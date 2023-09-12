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В Серебряных Прудах начали строить большое овощехранилище

12 сентября 2023, 15:24
У села Куребино в городском округе Серебряные Пруды началось строительства овощехранилища. Соответствующее извещение поступило в Главное управление Госстройнадзора Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Застройщиком выступило ООО «АГРОМИР 2011». Площадь одноэтажного склада составит 6,3 тыс кв м. Сейчас на объекте идут подготовительные работы. Завершить строительство планируют в январе будущего года.

В управлении добавили, что в сентябре в Подмосковье под надзором ведомства начали строить два склада, три жилых дома, три объекта сельхозназначения, поликлинику и автостоянку.

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#серебро
#строительство
#овощи
#подмосковье
#московская область
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В Совфеде прокомментировали решение властей не поднимать налоги
Шендерюк-Жидков: решение не поднимать налоги позитивно скажется на бизнесе
12 сентября 2023, 14:35

Фото: iStock/Pra-chid

Член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что решение властей не поднимать налоги позволит бизнесу иметь дополнительный режим стабильности. Об этом сообщает РИА Новости.
Шендерюк-Жидков напомним, что в понедельник, 11 сентября, Минфин сообщил о росте динамики нефтегазовых доходов с начала года по сравнении с бюджетной. Он пояснил, что этот и другие факторы свидетельствует о стабильности бюджетной ситуации и отсутствии необходимости дополнительного повышения налогов.

Напомним, в рамках выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что правительство пока не видит необходимости поднимать налоги. Ранее глава российского государства заявил, что в настоящее время зарплаты россиян растут, однако по-прежнему остаются довольно скромными.

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#владимир путин
#президент
#налоги
#правительство
#вэф
#россияне
#минфин
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Подлодка «Можайск» успешно погрузилась в Балтийское море
12 сентября 2023, 14:14

Фото: Объединённая судостроительная корпорация

Подлодка «Можайск» успешно выполнила глубоководное погружение в Балтийском море. Об этом сообщается на сайте «Можайск. Новая жизнь».
Ранее в акционерном обществе «Адмиралтейские верфи», входящем в «Объединённую судостроительную корпорацию, о том, что спустили на воду дизельную подлодку «Можайск». 
 
Лодка построена для Тихоокеанского флота России. Она разработана в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» и названа в честь подмосковного городского округа. 
 
Автономно плавать субмарина может 45 суток, погружаться способна на 300 м. Экипаж «Можайска» составляет 52 человека.

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#можайск
#испытания
#подмосковье
#московская область
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В Подольске построят производство консервированных фруктов и овощей
12 сентября 2023, 14:10

Фото: Мининвест МО

В Подольске построят завод по переработке сельхозпродукции, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Строит предприятие занимающаяся производством пищевой продукции компания «БиФреш».
Объект введут в эксплуатацию в 2026 году. Объём инвестиций в строительство и запуск завода составит 350 млн рублей. На предприятии будет создано 35 рабочих мест для жителей Подмосковья. 

Уточняется, что компания займётся на новом заводе производством консервированных фруктов и овощей, полуфабрикатов, овощных смесей, соусов, джемов, замороженных овощей, фруктов и ягоды, а также хранением и переработкой сельхозпродукции. 
 
Для этого «БиФреш» получил земельный участок площадью 2,9 га. Площадь самого комплекса составит10 тыс кв м. 
 
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#строители
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#продукты
#подольск
#подмосковье
#московская область
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Экономист Потапенко: россияне живут не в статистике, а в реальности с инфляцией 35%
Экономист Потапенко оценил реальную инфляцию в России на уровне 35%
12 сентября 2023, 12:37

Фото: IStpck/Valeriya

Предстоящее заседание директоров Центробанка состоится уже в пятницу 15 сентября. Экономисты уверены, что регулятор снова поднимет ключевую ставку. Экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко рассказал «Радио 1», как это отразится на россиянах и представителях бизнеса.
«На бизнесе это отразится крайне негативно по причине того, что кредиты станут ещё более недоступны. Эта недоступность выльется не только в повышении ставок по кредитам, но и по объёму резервирования, который банки будут закладывать под необеспеченные кредиты», — сказал Потапенко.
По словам экономиста, повышение ключевой ставки затронет и простых граждан. По его словам, россияне не смогут брать кредиты и ипотеки из-за высоких ставок.
«Для простых граждан – это подорожание ипотеки, кредитов и невозможность их получить. Мы недавно говорили про лёгкий ипотечный бум, так вот эта мера собьёт этот бум, или сведёт его практически на нет», — добавил он.
Отметим также, что при повышении ключевой ставки Центробанка, кредитные организации также повышают ставки и по вкладам. Но Дмитрий Потапенко уверен, что это повышение не компенсирует инфляцию на рынке.
«К сожалению, проценты по вкладам не компенсируют товарную инфляцию. Это компенсиру6ет так называемую монетарную инфляцию, которую считает Центробанк и Минфин. Но боюсь, что наши граждане живут не в статистике Минфина и ЦБ, а в реальных магазинах. А вот там реальная инфляция на уровне 25-35 процентов», — заключил собеседник.
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#кредиты
#инфляция
#центробанк
#россияне
#минфин
#цб
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«ЦБ тушит экономику бензином»: экономист предсказал повышение ключевой ставки до 13,5%
Экономист Потапенко назвал условие для снижения ключевой ставки
12 сентября 2023, 12:24

