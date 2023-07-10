В России вдвое повысят МРОТ

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В России к 2030 году в соответствии с поручением президента Владимира Путина по увеличению МРОТ планируется увеличить вдвое минимальную зарплату в номинальном выражении. Об этом пишут «Известия».
«Минтруд РФ по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом», — говорится в публикации.
Путин в ходе Петербургского экономического форума заявлял, что с 1 января 2024 года уровень МРОТ необходимо повысить на 18,5%.
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Диана Аванесян