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В России утвержден новый перечень товаров параллельного импорта

Минпромторг России утвердил новый перечень товаров параллельного импорта
28 июля 2023, 02:42

Фото: iStock/Shutter2U

Минпромторг России обновил перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом в ходе форума Россия - Африка заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — цитирует его слова РИА Новости.

Осьмаков отметил, что список для параллельного импорта до сих пор находится в работе. Через 2-3 месяца может быть подготовлен новый перечень товаров.

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#минпромторг
#импорт
#товары
#россия
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Подмосковным предпринимателям помогут разместить наружную рекламу
27 июля 2023, 17:40

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Центр «Мой бизнес» Московской области на льготных условиях оказывает услуги по производству и размещению наружной рекламы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории Подмосковья.

Подмосковный центр «Мой бизнес» оказывает услуги региональным предпринимателям по производству и размещению наружной рекламы на льготных условиях, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Размер софинансирования субъектам малого и среднего предпринимателям составляет до 70% от стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей.

Услуга предусматривает выдачу готовых элементов наружной рекламы, в которые входит вывеска, баннер или афиша. С помощью такой наружной рекламы предприниматель сможет рассказать о своих товарах или услугах.

Главным условием получения услуги является: 

— регистрация и ведение деятельности в Московской области; 

— отсутствие задолженностей по уплате штрафов, пени.

Узнать подробнее об услуге можно на Инвестиционном портале Московской области. Также, вопросы по поводу предоставлению услуги можно задать по телефону горячей линии 0150.

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#приём
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Подмосковное хозяйство будет производить мраморную говядину
27 июля 2023, 15:48

Фото: Istockphoto / bhofack2

В Московской области создадут фермерское хозяйство, где будут разводить коров герефордской породы и получать мясо премиального качества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. В министерстве это назвали перспективным направлением.

Мраморную говядину будут поставлять в рестораны региона. Планируется построить и оборудовать помещения для животных на 50 голов. После выхода производства на полную мощность в нём будут ежегодно получать до 10 тонн мяса высшего качества. Под проект предприниматели получили участок земли площадью в 50 га в аренду без проведения торгов.
 
Проект реализует в Дмитровском округе крестьянско-фермерское хозяйство «Абсолютные продукты». В хозяйстве будут внедрять японские технологии выращивания продуктивных животных. Например, коров Герефордской породы скрестят с японской породой вагю. Это должно улучшить качество мяса и позволить получить уникальный продукт.
Для получения мяса премиального качества в хозяйстве планируют особое внимание уделить содержанию и кормлению животных. Так, необходима хорошая кормовая база. На землях для этого будут выращивать красный клевер, викоовсяную смесь, многолетние злаковые травы. Также предусмотрена закупка зерновых культур.
 
Кроме того, в хозяйстве планируют закупить высокотехнологичное оборудование для массажа коровам. В зимнее время животные будут содержаться в отапливаемых помещениях без привязи, а летом смогут свободно пастись на пастбищах.

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#дмитров
#коровы
#фермер
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
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ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,25% годовых
Европейский ЦБ повысил базовую ставку до 4,25% годовых
27 июля 2023, 15:18

Фото: iStock/Pradeep Thomas Thundiyil

Европейский центральный банк повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение ЕЦБ было обусловлено намерением вернуться к среднесрочному целевому показателю инфляции. 

Ранее, о поднятии ключевой ставки заявил Центральный банк России.  Единогласным решением Совета директоров, ставка была увеличена до 8,5%. Финансовый регулятор ввел меру с целью стабилизации ситуации на рынке и урегулирования инфляции. 

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#евро
#банк
#ставка
#центральный ес
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Россияне начали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля
27 июля 2023, 11:18

Фото: iStock/by sonmez

Россияне начали активно продавать валюту ввиду ослабления рубля. Об этом сообщают «Извести» со ссылкой на ведущие российские банки.
По итогам первого полугодия текущего года, продажи долларов в офлайне на 17% выше, чем их покупка. 

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же», — рассказали в крымском РНКБ.

При этом в «Цифра банке» утверждают, что продажи валюты выросли на 20%. Объясняется это тем, что курс рубля находится в динамике. Люди хотят воспользоваться ростом курса валюты, чтобы выгоднее продать доллары и евро.

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Бизнес привлёк при поддержке Московского областного гарантийного фонда 77 млрд рублей
27 июля 2023, 10:41

Фото: Istockphoto / Jirapong Manustrong

Московский областной гарантийный фонд с момента начала работы в 2009 по июль 2023-го выдал бизнесу региона около 2,9 тыс поручительств на 25 млрд рублей. Такие данные привела зам пред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Благодаря этой поддержке, по её словам, компании смогли привлечь заёмные средства на 77,1 млрд рублей.

