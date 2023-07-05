В России в 7 раз перевыполнили план по приватизации

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Росимущество сообщает, что план по приватизации в РФ оказался перевыполнен семикратно в нынешнем году
«Известия» пишут, что план по приватизации в РФ перевыполнили семикратно. В 2023 году в казну поступило 12,1 млрд рублей. До этого поступления прогнозировались на уровне 1,8 млрд рублей ежегодно с 2023 по 2025 год. Такие данные приводит Минфин и Росимущество.
План перевыполнен благодаря крупной сделке во втором квартале 2023 года. Также из-за упрощения процедур приватизации число проданных объектов увеличилось на 200% в начале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Власти планируют в 2023-2025 годах завершить приватизацию 164 хозяйственных обществ, 35 предприятий и 28,4 тысяч объектов государственного имущества. В первом квартале оказалось продано 126 объектов и пакетов акций на 523,2 млн рублей.
По подсчетам экспертов, при сравнении с федеральным бюджетом данная сумма достаточно мала, но в условиях дефицита это тоже можно считать хорошими показателями. Также продажа государственного имущества благоприятно влияет на экономику: частники более эффективно занимаются управлением предприятиями.
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План перевыполнен благодаря крупной сделке во втором квартале 2023 года. Также из-за упрощения процедур приватизации число проданных объектов увеличилось на 200% в начале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
По подсчетам экспертов, при сравнении с федеральным бюджетом данная сумма достаточно мала, но в условиях дефицита это тоже можно считать хорошими показателями. Также продажа государственного имущества благоприятно влияет на экономику: частники более эффективно занимаются управлением предприятиями.
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Мария Фирсова