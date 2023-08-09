Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Россию привезут тысячу подержанных автомобилей из Китая

В Россию привезут тысячу подержанных автомобилей из Китая

09 августа 2023, 20:11

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Китайская Хэйлунцзянская международная логистическая компания Дракон-линк планирует до конца года поставить из КНР в РФ порядка одной тысячи подержанных автомобилей. Об этом рассказал заместитель генерального директора фирмы Гэ Синь.

Выступая на полях Девятой международной выставки приграничной торговли в Суйфэньхэ, он рассказал, что в апреле нынешнего года компания получила лицензию на экспорт подержанных машин из КНР в Россию, а в июне была завезена первая пробная партия из 92 автомобилей, и опыт оказался удачным, передает издание Biang.ru.

По словам Гэ Синя, большинство экспортируемых в РФ автомобилей не старше пяти лет, а некоторые даже совсем без пробега. Он также отметил, что пока у российских клиентов есть спрос, китайские поставщики смогут его удовлетворить вне зависимости от того, нужны будут легковые или грузовые машины, чисто китайских брендов или комбинированных брендов. Гэ Синь подчеркнул, что объем поставок в Россию будет увеличиваться.

Читайте также:

NYT: Объединенные Арабские Эмираты все активнее сотрудничают с РФ и Китаем

В Китае откроется центр по продвижению российской культуры

Financial Times: Объем сделок Китая в США упал до минимума за последние 17 лет

#экспорт
#партия
#спрос
#выставки
#машины
#рф
#китай
Читайте нас в
Экспорт продуктов из Подмосковья в Белоруссию за год увеличился на 43%
09 августа 2023, 21:25

Фото: Istockphoto / sezer ozger

Из Московской области в Белоруссию в этом году было ввезено 106 тыс тонн продуктов более чем на 211 млн долларов. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Таким образом, объемы увеличены на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю Белоруссии выпало без малого 26% экспорта продукции АПК Московской области. В частности, на экспорт отправляют мясную продукцию, сахаристые кондитерские изделия, плодовоовощные консервы», – отметил Филимонов. 
Вместе с тем, по его словам, общий товарооборот между Московской областью и Белоруссией превысил 562,5 млн долларов, увеличившись на 45%. 

Читайте также:

В Подмосковье назвали самые популярные виды бизнеса в парках

Предпринимателям Подмосковья помогут запуститься на крупнейших маркетплейсах

Подмосковным бизнесменам выдали более 4 млрд рублей льготный займов

#экономика
#продукты
#экспорт
#белоруссия
#московская область
#подмосковье
#георгий филимонов
Читайте нас в
Над Европой витает предчувствие «торговой войны» С США
09 августа 2023, 20:31

Фото: istockphoto/sinonimas

Противоречия в торговле между США и Евросоюзом заметно усилились. Например, Франция собирается отменить сделку о продаже американской стороне предприятия, специализирующегося на производстве деталей для ядерных реакторов.
Нет сомнения, что такой шаг будет являться ответом на принятые в США во многом дискриминационные для Европы меры, передает РИА Новости. В прошлом году США приняли закон о предоставлении льгот производителям и покупателям электрокаров, собранным на территории Соединенных Штатов. Это вызвало обоснованное недовольство в Брюсселе, так как такие меры практически не оставляли места европейским компаниям на американском рынке.

Речь зашла даже о том, что Вашингтон своими протекционистскими мерами вообще нарушил нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Вопрос повис в воздухе, так как выяснение отношений в ВТО — процедура долгая. Поняв, что американцы не собираются идти на уступки, ЕС начал готовить ответные меры. Не дожидаясь выработки общего решения, Франция сделала первый шаг в направлении восстановления равновесия в отношениях с Вашингтоном и защиты европейской экономики. В свою очередь, министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Евросоюз дать США «суровый ответ».

Читайте также:

Евросоюз предупредили о «мучительной расплате»

Французские парфюмеры опасаются утечки своих профессиональных секретов в Китай

Названы следующие четыре страны-кандидата на выход из Евросоюза

#сша
#франция
#закон
#министр
#меры
#ес
#евросоюз
Читайте нас в
ЦБ отменил покупки валюты на фоне ослабления рубля
ЦБ сообщил об отказе от покупок иностранной валюты в пользу Минфина
09 августа 2023, 19:31

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России заявил отказе от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца текущего года. Соответствующие сведения размещены на официальном сайте финансового регулятора.
Отмечается, что решение начнет действовать с 10 августа. 

