В России утвердили бюджет на три года

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что бюджет на следующие три года подписан. Об этом Мишустин сообщил на заседании правительства.
По словам премьер-министра, необходимо сделать все, чтобы средства начали поступать уже с первых дней следующего года.
Ранее Мишустин сообщил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России с января по сентябрь этого года вырос на 2,8%. По словам Мишустина, если рассматривать только данные сентября, то можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении.
Напомним, президент РФ Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России. По его оценке, по завершении 2023 года, показатель должен составить от 2,8% до 3%. Глава государства отмечал, что такой показатель – это хороший результат. По его словам, Россия полностью преодолела спад, который отмечался в прошлому году, поэтому сейчас идёт стремительный рост показателей.
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Ранее Мишустин сообщил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России с января по сентябрь этого года вырос на 2,8%. По словам Мишустина, если рассматривать только данные сентября, то можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении.
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Екатерина Коршунова