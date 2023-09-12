В Серебряных Прудах начали строить большое овощехранилище

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется» за границей, в то время как в капитале «Роснано» большая «финансовая дыра». Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.