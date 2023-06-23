В России задолженность по кредиткам превысила 220 млрд рублей

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Общий объем просроченной задолженности по итогам мая оказался равен 225 млрд рублей, достигнув 12% от портфеля.
Уточняется, что рост просрочки наблюдается на фоне роста выдачи карт. Только за весенний период нынешнего года каждый месяц выдавалось в среднем по 2 млн карт.
В категории проблемных карт оказались те, которые выдали в качестве «замены» кредитам наличными в кризисные месяцы 2022 года.
Ранее сообщалось, что автоэксперт Гудков объяснил, почему потребительский кредит на машину не выгоден. Замглавного редактора журнала «За рулём» Никита Гудков заявил, что потребительский кредит на покупку автомобиля не выгоден, поскольку человек в конечном счёте платит ещё и за использование «взятых» средств. При этом, как отмечает специалист, переплаты в автокредитах могут быть неявными для потребителя, а «тщательно замаскированными».