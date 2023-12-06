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В Сбербанке ответили на заявления ФАС о навязывании услуг

В Сбербанке убеждены, что не нарушали антимонопольные законы
06 декабря 2023, 10:13
Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что банк не нарушает антимонопольное законодательство при страховании ипотечного кредитования.
Днём ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что возбудила дело против Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». Такая мера принята в связи с выявлением признаков заключения антиконкурентного соглашения при страховании ипотеки.

Царев отметил, что Сбербанк регулярно запускает новые продукты и модернизирует уже имеющиеся. Так, например, был улучшен пакет услуг «Домклик Плюс», в который также входит полис «Сбербанк страхование жизни».


По словам представителя банка данный пакет не нарушает антимонопольное законодательство.

В компании отметили, что ещё не получали соответствующих документов от ФАС. Как только они будут получены, в компании смогут дать более развёрнутый комментарий.

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Глава «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию
«Ведомости»: президент «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию
06 декабря 2023, 09:52

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев предложил национализировать фирму. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Отмечается, что Боллоев направил письмо главе Росимущества Вадиму Яковенко, сообщил, что национализация компании – «единственный выход из сложившейся ситуации». 

Такое предложение поступило в связи с тем, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group не приняла условия возможной сделки, предложенные российской стороной после перехода «Балтики» под временное управление Росимущества. 

По оценке Боллоева, балансовая стоимость основных средств компании составляет 17 миллиардов рублей. Однако необходимо провести обновление технологического оборудования и программного обеспечения, поскольку датская компания недостаточно вложилась в развитие своих площадок на территории России. 

Вместе с тем президент компании упрекнул Carlsberg в «политике планомерного снижения выпуска продукции» под брендом «Балтика». В связи с этим, учитывая одностороннее расторжение лицензионного соглашения датской компанией, она может столкнуться со снижением объёмных и доходных показателей до 50%. Боллоев отметил, что решить возникшие проблемы не удастся без национализации и поддержки со стороны государства. 

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#компании
#россия
#бизнес
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В Госдуме одобрили закон о социальных банковских вкладах
В Госдуме одобрили закон о социальных банковских вкладах до 50 тысяч рублей
06 декабря 2023, 04:49

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который позволяет гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады до 50 тысяч рублей. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты российского парламента.
Согласно законопроекту, россияне с низким уровнем дохода, получающие финансовую поддержку, смогут открывать социальные банковские счета и вклады. Так, максимальная сумма социального вклада не должна превышать 50 тысяч рублей.

Проценты по таким вкладам будут выплачиваться по переменной ставке, которая должна быть не меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов плюс один процентный пункт.

Отмечается, что банки не смогут взимать оплату за открытие социального вклада, и совершение операций в пределах 15 тысяч рублей ежемесячно.

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#банки
#министр
#россияне
#вклады
#рф
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RT: Доля российских и китайских машин на авторынке РФ превысила 90%
06 декабря 2023, 00:30

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

В России на авторынке менее чем за два года доля китайских и российских авто превысила 90%. Об этом пишет RT со ссылкой на данные «Автостата».
Отмечается, что среди отечественных марок самыми популярными стали Lada и «Москвич», а среди китайских — Haval, Chery, Changan, Exeed, Geely и Omoda.

Специалисты утверждают, что такая тенденция обусловлена уходом из России иностранных брендов. Кроме того, около половины продаваемых в стране автомобилей создаются на российских предприятиях, а другие завозятся из КНР.

«С учётом последних тенденций в 2023-м продажи новых авто в России отыграют около половины прошлогодних потерь, а в 2024-м смогут практически выйти на докризисный уровень», — говорится в публикации.

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#авто
#специалисты
#россия
#рынок
#автомобили
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Минфин США внес в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физлиц и 20 юрлиц
05 декабря 2023, 20:33

Фото: iStock/AlexLMX

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционные списки по РФ и Белоруссии 13 физических лиц и 20 юридических лиц. Об этом говорится в документе ведомства.
Отмечается, что под рестрикции попали концерн «Беллесбумпром», ММЗ имени С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО», ОАО «Зенит-БелОМО», Научно - производственный холдинг точного машиностроения «Планар», управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», РУП «Белтаможсервис» и граждане Белоруссии, РФ, а также других государств.

Ранее сообщалось, что США распространили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера. 

Напомним,  пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.

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#рф
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Мишустин: С начала года производство военной техники в РФ выросло в разы
05 декабря 2023, 19:09

Фото: сайт Кремля

Производство бронетанковой техники за 11 месяцев 2023 года выросло в три раза, а авиационной техники и беспилотников — в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, глава кабинета министров также сообщил о пятикратном росте выпуска изделий техники связи, средств поражения радиоэлектронной борьбы и разведки.

