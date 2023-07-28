В России утвержден новый перечень товаров параллельного импорта

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«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — цитирует его слова РИА Новости.
Осьмаков отметил, что список для параллельного импорта до сих пор находится в работе. Через 2-3 месяца может быть подготовлен новый перечень товаров.
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