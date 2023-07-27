В России упростили процедуру банкротства граждан

Фото: iStock/Oleg Elkov
Госдума РФ в третьем окончательном чтении приняла поправки, которые упростят для граждан процедуру внесудебного банкротства. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента РФ.
Максимальный размер долга для банкротства граждан при это повышен с 500 тыс. руб. до одного миллиона. Так, инструмент внесудебного банкротства для россиян станет доступнее.
Читайте также:
Госдеп: СВО не обрушила экономику России
Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что нефть недооценена
В Подмосковье заработают новые сервисы для бизнеса
Диана Аванесян