Причиной введения такой меры стала реализация бюджетного правила. Данное решение будет способствовать снижению волатильности финансовых рынков, уточняет ЦБ. Отмечается, что после прекращения действия ограничения, отложенные покупки могут быть осуществлены в дальнейшем. Ожидается, что мера продлится до конца 2024 года, затем, ограничения будут сняты. 

Прежде сообщалось, что ЦБ России оценил объем продаж валюты населением на фоне ослабления национальной единицы. 

Читайте также: 

Экономист Потапенко заявил, что укрепление рубля зависит от Путина

В ЦБ РФ раскрыли дату старта операций с цифровым рублем

РИА Новости: Рубль продолжит удивлять



#рубль
#цб рф
#правила
#покупки
#ограничения
#меры
Читайте нас в
В Подмосковье назвали самые популярные виды бизнеса в парках
09 августа 2023, 17:49

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

В этом году в Подмосковье запустили новый сервис для предпринимателей региона «Начни бизнес в парках», который упростит старт предпринимательской деятельности.

Подмосковным предпринимателям рассказали о популярных сферах бизнеса, представленных в парках Московской Области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Московской области расположено более 180 парков, развитию и благоустройству которых огромное внимание уделяет губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На сегодняшний день в парках региона работает около 700 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые открыли более 1200 объектов. На первом месте по виду деятельности — нестационарные торговые объекты: это, например, фудтраки. На втором — общественное питание, на третьем — прокаты», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В числе популярных видов бизнеса в парках Подмосковья также — аттракционы, веревочные парки, мастер-классы и кинотеатры.

Все точки в парках, где можно разместить свой бизнес, будут нанесены на Инвесткарту, расположенную на Инвестиционном портале. Уже с 1 сентября планируется запустить электронный формат. Чтобы начать дело, нужно будет выбрать тип бизнеса и парк, размещённый на карте, и подать заявку на региональном портале госуслуг.

Узнать подробнее о поддержке бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области.

Читайте также:

В Подмосковье разработали стандарты для объектов торговли в парках.

В Подмосковье работает сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль.

Подмосковным предпринимателям рассказали, как получить новую услугу поддержки бизнеса.
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#бизнес
#парки
#аттракционы
#питание
#сервис
#кинотеатры
#министр
#предприниматели
#екатерина зиновьева
Читайте нас в
Газ на лондонской бирже подорожал за день на 28 процентов
Биржевые цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров
09 августа 2023, 17:39

Фото: iStock/Chepko

Биржевые цены на газ в Европе резко подскочили почти на 30 процентов. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Из данных биржи следует, что стоимость за одну тысячу кубометров газа, в Европе составляет 450 долларов, что является превышением стоимости почти на 30 процентов.  

Отмечается, что цены на топливо продолжат расти в обозримом будущем, однако, прогнозируемая цена не превысит допустимую. Примечательно, что резкий скачок цены произошел за последние сутки. Причиной резкого роста стоимости стала экстремальная жара в Европе, пояснили эксперты. Кондиционеры и охладительные системы работают, потребляя электричество, а в некоторых странах, производство электроэнергии напрямую зависит от газа. 

Читайте также: 

РИА Новости: Рубль продолжит удивлять

Европа высоко оценила газовые хранилища Украины и начала пользоваться ими

«Известия»: Москву не устраивает западное расследование по «Северным потокам»

#жара
#электричество
#цена
#цены
#кондиционеры
Читайте нас в
Генконсул РФ Захаров: Крупный бизнес США не хочет терять связи с Россией
09 августа 2023, 17:30

Фото: istockphoto/ronstik

Крупный бизнес США не хочет терять российский рынок и совсем не прочь возобновить сотрудничество. Проекты в Африке и Латинской Америке не столь выгодны для американских корпораций, как те, что были у них в России.
Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил генеральный консул Российской Федерации в Хьюстоне Александр Захаров. По словам дипломата, импорт продукции из России в Соединенные Штаты в мае вырос до 503 миллионов долларов по сравнению с 215 миллионами долларов в апреле. В основном рост импорта был достигнут за счет продукции неорганической химии.

