВД: В России уменьшился материальный убыток от преступлений

23 июля 2023, 10:53

Фото: iStock/artolympic

В России, по сравнению с первым полугодием 2022 года, почти вдвое сократился материальный ущерб от преступлений. Это следует из данных статистики МВД.
В материалах сообщается, что общая сумма ущерба за первое полугодие нынешнего года составила 284,3 млрд рублей, что на 42,5% меньше показателей того же периода прошлого года.

При этом, значения почти сравнялись с данными первой половины 2021 года, когда сумма приблизилась к отметке в 222 млрд рублей, став самым маленьким показателем за последние три года.


Кроме того, уточняется, что больший убыток (81,6%) приходится на преступления, совершённые в городах и посёлках городского типа.

Также из данных статистики МВД следует, что число преступлений экономической направленности сократилось на 4,8%, по сравнению с январём-июнем 2022 года.

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#преступление
#мошенничество
#МВД
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Россия обошла санкции Запада и смогла повысить цены на нефть
23 июля 2023, 11:14

Фото: iStock/Diy13

Россия продаёт нефть по ценам, превышающим те, которые установил Запад. Об этом сообщает издание WSJ.
Россия смогла повлиять на мировые нефтяные рынки и начала торговать нефтью марки Urals по самостоятельно установленным ценам. Уточняется, что Запад намеренно назвал низкий ценовой порог, чтобы лишить Россию средств для ведения спецоперации на Украине.

Впервые с декабря 2022 года цена на российскую нефть превысила отметку в 60 долларов за баррель.

Кроме того, журналисты издания отметили, что европейцы стали жить гораздо беднее из-за введённых Западом санкций против России. Европе приходится покупать дорогой сжиженный газ у США, что приводит к обогащению американских компаний и параллельному обеднению налогоплательщиков европейских стран.

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#нефть
#санкции
#Европа
#Россия
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Уровень продовольственной инфляции в России — самый низкий в Европе
23 июля 2023, 08:49

Фото: istockphoto/Valeriya

В июне уровень годовой продовольственной инфляции в России составил 0,8%, что является самым низким показателем среди всех европейских стран. А весной в стране наблюдалась годовая дефляция на некоторые виды продуктов и безалкогольных напитков.
Дефляция в России впервые с 2018 года была отмечена в апреле этого года. В мае ее уровень достиг рекордных 1,12%, согласно расчетам аналитиков РИА Новости.

Самый высокий уровень продовольственной инфляции на протяжении долгого времени сохраняется в Венгрии. Целых десять месяцев этот показатель стабильно был выше 30%, и только в июне он снизился до 29,3%. Годовые темпы роста цен выше 20% сохранились в Сербии (22,1%). В пятерку стран с самой высокой инфляцией вошли также Эстония (19,5%), Словакия (18,9%) и Румыния (17,9%).

Годовая инфляция в значениях ниже десяти процентов, кроме России, в июне отмечалась еще в пяти странах: Белоруссии (3,6%), Швейцарии (5,1%), Португалии (8,6%), Дании (8,8%) и Финляндии (9,2%). В большинстве стран Европы темпы инфляции в начале лета замедлились.

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#европа
#страны
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Ilta-Sanomat: Финская аутлет-деревня Zcar опустела после закрытия границ для россиян
23 июля 2023, 07:59

Фото: istockphoto/Longfin Media

Финская аутлет-деревня Zcar, расположенная недалеко от пограничного пункта пропуска Ваалимаа, обанкротилась и напоминает город-призрак. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.
Zcar Outlet Village была открыта в ноябре 2018 года. Знаменитые международные бренды, представленные на ее площадке, должны были привлечь в первую очередь туристов из России. Планы были грандиозными, а инвестиции в проект составили около 40 миллионов евро. Однако сначала из-за пандемии, а затем из-за спецоперации на Украине положение компаний, представленных на площадке, стало катастрофическим.

Осенью 2022 года финны перестали пускать к себе российских туристов. Вскоре после этого владельцы аутлет-деревни объявили о банкротстве. Товары популярных брендов стало просто некому покупать. Многие местные жители, ранее работавшие в Zcar Outlet Village, остались без стабильного заработка. Теперь в торговом комплексе тишину нарушают только крики птиц, ветер и шум машин, проезжающих мимо.

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#финны
#аутлет-деревня
#спецоперация
#пандемия
#банкротство
#бренд
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Орбан: Западные компании прекрасно себя чувствуют в России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о нежелании европейских компаний покидать российский рынок
23 июля 2023, 00:25

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, что компании из Европы продолжают считать экономику РФ частью общемировой, а потому отказываются покидать российский рынок. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Свободном университете в Трансильвании, передает ТАСС.
По словам главы венгерского правительства, из 1400 западных компаний, работавших в России на момент начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, окончательное решение о том, что они покидают рынок нашей страны, выбрали лишь 8,5%. При этом большинство компаний из Европы, работающих в реальном промышленном секторе, по-прежнему остаются здесь: например, среди фармацевтических компаний таковых насчитывается 88%, в энергетическом секторе — 70%, а среди горнодобывающих компаний — 79 процентов.

Более того, как рассказал Виктор Орбан, попытки отрезать Россию от мира с помощью санкций работают крайне неэффективно. Это связано, по его мнению, с глубокой интегрированностью российской экономики в мировую, особенно — в сфере топлива и энергетики.

Премьер-министр Венгрии также отметил, что за прошлый год компании Запада принесли в российский бюджет 3,5 млрд долларов, что свидетельствует о явном интересе к российской экономике со стороны западных бизнесменов и инвесторов.