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что текущий уровень ключевой ставки Банка России в 12 процентов долго не продлится. В течение нескольких месяцев Центробанк перейдёт к смягчению политики, уверен он.
Однако эксперты уверены, что предпосылок для снижения ключевой ставки пока нет. В частности, экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко считает, что ставку поднимут на 1-1,5 процентных пункта. Об этом он рассказал «Радио 1»
«Ставка, конечно, не будет сохранена. Скорее всего она будет поднята, по моим расчётам, на 1-1,5 процентных пункта. Я думаю, что в этом году мы будем находиться в пределах 15, максимум 17 процентов», — сказал Дмитрий Потапенко.
Экономист подчеркнул, что для снижения ключевой ставки Центробанк и Минфин должны сменить общую политику. Сегодня ведомства глушат интерес россиян к кредитам, заметил эксперт.
«Должна измениться общая политика Минфина. Сегодня ЦБ пытается тушить бензином экономику. Экономику, которая перегрета в плане потребности кредитов. Но потребность в кредитах – это хорошо, потому что это потребность в реальных инвестиционных ресурсах для развития экономики. Если у Минфина и ЦБ не хватает денег для ответа этой потребности, то нужно пересматривать внешне-торговый баланс, чтобы появлялось больше валюты, а пока это всё делается административными мерами», — добавил Потапенко.
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#экономика
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Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть
Путин: правительство и производители договорились, как действовать по топливу
12 сентября 2023, 11:51

Фото: iStock/zhengzaishuru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке. Об этом Путин сообщил в рамках своего выступления на пленарном заседании ВЭФ.
Российский лидер отметил, что в целом производители и кабмин между собой договорились о том, как будут действовать в ближайшее время. 

Напомним, ранее посол в Москве Паван Капур заявил, что Индия платит за российскую нефть только в твердой валюте. В конце августа этого года экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые были получены РФ от экспорта в Индию. Посол Капур опроверг это заявление и отметил, что такого не случалось ни разу за последние полтора года.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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Путин рассказал о финансовой дыре в «Роснано» после ухода Чубайса
Путин: Чубайс удрал, а в «Роснано» финансовая дыра и идут сложные процессы
12 сентября 2023, 10:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется» за границей, в то время как в капитале «Роснано» большая «финансовая дыра». Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Российский лидер предположил, что Чубайс может опасаться уголовного дела, однако по «Роснано» их сейчас нет. Путин добавил, что не будет называть цифры, которые составляют «финансовую дыру «Роснано»».

Напомним, ранее Путин заявил, что в настоящее время зарплаты россиян растут, однако по-прежнему остаются довольно скромными.  

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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#зарплаты
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#доходы
#путин
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Путин пообещал, что никакой деприватизации в России не будет
Путин: никакой деприватизации в России не намечается и не будет
12 сентября 2023, 10:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой деприватизации в России не намечается и не будет. Об этом Путин сообщил на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Ранее российский лидер заявил, что кредитование в стране находится на довольно высоком уровне. Он также добавил, что в России наблюдается опережение роста потребительских кредитов. По словам Путина, в этом направлении имеется определенный набор инструментов, чтобы предотвратить эти риски.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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#форум
#бензин
#правительство
#лидер
#путин
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Путин высказался о курсе рубля
Путин: Непреодолимых проблем с курсом рубля нет
12 сентября 2023, 10:45

Фото: Сайт Кремля

Непреодолимых проблем в вопросах, касающихся курса рубля, в настоящий момент нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках пленарного заседания ВЭФ.
По его словам, сейчас всеми факторами можно управлять. 
 
«Этот вопрос, который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства РФ, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности», - уточнил Путин. 

Он также рассказал, что ситуация имеет связь со многими факторами. Также роль играет возврат или невозврат частично валютной выручки различных экспортеров. 

Путин рассказал, что сейчас импорт поступает на российский рынок. Это становится причиной того, что иностранная валюта набирает популярность. Однако, президент уточнил, что за всеми факторами следит ЦБ. 
 
Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября этого года во Владивостоке. ВЭФ решили провести на территории ДВФУ. 
 
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