Генконсул отметил, что такие цифры абсолютно не отвечают потенциалу российской и американской сторон. Понять обеспокоенность крупных американских бизнесменов вполне можно. По словам Захарова, в США в последнее время внимательно следят за проходящими в России экономическими форумами. В этом прослеживается даже какой-то ревнивый интерес. Например, в прошлом году была попытка провести форум Хьюстон - Африка, но он смог собрать только представителей крупного бизнеса. Это шаги вдогонку. Ни терять российский рынок, ни отдавать его кому-то другому американский бизнес не хочет, заключил дипломат.

Читайте также:

NYT: Объединенные Арабские Эмираты все активнее сотрудничают с РФ и Китаем

США могут запретить Индии поставлять бриллианты из-за того, что они могут быть российскими

Товарооборот США и Китая с января упал на 15,4%

#сша
#африка
#бизнес
#форум
#рынок
#рост
#импорт
#дипломат
Читайте нас в
Ипотека или аренда: как рассчитать выгодный вариант
В Гильдии риелторов назвали способ вычислить выгоду ипотеки и аренды жилья
09 августа 2023, 15:29

Фото: Istock/Oleg Elkov

После того как Центробанк поднял ключевую ставку, банки начали ухудшать условия по ипотеке. Накануне Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 0,8%. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичное жильё — 11,7%. Эксперты говорят, что аренда жилья в России становится более выгодной, чем ипотека. Так, например, арендовать квартиру в Москве можно за 50 тысяч рублей, а за ипотеку в новостройке придётся платить 68 тысяч, на вторичном жилье — около 110 тысяч рублей. Член российской Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал «Радио 1», как рассчитать выгодный вариант.

Шаг 1. Расчёт ипотечного платежа

Если вы решите взять ипотеку, вам следует рассчитать ориентировочный размер платежа. Учтите процентную ставку по кредиту, срок кредитования и сумму. Помните, что помимо основного долга вам также придётся платить за страховку. Рассчитайте, какой платёж вам потребуется каждый месяц.

Шаг 2. Сравнение с арендой

Теперь сравните размер ипотечного платежа с ожидаемой стоимостью аренды жилья. Определите, сколько вы бы платили за аренду аналогичного жилья. Сравните эту сумму с размером ипотечного платежа. Если аренда значительно дешевле, это может быть аргументом в пользу аренды.

Эксперт напомнил, что потенциал роста цен на недвижимость в России составляет порядка 30%. Он складывается из инфляции и сегодняшних цен на жильё. Константин Барсуков отметил, что при расчёте выгоды нужно сравнивать арендную плату не с платежами по ипотеке, а с процентами.
«Многие сравнивают платёж по аренде и платёж по ипотеке целиком. Это неправильно, потому что есть тело кредита, а есть проценты по кредиту, и их нужно сравнивать с арендной ставкой. Потому что аренда – это выкинутые деньги, деньги, отданные кому-то за пользование квартирой, в ипотеке мы платим за пользование квартирой с помощью процентов», — сказал Барсуков.
В России аренда жилья становится выгоднее ипотеки

Шаг 3. Посчитайте выгоду от вклада

Посчитайте разницу между ипотекой и арендой. Если аренда ниже ипотеки, и у вас остаётся раница, свободные деньги можно положить на вклад. Посчитайте, через какое время вы накопите нужную сумму. Однако специалист напомнил, что хоть вклады и снижают удар инфляции по деньгам, полностью компенсировать её невозможно.
«Если инфляция 13 процентов, а вклад начисляет 10, то вы не накопили 10 процентов, а потеряли три. Также нужно помнить, что через условные четыре года, пока мы копим на квартиру, цены на недвижимость вырастут на 35 или на 40 процентов. Понятно, что в какой-то момент мы придём к ситуации, когда проценты по ипотеке будут меньше, чем платежи за аренду, потому что мы по-тихоньку гасим ипотечный кредит, — сказал специалист.