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#Виктор Орбан
#Россия
#санкции
#экономика
#иностранные компании
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Norsk Hydro потребовал от LME прекратить торговлю и хранение российского алюминия
22 июля 2023, 09:10

Фото:istockphoto/peshkov

Норвежская компания Norsk Hydro попросила Лондонскую биржу металлов LME пересмотреть решение об отсутствии запрета на торговлю и хранение российского алюминия.
Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на письмо норвежского производителя металла.

В Norsk Hydro также уточнили, консультировалась ли LME с Британским управлением по финансовому регулированию (FCA) по поводу рисков, которые связанны с наличием российского металла на складах и торговли им через биржевую систему. Речь идет о том, что на алюминий из России  приходится 80% запасов этого металла на складе. Для сравнения: в мае показатель равнялся 68%, а в октябре 2022 года составлял всего 18%.

Учитывая, что на этот металл из РФ идет существенная скидка, его хранение может угрожать базовому статусу контрактов LME на металл. Если российского металла будет всё больше, то это приведёт к давлению на цену, сказано в обращении.

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#алюминий
#металл
#биржа
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Белорусский инвестор запустит в Подмосковье производство ковров
21 июля 2023, 19:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Белорусская компания «Витебские ковры» запустит в индустриальном парке «Есипово» производство ковровой продукции. Новое предприятие начнёт работу в IV квартале этого года. Объём инвестиций на первом этапе превысит 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Белорусское предприятие «Витебские ковры» было создано 120 лет назад. Сегодняшний у компании две промышленные площадки, где работают более 1,4 тыс сотрудников – в Витебске и Бресте. Около 80% продукции отправляют на экспорт в Россию.
«В России у нас порядка 20 контрагентов, с которыми мы сотрудничаем много лет. Но чтобы оперативно выполнять заказы и осуществлять доставку в сжатые сроки, нужно максимально сократить логистические цепочки и приблизить продукцию к покупателю. Поэтому мы решили запустить производство в Подмосковье», – пояснил гендиректор ОАО «Витебские ковры» Артём Лоханкин.
Предприятие производит порядка 18 млн кв м ковровой продукции в год. В этом году в линейке тканых ковров – около 25 коллекций. Они отличаются не только цветовой гаммой, но и структурой.
 
На первом этапе на предприятии установят одну производственную линию, но в перспективе мощности будут увеличены. 

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#Мининвест МО
#инвестиции
#Белоруссия
#ковры
#индустриальный парк
#Есипово
#предприятие
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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Госдума приняла закон о налогах для удаленщиков и фрилансеров
21 июля 2023, 18:45

Фото: iStock/blinow61

Председатель Российского союза налогоплательщиков, депутат Госдумы Артём Кирьянов рассказал, что Госдума в третьем чтении приняла закон об НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров, которые трудятся как внутри России, так и за границей. Об этом сообщает «Абзац».
«Речь идёт о ставке в 13–15%, как и для всех остальных россиян. 15% – ставка, которая начинается при доходах от пяти миллионов рублей в год», — приводит слова Кирьянова «Абзац».

Отмечается, что повышенные средства поступят в фонд целевого назначения «Круг добра», занимающийся детьми с тяжёлыми патологиями редких заболеваний.

Ранее Министерство финансов предлагало установить ставку в 30% для тех россиян, кто не живёт в стране, но при этом работает на отечественные компании.

Кирьянов пояснил, что ставка в 30% по налогам на доходы физических лиц присутствует в российском законодательстве. Она относится к тем людям, которые большую часть времени проводят за пределами России.

Сообщается, что закон упрощает порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Теперь компании самостоятельно будут направлять необходимые сведения в налоговые органы.

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#налог
#Госдума
#фриланс
#удаленная работа
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Набиуллина анонсировала возможное ужесточение мер ЦБ РФ
Глава ЦБ России Набиуллина заявила о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки
21 июля 2023, 15:32

Фото: сайт Кремля

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета.
По ее словам, совет директоров финансового регулятора обсуждал более радикальное повышение ключевой ставки, нежели на 1 пункт. Она также добавила, что ЦБ допускает дальнейший рост показателя ставки на ближайших заседаниях. 

Прежде сообщалось, что ЦБ объявил о повышении ключевой ставки до 8,5 процента годовых впервые с сентября 2022 года. Мера была обусловлена инфляцией, рост которой, финансовый регулятор намерен сократить. 

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#Набиуллина
#ЦБ
#Россия
#ключевая ставка
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МИД РФ заявил, что вопрос создания собственной валюты БРИКС будет затронут в августе
21 июля 2023, 13:53

Фото: iStock/hamzehsh12

МИД России, что вопрос создания новой валюты БРИКС будет затронут на саммите в августе. Об этом пишет RT.
В МИД пояснили, что формирование устойчивых механизмов расчётов, позволяющих эффективно обслуживать взаимную торговлю — одно из ключевых направлений сотрудничества стран БРИКС. В ведомстве отметили, что эта работа ведется планомерно и последовательно.

«С учётом текущей международной обстановки эта тема будет затронута в ходе предстоящей встречи лидеров объединения», — цитирует RT МИД.

Отмечается, что переход на расчёты в национальных валютах осложняется множеством факторов.

По данным ведомства, в последнее время всё больше государств задумываются над повышением роли альтернативных доллару валют во взаимных расчётах.

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#БРИКС
#МИД
#валюта
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