В России заводы Bosch приобрела китайская компания

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Hisense приобрела российские заводы Bosch, которые оцениваются в $3,8-4,4 млрд
«Коммерсантъ» пишет, что главными претендентами на покупку заводов Bosch были неизвестный турецкий инвестор и китайские Midea и Hisense.
Сообщается, что Hisense уже согласовала сделку и купила активы немецкого производителя. Точная сумма продажи не известна, но ранее заводы Bosch в России оценивались в 3,8-4,4 млрд долларов.
Источник сообщает, что турецкий инвестор предлагал Bosch крупную сумму, но Hisense предложила немецкой компании выгодный опцион на обратный выкуп активов, в случае, если компания решит вернуться на рынок РФ.
Ранее сообщалось, что в России возникли проблемы с ремонтом техники Bosch. «Известия» сообщают, что проблемы с ремонтом бытовой техники Bosch связаны с нехваткой электронных блоков управления для починки стиральных и посудомоечных машин. Особенно это касается устройств, которые купили недавно.
Сообщается, что Hisense уже согласовала сделку и купила активы немецкого производителя. Точная сумма продажи не известна, но ранее заводы Bosch в России оценивались в 3,8-4,4 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что в России возникли проблемы с ремонтом техники Bosch. «Известия» сообщают, что проблемы с ремонтом бытовой техники Bosch связаны с нехваткой электронных блоков управления для починки стиральных и посудомоечных машин. Особенно это касается устройств, которые купили недавно.
Мария Фирсова