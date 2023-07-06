Счетная палата нашла в российском бюджете миллиарды рублей неизвестного происхождения

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Счетная палата обнаружила в бюджете 17 млрд рублей неизвестного происхождения.
В 2022 году в российскую казну поступили деньги неизвестного происхождения на сумму в 17,3 млрд рублей, пишут «Известия», ссылаясь на доклад Счетной палаты об исполнении бюджета в Минфине.
В документе сказано, что в общей сложности за 2022 год в бюджет поступило 245 видов доходов, не учтенных в прогнозе, не считая доходов, полученных за рубежом.
Минфин провело работу, чтобы установить вид и принадлежность доходов. В итоге сумма уточнений составила 879,1 млн рублей, в их числе по невыясненным платежам — 21,2 млн рублей.
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В документе сказано, что в общей сложности за 2022 год в бюджет поступило 245 видов доходов, не учтенных в прогнозе, не считая доходов, полученных за рубежом.
«Ещё в список неучтенных средств вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 млн рублей. Они смогли принесли бюджету 10 млрд рублей», — сообщается в докладе.Также список пополнили доходы от акциза на жидкую сталь (4,9 млрд рублей) и от возвратов остатков трансфертов из внебюджетных фондов (3,7 млрд рублей).
Минфин провело работу, чтобы установить вид и принадлежность доходов. В итоге сумма уточнений составила 879,1 млн рублей, в их числе по невыясненным платежам — 21,2 млн рублей.
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Мария Фирсова