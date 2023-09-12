В Серебряных Прудах начали строить большое овощехранилище

У села Куребино в городском округе Серебряные Пруды началось строительства овощехранилища. Соответствующее извещение поступило в Главное управление Госстройнадзора Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении добавили, что в сентябре в Подмосковье под надзором ведомства начали строить два склада, три жилых дома, три объекта сельхозназначения, поликлинику и автостоянку.
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Лора Луганская