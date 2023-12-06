В Сбербанке ответили на заявления ФАС о навязывании услуг

Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что банк не нарушает антимонопольное законодательство при страховании ипотечного кредитования.
Днём ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что возбудила дело против Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». Такая мера принята в связи с выявлением признаков заключения антиконкурентного соглашения при страховании ипотеки.
Царев отметил, что Сбербанк регулярно запускает новые продукты и модернизирует уже имеющиеся. Так, например, был улучшен пакет услуг «Домклик Плюс», в который также входит полис «Сбербанк страхование жизни».
По словам представителя банка данный пакет не нарушает антимонопольное законодательство.
В компании отметили, что ещё не получали соответствующих документов от ФАС. Как только они будут получены, в компании смогут дать более развёрнутый комментарий.
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Царев отметил, что Сбербанк регулярно запускает новые продукты и модернизирует уже имеющиеся. Так, например, был улучшен пакет услуг «Домклик Плюс», в который также входит полис «Сбербанк страхование жизни».
В компании отметили, что ещё не получали соответствующих документов от ФАС. Как только они будут получены, в компании смогут дать более развёрнутый комментарий.
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Анастасия Чинкова