За первое полугодие текущего года гарантиями Московского областного гарантийного фонда воспользовались почти 600 представителей малого и среднего бизнеса. Они получили 700 поручительств на 6 млрд рублей. Сумма привлеченных ими заёмных средств превысила 13,3 млрд рублей.

Подробнее о деятельности Московского областного гарантийного фонда можно узнать на его сайте.

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#экономика
#бизнес
#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
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Volkswagen продал свои российские активы за 125 миллионов евро
27 июля 2023, 10:29

Фото: istockphoto/jozzeppe

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen обнародовал отчетность за первый квартал 2023 года. Согласно документу, стоимость сделки по продаже российской компании «Арт-Финанс», входящей в дилерский холдинг «Авилон», 100% долей в «Фольксваген Груп Рус» и в четырех подконтрольных ему компаниях составила 125 миллионов евро.
Также под контроль «Арт-Финанс» перешли ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование», сообщает «Коммерсант». Volkswagen производил автомобили на заводе в Калужской области с ноября 2007 года. С 2011 года «Фольксваген Груп Рус» по договору с ООО «Группа ГАЗ» начал осуществлять контрактную сборку машин на предприятии в Нижнем Новгороде. В марте 2022 года компания остановила производственные линии на обоих заводах.

Ранее глава министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров говорил, что для возобновления производства на предприятии в Калужской области скорее всего будет выбран партнер из Юго-Восточной Азии.

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#автомобили
#газ
#страхование
#контроль
#денис мантуров
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Депутаты Миронов и Гартунг обратились к премьер-министру с просьбой повысить экспортную пошлину на нефть
27 июля 2023, 05:51

Фото: iStock/Max_Zolotukhin

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, а также депутат от этой партии Валерий Гартунг обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой повысить экспортную пошлину на нефть, чтобы сдержать рост цен на топливо. Об этой инициативе 27 июля пишут «Известия».
Кроме повышения пошлины, депутаты предлагают также увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По словам Сергея Миронова, эти меры помогут снизить доходность поставок нефти за рубеж, увеличит объемы ее переработки внутри страны, и тем самым будет способствовать росту производства моторного топлива, а также его реализации на внутреннем рынке.

«Необходимо установить новые правила на топливном рынке для предотвращения роста цен на бензин», — заявил Миронов журналистам «Известий».

Депутаты уверены, что в случае принятия предлагаемых ими решений станет возможным прекратить выплаты из госбюджета по демпфирующему механизму и остановить растущие цены на топливо.

Ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, что резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.

Минэнерго в настоящее время обсуждает с правительством проект документа, направленный на ограничение экспорта бензина из России. В рамках проекта, предложено создать список нефтеперерабатывающих заводов, которые смогут экспортировать топливо. Такая мера будет направлена на борьбу с серыми поставками бензина, которые привели к росту оптовых цен за последний отчетный период.

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#топливо
#депутаты
#цены
#налог
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В России упростили процедуру банкротства граждан
Госдума РФ упростила процедуру внесудебного банкротства граждан
27 июля 2023, 00:56

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума РФ в третьем окончательном чтении приняла поправки, которые упростят для граждан процедуру внесудебного банкротства. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента РФ.
Сумму, необходимую для начала процедуры, вдвое уменьшили — теперь она составляет 25 тыс. руб. Срок, по истечении которого можно будет повторно инициировать внесудебное банкротство также снизили вдвое, до пяти лет.

Максимальный размер долга для банкротства граждан при это повышен с 500 тыс. руб. до одного миллиона. Так, инструмент внесудебного банкротства для россиян станет доступнее.

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Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что нефть недооценена

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#банкротство
#россияне
#госдума
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Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что нефть недооценена
ТАСС: Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения
27 июля 2023, 00:36

Фото: iStock/ChakisAtelier

Текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения, нефть в настоящий момент недооценена, Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью ТАСС, которое он дал в преддверии саммита «Россия — Африка».
«Средняя цена Brent в первом полугодии — $79,7. При этом фундаментально нефть недооценена», — сказал Шульгинов журналистам.

При этом министр особо подчеркнул, что российская нефть марки Urals остается конкурентоспособной при любом уровне цен на черное золото.

Ранее издание WSJ сообщило, что Россия смогла повлиять на мировые нефтяные рынки и начала торговать нефтью марки Urals по самостоятельно установленным ценам. В результате этого впервые с декабря 2022 года цена на российскую нефть превысила отметку в 60 долларов за баррель.

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