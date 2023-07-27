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В России упростили процедуру банкротства граждан

Госдума РФ упростила процедуру внесудебного банкротства граждан
27 июля 2023, 00:56

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума РФ в третьем окончательном чтении приняла поправки, которые упростят для граждан процедуру внесудебного банкротства. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента РФ.

Сумму, необходимую для начала процедуры, вдвое уменьшили — теперь она составляет 25 тыс. руб. Срок, по истечении которого можно будет повторно инициировать внесудебное банкротство также снизили вдвое, до пяти лет.

Максимальный размер долга для банкротства граждан при это повышен с 500 тыс. руб. до одного миллиона. Так, инструмент внесудебного банкротства для россиян станет доступнее.

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Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что нефть недооценена
ТАСС: Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения
27 июля 2023, 00:36

Фото: iStock/ChakisAtelier

Текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения, нефть в настоящий момент недооценена, Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью ТАСС, которое он дал в преддверии саммита «Россия — Африка».
«Средняя цена Brent в первом полугодии — $79,7. При этом фундаментально нефть недооценена», — сказал Шульгинов журналистам.

При этом министр особо подчеркнул, что российская нефть марки Urals остается конкурентоспособной при любом уровне цен на черное золото.

Ранее издание WSJ сообщило, что Россия смогла повлиять на мировые нефтяные рынки и начала торговать нефтью марки Urals по самостоятельно установленным ценам. В результате этого впервые с декабря 2022 года цена на российскую нефть превысила отметку в 60 долларов за баррель.

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Госдеп: СВО не обрушила экономику России
В Госдепартаменте США не увидели предпосылок для коллапса российской экономики на фоне спецоперации
26 июля 2023, 23:07

Фото: iStock/Leestat

Соединенные Штаты не видят предпосылок для коллапса российской экономики на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О''''Брайен.
Во время слушаний  в комитете по иностранным делам Сената США О'Брайен заявил, что в начале спецоперации российская экономика входила в топ-10 крупнейших в мире.

«Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее немецкое издание Der Spiegel опросило экспертов и пришло к выводу, что санкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения, даже в условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО).

Российская экономика, несмотря на ослабление рубля, отнюдь не впала в рецессию, как того ожидали. Более того, слабый рубль помогает властям за счет продажи сырья покрывать дефицит госбюджета, так как доходы от экспорта ископаемого топлива Россия получает в валюте, а пенсии, зарплаты и пособия внутри страны выплачиваются в рублях.

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В США ключевую процентную ставку повысили до 5,25-5,5%
26 июля 2023, 21:32

Фото: iStock/marchmeena29

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25—5,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте регулятора США.
Сообщается, что ужесточенные условия кредитования для домашних хозяйств и предприятий, возможно, окажут воздействие на активность экономики, инфляцию и занятость.

В ФРС подчеркнули, что не исключают целесообразности повышения процентной ставки в будущем.

Отмечается, что регулятор сохраняет свое повышенное внимание к рискам инфляции.

Напомним, ранее по информации Федеральной резервной системы США, за последний год из банковской системы Америки было выведено 742 млрд долларов депозитов. На данный момент банки США имеют на своих балансах около 17,28 триллионов долларов депозитов, при этом денежный отток продолжается.

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#ФРС
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В банках США наблюдается массовый отток депозитов
26 июля 2023, 21:11

Фото: iStock/Lazy_Bear

По информации Федеральной резервной системы США, за последний год из банковской системы Америки было выведено 742 млрд долларов депозитов. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Сообщается, что на данный момент банки США имеют на своих балансах около 17,28 триллионов долларов депозитов, при этом денежный отток продолжается. 

По данным статистики, которая была собрана системой экономических данных Федеральной резервной системы, в начале июля со счетов банков США было выведено 78 миллиардов долларов, передают «Аргументы недели». 

Отмечается, что если скорость оттока денежных капиталов сохранится, то сумма, которая была выведена за год, в дальнейшем этот срок может сократиться до двух с половиной месяцев. 

Гендиректор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон недавно сделал предупреждение акционерам о том, что банковскому сектору необходимо избегать дальнейшего выведения депозитов.

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#США
#банк
#доллар
#депозит
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В Подмосковье заготовили 15 тыс тонн минеральных удобрений для полевых работ
26 июля 2023, 19:01

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковные аграрии закупили для осенних полевых работ более 15 тыс тонн минеральных удобрений. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Наиболее активно минеральные удобрения закупают в шести городских округах: Сергиево-Посадском, Раменском, в Клину, Ступине, Зарайске и Шатуре.

Сейчас обеспеченность удобрениями в регионе составляет 124%. Минеральные удобрения используют для повышения урожайности и качества культур.

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#Минсельхозпрод МО
#сельское хозяйство
#АПК
#посевная
#удобрения
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковный производитель продуктов за три года удвоил экспорт
26 июля 2023, 18:46

Фото: Мининвест МО

Резидент индустриального парка «Лыткарино», компания «Европродукт», за три года вдвое увеличил объемы экспорта. В этом помог Фонд поддержки ВЭД Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания выпускает продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki. С 2019 года она активно развивает экспорт и сегодня кратно увеличила объёмы поставок за рубеж. Среди внешнеэкономических партнёров компании – 16 стран. Недавно новым экспортным рынком для неё стала Сербия.
 
