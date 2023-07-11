В России утвердили льготный НДС для детских товаров

Профессор, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий прокомментировал новость о том, что до 2027 года граждане России смогут пользоваться цифровым рублём, и заявил, что это станет третьей формой российской валюты, которая не будет являться криптовалютой.