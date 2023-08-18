В России в ближайшее время вырастут цены на вино и коньяк

Фото: iStock/joruba
В России в ближайшее время ожидается рост цен на вино и коньяк. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что к концу сентября стоимость алкогольных изделий поднимется на 4-5%. Подорожание алкоголя не связано с санкциями Запада или иными геополитическими факторами.
Сообщается, что рост цен связан с увеличением стоимости бумаги, плёнок, бутылок и другой сопутствующей продукции, которые закупают винные заводы, что оказывает влияние на конечную себестоимость спиртного.
Напомним, ранее выяснилось, что алкогольный концерн Pernod Ricard планирует закрыть свое представительство в России. Директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основные бренды концерна Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Отмечается, что закрытие представительства алкогольного концерна связано с усилением давления на бренды за рубежом.
Читайте также:
Алкогольный концерн Pernod Ricard останется в РФ за счет параллельного импорта
Минфин: 99% алкоголя продают онлайн без лицензии
Аналитик Дробиз назвал основным преимуществом онлайн-продажи алкоголя удобство
Сообщается, что рост цен связан с увеличением стоимости бумаги, плёнок, бутылок и другой сопутствующей продукции, которые закупают винные заводы, что оказывает влияние на конечную себестоимость спиртного.
Читайте также:
Алкогольный концерн Pernod Ricard останется в РФ за счет параллельного импорта
Минфин: 99% алкоголя продают онлайн без лицензии
Аналитик Дробиз назвал основным преимуществом онлайн-продажи алкоголя удобство
Екатерина Коршунова