Шаг 4. Учтите дополнительные расходы

Помимо ежемесячных выплат по ипотеке, не забывайте учесть и другие расходы, связанные с владением недвижимости. Это могут быть коммунальные платежи, ремонт и обслуживание. Сравните общие расходы по ипотеке и аренде.

Шаг 5. Учитывайте инвестиции

Если вы рассматриваете недвижимость как инвестицию, помните, что через некоторое время стоимость недвижимости может возрасти. Это может влиять на общую выгоду от ипотеки. Однако такие инвестиции также связаны с рисками.

Представим ситуацию:

Откроем вклад под 8% годовых, внесём 200 тысяч рублей и будем каждый месяц пополнять вклад на 10 тысяч, снимая при этом жильё за 40 тысяч рублей. За 24 года и 2 месяца потратим 3 100 000 рублей на пополнение вклада и 11 600 000 рублей на аренду жилья, в сумме получится 14 700 000 рублей. За это же время на вкладе накопится стоимость квартиры 10 200 000 рублей, включая 7 100 000 рублей, которые начислит банк в виде процентов. Но при этом, стоит учитывать. Что цены на недвижимость могут вырасти, как и арендные платежи.

Читайте также: 

Финансовый эксперт Михеев предсказал повышение ставок по ипотеке в сентябре

Путин пообещал продолжать программы льготной ипотеки

В России подорожало вторичное жильё
#квартиры
#недвижимость
#аренда
#цены
#кредит
#инфляция
#ипотека
Читайте нас в
Стали известны прогнозы по курсам доллара и евро в сентябре
Аналитик Деев спрогнозировал 96 руб за доллар и 105-107 руб за евро в сентябре
09 августа 2023, 15:05

Фото: istockphoto.com/Casper1774Studio

Аналитик Артём Деев заявил, что ожидает 96 руб. за доллар и 105-107 руб. за евро в сентябре.
«За доллар сейчас просят 97,34 руб., за евро — 106,85 руб. и за юань — 13,57 руб. Полагаю, в ближайшую неделю стоит ожидать плюс-минус 40 копеек такой же курс. К сентябрю мне видится такой коридор: 96 руб. за доллар, 105-107 руб. за евро и 13,5 руб. за юань», — прокомментировал в беседе с RT Деев.

Он отметил, что нынешний рост доллара в России вызван ограниченностью предложения иностранной валюты от экспортёров и проблемами с репатриацией денег из-за границы. При этом, по мнению эксперта, рубль может укрепиться за счёт улучшении ситуации на рынке энергоносителей, а также повышения ключевой ставки на рынке ЦБ.

Читайте также:

Экономист Потапенко заявил, что укрепление рубля зависит от Путина

Курс евро превысил 107 рублей, побив максимум с марта 2022 года

В ЦБ РФ раскрыли дату старта операций с цифровым рублем
#доллар
#евро
#рубль
#курс
#экономика
Читайте нас в
Испытания тяжелого беспилотника «Партизан» будут завершены до конца года
09 августа 2023, 14:23

Фото: istockphoto/DutchScenery

Испытания тяжелого беспилотника «Партизан», разрабатываемого в Новосибирске, завершат к концу года. После этого будет обсуждаться вопрос о возможном запуске предсерийного производства.
Как сообщил ТАСС директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина Владимир Барсук, демонстратор нового БПЛА будет передан для проведения наземных статических испытаний в конце августа - начале сентября. В конце сентября начнутся летные испытания, а в ноябре-декабре планируется подтверждение всех летно-технических характеристик. После этого уже будет обсуждаться вопрос о серийном производстве и потребном количестве аппаратов, уточнил руководитель СибНИА.

Изначально обсуждалась возможность производства десяти БПЛА «Партизан» в первый год выпуска. Реальные объемы производства будут определяться наличием спроса на продукцию. Разработка аппарата ведется с 2019 года. Сроки выпуска опытной модели ранее переносились из-за замены импортных комплектующих на отечественные.

Читайте также:

На Западе выяснили, какого российского оружия больше всего боятся ВСУ

В МФТИ в Долгопрудном будут проектировать передовые беспилотные системы

Путин поручил нарастить производство БПЛА «Куб» и «Ланцет»

#испытания
#бпла
#разработка
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников