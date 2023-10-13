В Щёлкове постоят производственно-складной комплекс

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
На территории индустриального парка «iЩелково» в городском округе Щелково построят новый резидентский производственно-складной комплекс. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Проект будет сопровождаться центром содействия строительству при правительстве Московской области. В настоящий момент предварительный объём инвестиций составляет 35 миллионов рублей.
Кроме этого, индустриальный парк является возможностью для собственников бизнеса получить специальные условия аренды и помощь в коммуникации с государственными структурами.
Комплекс будет состоять из здания, площадью 3 тысячи квадратных метров и прилегающей парковочной зоной для сотрудников и клиентов фирмы. В строении планируется разместить само производство и склады для хранения продукции.
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Кроме этого, индустриальный парк является возможностью для собственников бизнеса получить специальные условия аренды и помощь в коммуникации с государственными структурами.
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Мира Полтева