Глава российского правительства также рассказал, что к настоящему времени для оборонных нужд удалось использовать более 360 предприятий, осуществить ввод в эксплуатацию примерно 37 тысяч единиц оборудования и привлечь в сферу военного производства дополнительно свыше 520 тысяч работников.

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#рф
#премьер-министр
#михаил мишустин
#совещание
#правительство
#производство
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Экс-министр Улюкаев похвалил Набиуллину и назвал экономику России «двухконтурной»
Улюкаев назвал экономику России «двухконтурной» и похвалил Набиуллину
05 декабря 2023, 18:48

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и Банк России в целом делают все абсолютно верно, особенно в текущей ситуации. Об этом рассказал бывший министр экономического развития РФ (2013-2016) Алексей Улюкаев.
Он назвал работу Центробанка «адекватной» и добавил, что не видит возможности в текущей ситуации сделать что-либо лучшее, чем делают Банк России и Набиуллина. Нынешнюю экономическую ситуацию в России экс-министр охарактеризовал как «двухконтурную», где параллельно существуют мобилизационная и потребительская  экономики, передает «РБК». Он привел в пример производство трактора и танка. Работник, изготовивший трактор, может затем купить картошку, которую произвели с помощью этой сельскохозяйственной машины. В то же время танк, «когда выходит из экономики, едет совсем по другой дороге».

Улюкаев также отметил, что не хотел бы снова работать в правительстве или Банке России, напомнив поговорку о невозможности войти дважды в одну и ту же реку. Относительно возможного отъезда из России он пока ничего не решил. Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в стране и в семье, заключил экс-министр.

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#банк
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#производство
#министр
#банк россии
#машины
#танк
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Экономист Остапкович: Без опыта инвестирования лучше не вкладываться в золото
05 декабря 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/bodnarchuk

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что россиянам, не обладающим специальными знаниями и опытом в инвестировании, лучше не вкладывать средства в золото.
По его словам, инвестирование в золото является очень сложным и волатильным финансовым инструментом, выигрыш с которым маловероятен.

«Если вы не квалифицированный участник этого рынка, не опытный инвестор и у вас немного этого металла, я бы не рекомендовал пока заниматься подобными инвестициями», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Остапкович.

Вместо такого инструмента, считает специалист, лучше использовать вклады.

Кроме того, стало известно о подорожании шампанского в Москве. Однако зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что в преддверие Нового года стоимость напитка вряд ли повысится.

«Перед Новым годом цены на напиток вряд ли вырастут. В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объёмах продаж. Более того, большинство сезонных категорий в преддверие новогодних праздников реализуются по скидкам и акциям», — разъяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Леонов.

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#золото
#цены
#вклады
#инвестиции
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Подмосковье заняло первое место в России по использованию «Промышленной ипотеки»
05 декабря 2023, 17:44

Фото: Мининвест МО

Московская область – лидер среди российских регионов по количеству и сумме заключенных договоров в рамках программы «Промышленная ипотека». С начала года заключено 59 подобных договоров, сообщили в Мининвесте региона.
Всего в регионе заключено 59 таких договоров на общую сумму 8,7 млрд рублей. В количественном выражении на Подмосковье приходится 8,7% всех заключённых в стране договоров по промипотеке, а в денежном – около 13%.

Разработка программы поддержки «Промышленная ипотека» была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Через некоторое время правительство приняло решение запустить новый механизм на федеральном уровне.  

В рамках «Промышленной ипотеки» предпринимателям доступен кредит по ставке 3-5% годовых для приобретения готового промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа – 500 млн рублей. 
 
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#бизнес
#производство
#подмосковье
#московская область
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Экономист Лобода спрогнозировал доллар на уровне 89-93 рубля в ближайшие недели
05 декабря 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/Sergey Dolgikh

Экономист Андрей Лобода заявил, что в ближайшие две недели доллар будет на уровне 89-93 рубля.
«В декабре перед новогодними праздниками также растёт спрос покупателей на импорт, и, соответственно, растёт спрос импортёров на валюту. Также есть вероятность, что ФРС опять повысит процентные ставки 13 декабря. Всё эти факторы пока работают на ослабление рубля», — пояснил в беседе с RT Лобода.

По его словам, на курс рубля негативно влияет удешевление нефти.

Ранее стало известно, что курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 13 ноября. Так, к 15:34 мск, доллар увеличился на 1,2% — до 92,01 рубля, а к 15:37 мск американская валюта немного ускорила рост и находилась на уровне 92,02 рубля.

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