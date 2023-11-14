В российском бизнесе возник круговорот рублей из-за требования продажи валюты

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Экспортеры, которые получают выручку за рубежом в рублях, вынуждены приобретать на них валюту, чтобы продать на отечественном рынке согласно требованию об обязательной продаже валютной выручки.
Некоторым компаниям сложно делать это из-за санкций, пишут «Ведомости». Российские компании оказались перед необходимостью двойной конвертации рубля: если национальная валюта поступает на заграничные счета экспортеров, последним необходимо менять её на иностранную, переводить в российские банки и там снова менять на рубли, на внутреннем рынке. Эксперты называют данную ситуацию «круговоротом рублей».
Требование об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров президент России Владимир Путин подписал около месяца назад. Это требование касается 43 групп компаний, относящихся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, а также лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса.
Экспортеры теперь обязаны зачислять не менее 80% валютной выручки на российские счета в течение 60 дней с момента её получения; продавать не меньше 90% от зачисленного в течение 2 недель, и не менее 50% средств, которые были получены в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.
Ранее глава НСПК Комлев заявил, что установка терминалов «Мир» за границей законна. Намерение российских банков разместить терминалы для расчетов по картам «Мир» в ОАЭ, Турции и других государствах не противоречит закону. Из-за санкций Запада платить российскими картами за границей почти невозможно. Банки стали устанавливать там терминалы.
Об этом РБК сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.
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Требование об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров президент России Владимир Путин подписал около месяца назад. Это требование касается 43 групп компаний, относящихся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, а также лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса.
Ранее глава НСПК Комлев заявил, что установка терминалов «Мир» за границей законна. Намерение российских банков разместить терминалы для расчетов по картам «Мир» в ОАЭ, Турции и других государствах не противоречит закону. Из-за санкций Запада платить российскими картами за границей почти невозможно. Банки стали устанавливать там терминалы.
Об этом РБК сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.
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Мария Фирсова