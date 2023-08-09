В Россию привезут тысячу подержанных автомобилей из Китая

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По словам Гэ Синя, большинство экспортируемых в РФ автомобилей не старше пяти лет, а некоторые даже совсем без пробега. Он также отметил, что пока у российских клиентов есть спрос, китайские поставщики смогут его удовлетворить вне зависимости от того, нужны будут легковые или грузовые машины, чисто китайских брендов или комбинированных брендов. Гэ Синь подчеркнул, что объем поставок в Россию будет увеличиваться.
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