В первом полугодии текущего года компания «Европродукт» на 30% увеличила объёмы экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А с 2020-го экспорт увеличился почти вдвое. Сейчас на долю экспорта приходится порядка 11% от общего объема продаж компании.
«Европродукт» активно пользуется региональной и федеральной поддержкой. При содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области в 2021-2022 годах компания стала участником целого ряда профильных международных выставок для производителей продуктов питания, в том числе в Турции, Азербайджане и Казахстане.
 
В 2023 году в рамках коллективного стенда предприятий Московской области компания вновь стала участником выставки Gulfood 2023. 

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#Мининвест МО
#экономика
#экспорт
#компания
#продукты
#Московская область
#Подмосковье
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В Подмосковье заработают новые сервисы для бизнеса
26 июля 2023, 18:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мининвест Подмосковья в ближайшее время запустил новые онлайн-сервисы для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для экспортёров. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Совместно с крупными застройщиками министерство запустит сервис «Открой бизнес на 1-2 этажах жилых домов». Он позволит в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса. 
«Также в Подмосковье заработает услуга «Начни бизнес в парках». Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уделяет большое внимание развитию парков и их инфраструктуры, в том числе кафе и аттракционов. Новый сервис упростит предпринимателям начало ведения бизнеса в парке», – пояснила Зиновьева.
Зампред отметила, что важным направлением работы инвестиционного блока Московской области является поддержка компаний-экспортёров. Таких в Подмосковье – более 6 тыс.
 
Сегодня в разработке два сервиса для экспортёров Подмосковья. Первый – «Путь экспортёра. Начни экспорт с нуля». Он позволит пошагово довести компанию до возможности продавать товары заграницей. 
 
Второй – транспортно-логистический сервис «Поставь свой товар в контейнер». Он разрабатывается совместно с Российским экспортным центром и крупнейшими логистическими операторами. Сервис упростит представителям малого и среднего бизнеса поставку товаров за рубеж. 
 
Аналогов такого сервиса в стране нет, а пользоваться им будет не сложнее, чем купить билет на поезд, отметила Зиновьева.

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#Московская область
#Подмосковье
#Мининвест МО
#Екатерина Зиновьева
#бизнес
#поддержка
#электронные сервисы
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Воробьёв объявил о старте подачи заявок на субсидии социальным и молодым предпринимателям
26 июля 2023, 18:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье 1 августа стартуют конкурсы для социальных и молодых предпринимателей на получение мер поддержки. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Претендовать на такую поддержку могут субъекты МСП, зарегистрированные и работающие в регионе.
«У нас работает единая точка входа для бизнеса – Инвестиционный портал, где каждый может задать вопрос, получить консультацию или подать заявку на меры поддержки. А уже 1 августа в Подмосковье стартует конкурс на получение субсидий для социальных предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде и коммунальным платежам. Также у нас есть грантовая поддержка для социальных и молодых предпринимателей – средства на развитие бизнеса. Конкурс продлится до 31 августа. Ждём заявки от всех, кто работает в этом важном направлении», – заявил губернатор. 
 Воробьёв напомнил, что Московская область – лидер по числу социальных предпринимателей в стране.
«В этом году такой статус уже получили 940 компаний, 275 из них – впервые. По сравнению с прошлым годом число социальных предпринимателей в регионе выросло на 17,5%. Наша главная задача – быть внимательными и чуткими, сопровождать и поддерживать проекты», – подчеркнул глава региона.
Подать заявку на субсидии социальным предпринимателям можно на Инвестиционном портале Московской области. Такие субсидии могут быть направлены на выкуп и аренду помещений, коммунальные платежи, текущий и капремонт, сырьё, расходные материалы, оборудование, мебель.
 
Также могут быть выделены гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет. Их можно использовать для аренды, ремонта, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи, комплектующие.
 
Подать заявку можно здесь.
 
В приоритете при выборе кандидатов на получение льготы – начинающие бизнесмены и предприниматели из отдалённых городских округов. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#субсидии
#конкурс
#экономика
#социальные предприниматели
#молодые предприниматели
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Компания из Пушкина наладила выпуск сухих душей для использования в полевых условиях
26 июля 2023, 18:01

Фото: Мининвест МО

Группа компаний «Пластик Он Лайн», работающая в Пушкинском городском округе, наладила производство сухих душей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Такую продукцию начали производить в ноябре прошлого года. Мощности предприятия позволяют ежемесячно изготавливать порядка 300 тыс единиц. Разработка – полностью отечественная, компоненты также российские.
«Свыше 10 тыс единиц душей были поставлены нами для нужд армии на безвозмездной основе. Остальные поставки осуществляются в рамках подписанных контрактов», – рассказал гендиректор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.
Разработка позволяет быстро помыться в экстремальных и полевых условиях при полном отсутствии воды. В комплект входит одноразовая губка, стик с чистой водой и пара сухих одноразовых полотенец. Воду выливают на губку и вспенивают. Далее намыливают тело, а после вытираются сухими полотенцами, так как средство не требует смывания.
 
Набор также станет удобным решением для личной гигиены, например, в турпоходе или в длительных путешествиях.

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#Мининвест МО
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#производство
#военные
#Московская область
#Подмосковье
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