В России утвердили льготный НДС для детских товаров

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В Налоговый кодекс РФ будут внесены поправки, одобренные комиссией по законопроектной деятельности, согласно которым расширяется перечень детских товаров с пониженной до 10% ставке НДС. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертное заключение аппарата правительства.
Изменения коснутся детской мебели, велосипедов, изделий для ухода за детьми, автокресел и пеленок.
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Диана Аванесян