В российских регионах зафиксирован дефицит топлива на заправках

Фото: istockphotoSnezhana Kudryavtseva
Примерно 10 российских регионов столкнулись с дефицитом бензина, с нехваткой и подорожанием дизеля.
«Известия» пишут, что проблемы на заправках есть в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Новосибирской областях, Калмыкии и Крыму. Власти Ростовской и Рязанской областей составили обращение в Минсельхоз, а руководство Хабаровского края направило обращение в Минэнерго. Минсельхоз Оренбургской области жалуется на резкий рост цен на дизельное топливо. Гендиректор компании «АгроГард» Павел Царев рассказал, что с мая горюче-смазочные материалы в Южном федеральном округе выросли в цене на 25%.
Гендиректор крымского ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов связывает нехватку топлива на заправках в южных регионах со сроками доставки грузов по железным дорогам, которые нарушили. Сообщается, что в прошлом месяце были проблемы с поставками АИ-95, в августе возникли сложности с АИ-92 и дизелем.
В конце июля сроки перевозки топлива по российским железным дорогам выросли в 2 раза в сравнении с июлем прошлого года. Сообщается, что пути перегружены из-за перевода экспорта угля с западных направлений на восточные. Это связано с санкциями против России и перестройкой логистических цепочек, а также с туристической загруженностью.
В данный момент примерно треть всего бензина для АЗС находится в пути.
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Гендиректор крымского ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов связывает нехватку топлива на заправках в южных регионах со сроками доставки грузов по железным дорогам, которые нарушили. Сообщается, что в прошлом месяце были проблемы с поставками АИ-95, в августе возникли сложности с АИ-92 и дизелем.
«Это связано с задержками доставки по железной дороге - поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков», - сказал Герман Колотов.Управляющий партнёр сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина сообщила, что сеть работает «на низких остатках, практически с колес по всем видам топлива».
В конце июля сроки перевозки топлива по российским железным дорогам выросли в 2 раза в сравнении с июлем прошлого года. Сообщается, что пути перегружены из-за перевода экспорта угля с западных направлений на восточные. Это связано с санкциями против России и перестройкой логистических цепочек, а также с туристической загруженностью.
В данный момент примерно треть всего бензина для АЗС находится в пути.
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Мария Фирсова