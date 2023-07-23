МВД: В России уменьшился материальный убыток от преступлений

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В России, по сравнению с первым полугодием 2022 года, почти вдвое сократился материальный ущерб от преступлений. Это следует из данных статистики МВД.
В материалах сообщается, что общая сумма ущерба за первое полугодие нынешнего года составила 284,3 млрд рублей, что на 42,5% меньше показателей того же периода прошлого года.
При этом, значения почти сравнялись с данными первой половины 2021 года, когда сумма приблизилась к отметке в 222 млрд рублей, став самым маленьким показателем за последние три года.
Кроме того, уточняется, что больший убыток (81,6%) приходится на преступления, совершённые в городах и посёлках городского типа.
Также из данных статистики МВД следует, что число преступлений экономической направленности сократилось на 4,8%, по сравнению с январём-июнем 2022 года.
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При этом, значения почти сравнялись с данными первой половины 2021 года, когда сумма приблизилась к отметке в 222 млрд рублей, став самым маленьким показателем за последние три года.
Также из данных статистики МВД следует, что число преступлений экономической направленности сократилось на 4,8%, по сравнению с январём-июнем 2022 года.
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Анастасия Чинкова